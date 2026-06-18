संजय टाइगर रिजर्व में रोमांच का तड़का, मानसून सफारी में अचानक सामने आया त्रिशूल
संजय टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की नजरों से दूर रहने वाला त्रिशूल नामक मेल टाइगर की धमाकेदार एंट्री से सैलानी रोमांचित.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 6:17 PM IST
सीधी : संजय टाइगर रिजर्व में आमतौर पर त्रिशूल टाइगर की झलक बड़ी किस्मत से मिलती है. एक साल बाद पर्यटकों के सामने जब अचानक 'त्रिशूल' टाइगर T-67 आया तो लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ. ये घटना गुरुवार की है. ये दिन वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों के लिए बेहद खास हो गया. टाइगर रिजर्व के मंडोला बीट में मेल टाइगर T-67 'त्रिशूल' का दीदार हुआ.
शांत स्वाभाव का है त्रिशूल टाइगर
ये टाइगर प्रायः शांत स्वभाव के लिए पहचाना जाता है. यह बाघ आमतौर पर पर्यटकों की नजरों से दूर रहता है, लेकिन मानसून सफारी के दौरान अचानक सामने आने से पर्यटकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया. सफारी के दौरान जैसे ही मंडोला बीट की ओर पर्यटकों का वाहन बढ़ा तो जंगल में पक्षियों की तेज चहचहाहट सुनाई देने लगी. कुछ ही मिनटों बाद सामने से T-67 'त्रिशूल' आराम से चलता हुआ दिखाई दिया. बाघ को देखते ही सफारी वाहन रोक दिया गया और करीब 8 मिनट तक पर्यटकों ने बेहद करीब से उसे निहारा. इसके बाद वह धीरे-धीरे घने जंगल की ओर बढ़ गया.
त्रिशूल के कारण ही बाघों की संख्या बढ़ी
पर्यटक राम सुमिरन पटेल ने बताया "पक्षियों की गतिविधियों से वन्यजीवों की मौजूदगी का आभास हो गया था. हम लोगों को त्रिशूल आसानी से दिखाई दे गया. वह पूरी तरह शांत था और हम लोग उसे एकटक देखते रहे. यह अनुभव उनके जीवन के सबसे यादगार रहेगा. यह T-67 'त्रिशूल' संजय टाइगर रिजर्व का प्रमुख मेल टाइगर है." वन अधिकारियों के अनुसार इसी बाघ के कारण इस क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़ने में महत्वपूर्ण योगदान है.
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मंडोला बीट के आसपास त्रिशूल की मूवमेंट
एक साल पहले इस मेल टाइगर द्वारा कुछ शावकों को मारने की घटना भी चर्चा में रही थी. उसके बाद से यह लंबे समय तक दिखाई नहीं दिया. इसके दोबारा नजर आना वन्यजीव प्रेमियों के लिए खास माना जा रहा है. कुसमी के संजय टाइगर रिजर्व सीधी के डीएफओ राजेश कन्ना टी ने बताया "T-67 की टेरिटरी मुख्य रूप से मंडोला बीट के आसपास है. बाकी दिनों के समय सुबह के समय या अपेक्षाकृत कम गर्मी के दौरान यह अक्सर पानी के स्रोतों के आसपास दिखाई देता है. गुरुवार को उसका दीदार पर्यटकों के लिए बेहद रोमांचक रहा."