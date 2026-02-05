ETV Bharat / state

संजय टाइगर रिजर्व में बाघ-बाघिन का रोमांस, पर्यटकों ने कैमरे में कैद किया दृश्य

संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघ त्रिशूल और बाघिन T40 एक साथ आए नजर, पर्यटकों ने कहा प्राकृतिक संतुलन को दर्शाता है यह नजारा.

संजय टाइगर रिजर्व में दिखा बाघ बाघिन का रोमांस (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 5:15 PM IST

सीधी: संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र से वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक बेहद रोमांचक और दुर्लभ नजारा सामने आया है. रिजर्व की दुबरी रेंज में बाघ T67, जिसे 'त्रिशूल' के नाम से जाना जाता है और बाघिन T40 की पहली मुलाकात खुले आसमान के नीचे देखने को मिली. यह दृश्य इतना खास था कि वहां मौजूद पर्यटकों ने इस पल को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया, जो अब तेजी से सर्कुलेट हो रहा है.

अठखेलियां करते नजर आए बाघ-बाघिन

बुधवार को पर्यटकों की एक गाड़ी जंगल सफारी पर निकली थी, तभी उन्हें घास के मैदान के पास यह दृश्य दिखाई दिया. बाघ त्रिशूल और बाघिन T40 न सिर्फ एक-दूसरे के करीब नजर आए, बल्कि अठखेलियां करते हुए भी दिखाई दिए. पर्यटकों ने करीब आधे घंटे तक इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा और कैमरे में कैद किया. लगभग 5 वर्ष की उम्र पूरी कर चुकी बाघिन T40 अब अपने कुनबे को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार मानी जा रही है.

अठखेलियां करते नजर आए बाघ बाघिन (Sanjay Tiger Reserve)

प्राकृतिक संतुलन को दर्शाता है यह नजारा

प्रत्यक्षदर्शी ईशु ने बताया, " टाइगर रिजर्व क्षेत्र में ऐसे दुर्लभ और रोमांस से भरे पल शायद ही कभी देखने को मिलते हैं. यह दृश्य न सिर्फ रोमांस से भरा था, बल्कि जंगल के प्राकृतिक संतुलन को भी दर्शाता है." वहीं, संजय टाइगर रिजर्व के डीएफओ राजेश कन्ना टी ने बताया, " इस तरह की गतिविधियां प्राकृतिक और अनुकूल वातावरण का संकेत होती हैं. इससे आने वाले समय में नए शावकों के जन्म की संभावना भी बढ़ती है."

पर्याप्त दूरी बनाए रखने की पर्यटकों से अपील

डीएफओ ने पर्यटकों से अपील करते हुए कहा, " ऐसे नजारों को देखते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखें, जिससे प्राकृतिक प्रक्रिया में कोई बाधा न पहुंचे. वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्र रूप से जीने का पूरा अधिकार है और इंसानों को उसमें भूलकर भी दखल नहीं देना चाहिए.

