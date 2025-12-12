नए बाघ की एंट्री से सीमा विवाद बढ़ा, दो शावकों को मारा तो गुस्से से तमतमाई बाघिन
संजय टाइगर रिजर्व में बाघिन के दो शावकों के शव मिले. नियम के अनुसार दोनों का अंतिम संस्कार. दोनों शावक बाघिन T-60 के.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 12, 2025 at 12:43 PM IST
सीधी : संजय टाइगर रिजर्व के दुबरी वन परिक्षेत्र में गुरुवार दर्दनाक घटना हुई. इससे वन विभाग और वन्यजीव प्रेमी सदमे में हैं. उत्तर बीट डेवा के घने जंगल में बाघिन टी-60 के दो शावकों के फटे-चीथड़े शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. नियमित गश्त पर निकली हाथी पेट्रोलिंग टीम को झाड़ियों में कुछ असामान्य दिखा. वे तत्काल मौके पर पहुंचे.
शावकों के शव क्षत-विक्षत मिले
करीब जाने पर दोनों शावक क्षत-विक्षत हालत में मृत पाए गए. शावकों की बॉडी पर किसी बड़े शिकारी के हमले के स्पष्ट निशान मिले. वन विभाग की प्रारंभिक जांच इस ओर इशारा करती है कि ये हमला टेरिटरी विवाद का नतीजा है. पिछले कई दिनों से इस रेंज में एक नए नर बाघ की उपस्थिति दर्ज की जा रही है.
विशेषज्ञों के अनुसार, टाइगर रिजर्व में नर बाघ कई बार अपने क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए प्रतिद्वंद्वी बाघ के शावकों को भी निशाना बनाते हैं. प्राथमिक साक्ष्य बताते हैं कि शावकों को मारने के बाद हमलावर बाघ ने उनके शरीर के कुछ हिस्से भी खाए.
शावकों की मौत से बाघिन आक्रामक मूड में
घटना स्थल से कुछ दूरी पर बाघिन टी-60 के बेचैन और उत्तेजित मूड को भी गश्ती दल ने महसूस किया. वह अपने शावकों के इर्द-गिर्द लगातार घूमती रही और गुर्राहट के साथ कई बार शवों के करीब पहुंचने की कोशिश भी की. उसके तनावपूर्ण व्यवहार को देखते हुए टीम ने हाथियों की सहायता से शवों को सुरक्षित तरीके से कब्जे में लिया.
फॉरेस्ट टीम ने मौके पर पंचनामा और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की. इसके बाद गुरुवार देर रात दोनों शावकों का जंगल के भीतर ही नियमों के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया.
नए बाघ के मूवमेंट पर नजर
अधिकारियों ने बताया कि बाघिन टी-60 अपने शावकों की बेहद सावधानी से परवरिश कर रही थी, ऐसे में यह घटना स्वाभाविक होने के बावजूद अत्यंत दुखद है. वन विभाग ने अब इस क्षेत्र में निगरानी और मूवमेंट ट्रैकिंग बढ़ा दी है. नए नर बाघ की गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है, ताकि बाघिन टी-60 सहित अन्य वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
- पन्ना में शावक सीख रहे शिकार करने का हुनर, सरदारनी बनी बाघिन को फॉलो कर रहे बच्चे
- आगे मां जुगनू पीछे नन्हें शावक, पेंच के जंगल में टाइगर फैमिली की शाही वॉक
प्रबंधन बोला- इलाके के विवाद का परिणाम
विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना रिजर्व के भीतर बढ़ती प्रतिस्पर्धा और बदलते वन्यजीव संतुलन का संकेत है.सुधीर मिश्रा SDO, संजय टाइगर रिजर्व ने बताया “प्रारंभिक जांच में यह घटना पूरी तरह टेरिटरी विवाद का परिणाम प्रतीत होती है. नए नर बाघ की मूवमेंट इस इलाके में बढ़ी है. सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. ”