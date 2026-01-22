ETV Bharat / state

झरिया में मजदूर के साथ मारपीट पर भड़के पूर्व विधायक संजीव सिंह, बोले- मजदूरों का शोषण नहीं करेंगे बर्दाश्त

धनबाद: बीसीसीएल एरिया-10 में रास्ता विवाद के चलते मजदूरों के साथ मारपीट के बाद मामला काफी आगे बढ़ गया है. इस पर झरिया विधायक रागिनी सिंह और पूर्व विधायक संजीव सिंह ने कड़ा रूख अपनाया है. दोनों घटना के बाद मौके पर पहुंचे और एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के मालिक कुंभनाथ सिंह और एलबी सिंह पर जमकर बरसे.

पूर्व विधायक संजीव सिंह ने इस दौरान कहा कि घटना मारपीट की हुई है तो एक बात हम बता देते हैं कि भले की बीसीसीएल का प्रोडक्शन आउटसोर्सिंग कंपनी से होता हो लेकिन इतिहास को याद रखना चाहिए कि जितने भी बीसीसीएल कर्मी है, वे वही लोग हैं जो पहले कोयला प्रोडक्शन करके देते थे. उनके ही प्रोडक्शन और आज भी बीसीसीएल कर्मचारी चाहे वो ब्लास्टिंग मैन हो या फिर कुछ और, वो उनके ही निर्देश पर ये सारा काम होता है.

मजदूरों के साथ मारपीट विवाद के बाद संजीव सिंह का बयान (Etv bharat)

कोई भी मजदूरों का बाप ना बने: संजीव सिंह

संजीव सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनी अपनी जगह पर रहे, अपना काम करें और अपनी हद में रहे. मजदूर का बाप बनने का प्रयास ना करें यदि बाप बनना चाहते हैं तो उससे पहले ही धनबाद छोड़कर अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चले जाए और उन्होंने आगे कहा कि एक बात साफ कह देते हैं कि जिस भी स्तर से मजदूरों का शोषण एवं दोहन हुआ है, उसको हम खत्म कराकर रहेंगे. चाहे उसके लिए जितनी भी लंबी लड़ाई लड़ना पड़े.