नए बाघ की एंट्री से सीमा विवाद बढ़ा, दो शावकों को मारा तो गुस्से से तमतमाई बाघिन

संजय टाइगर रिजर्व में दो शावकों का अंतिम संस्कार ( ETV BHARAT )

सीधी : संजय टाइगर रिजर्व के दुबरी वन परिक्षेत्र में गुरुवार दर्दनाक घटना हुई. इससे वन विभाग और वन्यजीव प्रेमी सदमे में हैं. उत्तर बीट डेवा के घने जंगल में बाघिन टी-60 के दो शावकों के फटे-चीथड़े शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. नियमित गश्त पर निकली हाथी पेट्रोलिंग टीम को झाड़ियों में कुछ असामान्य दिखा. वे तत्काल मौके पर पहुंचे.

शावकों के शव क्षत-विक्षत मिले

करीब जाने पर दोनों शावक क्षत-विक्षत हालत में मृत पाए गए. शावकों की बॉडी पर किसी बड़े शिकारी के हमले के स्पष्ट निशान मिले. वन विभाग की प्रारंभिक जांच इस ओर इशारा करती है कि ये हमला टेरिटरी विवाद का नतीजा है. पिछले कई दिनों से इस रेंज में एक नए नर बाघ की उपस्थिति दर्ज की जा रही है.

विशेषज्ञों के अनुसार, टाइगर रिजर्व में नर बाघ कई बार अपने क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए प्रतिद्वंद्वी बाघ के शावकों को भी निशाना बनाते हैं. प्राथमिक साक्ष्य बताते हैं कि शावकों को मारने के बाद हमलावर बाघ ने उनके शरीर के कुछ हिस्से भी खाए.

शावकों की मौत से बाघिन आक्रामक मूड में

घटना स्थल से कुछ दूरी पर बाघिन टी-60 के बेचैन और उत्तेजित मूड को भी गश्ती दल ने महसूस किया. वह अपने शावकों के इर्द-गिर्द लगातार घूमती रही और गुर्राहट के साथ कई बार शवों के करीब पहुंचने की कोशिश भी की. उसके तनावपूर्ण व्यवहार को देखते हुए टीम ने हाथियों की सहायता से शवों को सुरक्षित तरीके से कब्जे में लिया.