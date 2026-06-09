ETV Bharat / state

AAP नेता संजीव अरोड़ा की जमानत पर फैसला सुरक्षित, अब शुक्रवार को अदालत सुनाएगी आदेश

AAP नेता संजीव अरोड़ा की जमानत याचिका पर अदालत में सुनवाई पूरी हो गई. अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

AAP LEADER SANJEEV ARORA
AAP LEADER SANJEEV ARORA (File Photo ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 9, 2026 at 8:38 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्राम: आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता संजीव अरोड़ा की जमानत याचिका पर अदालत में सुनवाई पूरी हो गई है. सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) और संजीव अरोड़ा की ओर से वकीलों ने अपने-अपने पक्ष रखे. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

ED और बचाव पक्ष की दलीलें हुईं पूरी: जमानत याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान ED और संजीव अरोड़ा के वकीलों ने अदालत के सामने विस्तार से अपना पक्ष रखा. मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई. दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने तत्काल कोई आदेश जारी नहीं किया और फैसला सुरक्षित रख लिया.

शुक्रवार को फिर होगी सुनवाई: अदालत अब इस मामले में शुक्रवार को दोबारा सुनवाई करेगी. माना जा रहा है कि उसी दिन जमानत याचिका पर फैसला भी सुनाया जा सकता है. फिलहाल सभी की नजर अदालत के अगले आदेश पर टिकी हुई है. गौरतलब है कि संजीव अरोड़ा की मौजूदा न्यायिक हिरासत 12 जून को समाप्त हो रही है. ऐसे में जमानत याचिका पर आने वाला फैसला उनके लिए काफी अहम माना जा रहा है.

क्या है पूरा मामला? पंजाब के उद्योग मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 9 मई 2026 को कथित 100 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. ED का आरोप है कि यह मामला फर्जी GST बिलिंग, संदिग्ध व्यापारिक लेनदेन और धन शोधन से जुड़ा है. एजेंसी का दावा है कि कुछ कंपनियों और संस्थाओं के जरिए कथित तौर पर अवैध वित्तीय लेनदेन किए गए, जिनकी जांच की जा रही है.

मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला: गिरफ्तारी से पहले ED ने चंडीगढ़, गुरुग्राम और दिल्ली समेत कई स्थानों पर छापेमारी की थी. जांच एजेंसी का कहना है कि उसे वित्तीय अनियमितताओं और संदिग्ध लेनदेन से जुड़े दस्तावेज और अन्य सबूत मिले हैं. वहीं संजीव अरोड़ा और आम आदमी पार्टी लगातार आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते रहे हैं और सभी आरोपों से इनकार करते हैं.

जमानत पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला: गिरफ्तारी के बाद पहले उन्हें ED रिमांड पर भेजा गया था. रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया. फिलहाल उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है. बुधवार को हुई सुनवाई में ED और बचाव पक्ष की दलीलें पूरी हो गईं, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया. अब इस मामले में शुक्रवार को अदालत अपना आदेश सुना सकती है.

ये भी पढ़ें- पंजाब सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा बेटी के गले लगकर फफक-फफक कर रोते दिखे, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

TAGGED:

AAP LEADER SANJEEV ARORA BAIL
AAP नेता संजीव अरोड़ा जमानत
संजीव अरोड़ा ईडी केस अपडेट
SANJEEV ARORA ED CASE UPDATE
SANJEEV ARORA BAIL HEARING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.