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AAP नेता संजीव अरोड़ा की जमानत पर फैसला सुरक्षित, अब शुक्रवार को अदालत सुनाएगी आदेश

गुरुग्राम: आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता संजीव अरोड़ा की जमानत याचिका पर अदालत में सुनवाई पूरी हो गई है. सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) और संजीव अरोड़ा की ओर से वकीलों ने अपने-अपने पक्ष रखे. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

ED और बचाव पक्ष की दलीलें हुईं पूरी: जमानत याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान ED और संजीव अरोड़ा के वकीलों ने अदालत के सामने विस्तार से अपना पक्ष रखा. मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई. दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने तत्काल कोई आदेश जारी नहीं किया और फैसला सुरक्षित रख लिया.

शुक्रवार को फिर होगी सुनवाई: अदालत अब इस मामले में शुक्रवार को दोबारा सुनवाई करेगी. माना जा रहा है कि उसी दिन जमानत याचिका पर फैसला भी सुनाया जा सकता है. फिलहाल सभी की नजर अदालत के अगले आदेश पर टिकी हुई है. गौरतलब है कि संजीव अरोड़ा की मौजूदा न्यायिक हिरासत 12 जून को समाप्त हो रही है. ऐसे में जमानत याचिका पर आने वाला फैसला उनके लिए काफी अहम माना जा रहा है.

क्या है पूरा मामला? पंजाब के उद्योग मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 9 मई 2026 को कथित 100 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. ED का आरोप है कि यह मामला फर्जी GST बिलिंग, संदिग्ध व्यापारिक लेनदेन और धन शोधन से जुड़ा है. एजेंसी का दावा है कि कुछ कंपनियों और संस्थाओं के जरिए कथित तौर पर अवैध वित्तीय लेनदेन किए गए, जिनकी जांच की जा रही है.