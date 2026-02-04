ETV Bharat / state

धनबाद में संजीव सिंह और भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी ने भरा नामांकन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले- बर्दाश्त नहीं की जाएगी अनुशासनहीनता

नॉमिनेशन के बाद लोगों का अभिवादन करते संजीव सिंह ( Etv bharat )

धनबाद: झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर कोयलांचल की सियासत अब पूरी तरह गरमा गई है. बीजेपी समर्थित प्रत्याशी संजीव अग्रवाल और पूर्व विधायक संजीव सिंह दोनों ने मेयर पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है. दोनों दिग्गज नेताओं के मैदान में उतरते ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है.

नामांकन के दौरान लगा कार्यकर्ताओं का हुजूम

पूर्व विधायक संजीव सिंह ने सबसे पहले समाहरणालय पहुंचकर अपने समर्थकों के साथ नॉमिनेशन किया. नामांकन के दौरान संजीव सिंह के समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली. इसके करीब दो घंटे बाद बीजेपी समर्थित प्रत्याशी संजीव अग्रवाल ने भी समाहरणालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया. संजीव अग्रवाल के समर्थन में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहु, धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. इस दौरान हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी साथ नजर आए.

संजीव सिंह और बीजेपी समर्थित मेयर प्रत्याशी ने किया नामांकन (Etv bharat)

मैं जनता के हित में लड़ रहा हूं चुनाव: संजीव सिंह

नॉमिनेशन के बाद पूर्व विधायक संजीव सिंह ने कहा कि उनका परिवार लंबे समय से कोयलांचल की जनता की सेवा करता आया है और जनता के हित में ही वे मेयर चुनाव लड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि धनबाद का समग्र विकास उनका मुख्य लक्ष्य है. पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी चुनाव लड़ सकता है.