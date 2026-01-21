IAS संजीव खिरवार दिल्ली नगर निगम के नए कमिश्नर नियुक्त, गृह मंत्रालय का आदेश जारी
संजीव खिरवार एजीएमयूटी कैडर के वरिष्ठ अधिकारी हैं और उन्हें प्रशासनिक कार्यों का लंबा अनुभव है.
Published : January 21, 2026 at 5:24 PM IST|
Updated : January 21, 2026 at 5:39 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम को नया आयुक्त मिल गया. गृह मंत्रालय ने 1994 बैच के आईएएस अधिकारी संजीव खिरवार को दिल्ली नगर निगम का कमिश्नर नियुक्त किया है. यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी. गृह मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है.
गृह मंत्रालय की ओर से 21 जनवरी 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद संजीव खिरवार को नगर निगम की कमान सौंपी गई है. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नियुक्ति से संबंधित द्विभाषी अधिसूचना दिल्ली राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित की जाएगी.
इससे पहले निगम आयुक्त रहे अश्वनी कुमार का जम्मू कश्मीर तबादला कर दिया गया था. वह 1992 के अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के अधिकारी हैं. जून 2024 में वह आयुक्त के तौर पर निगम में आए थे.
बता दें कि संजीव खिरवार एजीएमयूटी कैडर के वरिष्ठ अधिकारी हैं और उन्हें प्रशासनिक कार्यों का लंबा अनुभव है. संजीव खिरवार ने वर्ष 2009 और 2014 के बीच केंद्र में महिला एवं बाल विकास मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में भी काम किया था.
खिरवार की निगम आयुक्त के रूप में नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब दिल्ली नगर निगम वित्तीय अनुशासन, राजस्व वृद्धि, सफाई व्यवस्था और नागरिक सेवाओं को लेकर कई चुनौतियों से जूझ रहा है. प्रशासनिक हलकों में इस नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. उम्मीद की जा रही है कि नए आयुक्त के नेतृत्व में निगम के लंबित कार्यों में तेजी आएगी और शहरी सेवाओं को और बेहतर बनाया जाएगा.
ये भी पढ़ें: