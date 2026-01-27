ETV Bharat / state

निकाय चुनाव: पूर्व विधायक संजीव सिंह ने धनबाद नगर निगम के मेयर पद के लिए पेश की दावेदारी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को भेजा पत्र

धनबाद: 2026 के नगर निकाय चुनावों की तारीखों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. इसी सिलसिले में, झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने मेयर पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा कर दी है. उन्होंने इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को एक पत्र भेजा है.

पत्र में, संजीव सिंह ने खुद को एक प्रतिबद्ध, अनुशासित और समर्पित पार्टी कार्यकर्ता बताया है, और कहा है कि वह शुरू से ही संगठन की विचारधारा और राष्ट्रीय हित के सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर पार्टी नेतृत्व उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपता है, तो वह धनबाद शहर के सर्वांगीण विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए पूरी लगन से काम करेंगे.

अपने राजनीतिक और सामाजिक बैकग्राउंड का जिक्र करते हुए, संजीव सिंह ने कहा कि उनका परिवार लंबे समय से जनसेवा से जुड़ा रहा है. उनके पिता स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह चार बार विधायक चुने गए थे, जबकि उनकी मां कुंती देवी भी दो बार विधायक रह चुकी हैं. वर्तमान में, उनकी पत्नी रागिनी सिंह झरिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं.

संजीव सिंह ने यह भी बताया कि वह BCCL (भारत कोकिंग कोल लिमिटेड) से जुड़े मजदूर यूनियनों के साथ लगातार सक्रिय रहे हैं ताकि मजदूरों के अधिकारों और हितों की रक्षा की जा सके और उनके सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम किया जा सके, जिससे उन्हें आम लोगों और मज़दूर वर्ग की समस्याओं का सीधा अनुभव मिला है.

पत्र में, उन्होंने पार्टी नेतृत्व से मार्गदर्शन और समर्थन की उम्मीद जताई और साफ किया कि वह संगठन के हर फैसले का सम्मान करेंगे और उसे पूरी लगन से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.