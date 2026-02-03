ETV Bharat / state

जैविक खेती से सपने हुए साकार: रंग-बिरंगी मक्का उगाकर संजय बने किसानों की प्रेरणा

सीकर के पिपराली गांव में किसान संजय यादव ने मल्टी-कलर मक्का और लाल मूली उगाकर दोगुना मुनाफा कमाया और अन्य किसानों को प्रेरित किया.

जैविक खेती से सपने हुए साकार
जैविक खेती से सपने हुए साकार (फोटो ईटीवी भारत सीकर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 3, 2026 at 3:01 PM IST

सीकर: राजस्थान के सीकर जिले में स्थित छोटा सा गांव पिपराली. यहां की मिट्टी और मौसम हमेशा से खेती के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन आज इस गांव का नाम एक अलग वजह से पूरे प्रदेश में गूंज रहा है. वजह हैं संजय यादव, एक प्रगतिशील किसान, जिन्होंने खेती को सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि नवाचार और आत्मनिर्भरता का माध्यम बना दिया है.

संजय यादव का सफर आसान नहीं था. साल 2012 में उन्होंने रासायनिक खेती को पूरी तरह छोड़ दिया और प्राकृतिक, जैविक खेती की राह अपनाई. रसायनों की जगह उन्होंने बीजामृत, जीवामृत, घरेलू कंपोस्ट और ड्रिप इरिगेशन जैसी प्राकृतिक तकनीकों को अपनाया. उनका मकसद साफ था, मिट्टी को जहर से मुक्त रखना और ऐसी फसलें उगाना जो न सिर्फ स्वस्थ हों, बल्कि बाजार में ज्यादा दाम भी दिलाएं.

संजय बने किसानों की प्रेरणा (वीडियो ईटीवी भारत सीकर)

कृषि अनुसंधान केंद्र से मिली प्रेरणा: संजय ने बताया कि कुछ समय पहले वो एक कार्यशाला में शामिल हुए. सीकर जिले के फतेहपुर स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्हें हाइब्रिड और उन्नत बीज विकसित करने का प्रशिक्षण मिला. वहां से मिली जानकारी ने उनके मन में एक नया विचार जगा दिया. उन्होंने सोचा, क्यों न मक्का की ऐसी किस्म बनाई जाए जो देखने में भी अलग हो और पोषण से भरपूर भी.

जैविक खेती से सपने हुए साकार
संजय ने रंग-बिरंगी मक्का उगाई (ETV Bharat GFX)

और फिर शुरू हुआ प्रयोग. संजय ने सफेद, पीली, हल्की लाल और गहरी लाल रंग की मक्का की विभिन्न किस्मों के बीजों को मिलाकर क्रॉस-पोलिनेशन किया. परिणाम? एक अनोखी मल्टी-कलर मक्का की फसल तैयार हुई. भुट्टे पर अलग-अलग रंगों के दाने, सफेद, पीला, लाल जैसे कोई रंग-बिरंगा तोहफा हो. यह फसल न सिर्फ आकर्षक दिखती है, बल्कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और पोषक तत्व भी ज्यादा होते हैं. संजय ने इसे बाजार में सीधे बेचा और एक भुट्टे को 200 रुपये तक का दाम मिला. इस सफलता से उत्साहित होकर उन्होंने इस नई किस्म के लिए पेटेंट कराने का आवेदन भी कर दिया है. उनका सपना है कि यह किस्म अन्य किसानों तक पहुंचे और वे भी ज्यादा कमाई कर सकें.

पीएम मोदी के साथ किसान संजय यादव
पीएम मोदी के साथ किसान संजय यादव (ETV Bharat Sikar)

लाल मूली से दोगुना मुनाफा: मक्का ही नहीं, संजय ने मूली के साथ भी जादू किया. सामान्य सफेद मूली के बजाय उन्होंने लाल रंग की मूली उगाई. जैविक तरीके से उगाई गई यह लाल मूली बाजार में सफेद मूली से कहीं ज्यादा पसंद की गई. जहां सफेद मूली 40 रुपये किलो बिकी, वहीं लाल मूली को 60 रुपये किलो तक का दाम मिला. संजय बताते हैं, "जैविक खेती से न सिर्फ मुनाफा बढ़ता है, बल्कि जमीन भी सालों-साल उपजाऊ बनी रहती है. रसायन छोड़ने से पर्यावरण भी सुरक्षित होता है."

गांव वालों के लिए प्रेरणा स्रोत: संजय की यह मेहनत अब गांव के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन गई है. पिपराली के किसान जगदीश प्रसाद कहते हैं, "संजय भाई के साथ काम करके मैंने जैविक खेती की बारीकियां सीखी हैं. बिना दवाओं के भी अच्छी फसल और अच्छा मुनाफा मिल रहा है." वहीं सुरेश कुमार कहते हैं, "अगर संजय जैसे किसान देशभर में बढ़ें, तो किसानों की आय दोगुनी हो सकती है और लोगों को जहर-मुक्त, पौष्टिक भोजन मिलेगा."

सीकर के प्रगतिशील किसान संजय यादव
संजय यादव ने उगाई मल्टी कलर मक्का (ETV Bharat Sikar)

संजय यादव का मानना है कि खेती में रुकना नहीं चाहिए. "परंपरागत तरीके अच्छे हैं, लेकिन नई तकनीक, उन्नत बीज और जैविक विधियों को अपनाकर हम अपनी उपज का दाम खुद तय कर सकते हैं. बिचौलियों पर निर्भरता खत्म होनी चाहिए." उनकी यह सोच आज सीकर जिले से निकलकर पूरे राजस्थान के किसानों के लिए एक मिसाल बन रही है.

सीकर के प्रगतिशील किसान संजय यादव
संजय यादव ने लाल मूली भी उगाई है (ETV Bharat Sikar)

MULTI COLORED CORN
FARMER SANJAY YADAV
पिपराली गांव के किसान संजय यादव
ORGANIC FARMING

