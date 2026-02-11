ETV Bharat / state

'हिमाचल में भ्रष्ट सरकार के कारण रुका विकास', RDG के मुद्दे पर संजय टंडन ने सुक्खू सरकार को घेरा

RDG के मुद्दे पर संजय टंडन ने सुक्खू सरकार को घेरा ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सह-प्रभारी संजय टंडन ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को राजस्व घाटा अनुदान (RDG) और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर घेरा. टंडन ने कहा कि हिमाचल और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां समान हैं, लेकिन विकास की रफ्तार में बड़ा अंतर है. उनके अनुसार इस अंतर की वजह हिमाचल में कथित भ्रष्ट और वित्तीय कुप्रबंधन वाली सरकार है. RDG और आर्थिक स्थिति पर सवाल संजय टंडन ने कहा कि मुख्यमंत्री को जनता को गुमराह करने से बचना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है. उन्होंने कहा कि अधिकारियों के माध्यम से प्रेजेंटेशन देने के बजाय मुख्यमंत्री को खुद सामने आकर सच्चाई बतानी चाहिए. टंडन ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत 90:10 के अनुपात में हिमाचल की सहायता कर रही है. हिमाचल-उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति एक जैसी टंडन ने हिमाचल की तुलना उत्तराखंड से करते हुए कहा कि दोनों राज्यों की भौगोलिक स्थिति लगभग एक जैसी है, फिर भी उत्तराखंड विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने दावा किया कि हिमाचल के पिछड़ने का मुख्य कारण राज्य की मौजूदा सरकार है. उन्होंने कहा कि जनता को वास्तविक स्थिति से अवगत कराना जरूरी है.