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'बाल हठ करने में लगी हुई हैं राबड़ी देवी', 10 सर्कुलर रोड बंगला मामले में बोले सम्राट के मंत्री

मंत्री ने कहा कि राबड़ी देवी आवास को लेकर जिस तरह की आसक्ति जता रही हैं, लग रहा है की वे बाल हठ कर रहीं

SANJAY SINGH TIGER
मंत्री संजय सिंह टाइगर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 3, 2026 at 6:19 PM IST

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पटना: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले को लेकर प्रदेश में सियासत जोरों पर हैं. आए दिन पक्ष-विपक्ष के बीच वार-पलटवार देखने को मिल रहा है. इस बीच बुधवार को उच्च शिक्षा एवं विधि विभाग के मंत्री संजय सिंह टाइगर ने भी पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला खाली करने का सुझाव दिया है.

'राबड़ी देवी का बाल हठ': मंत्री ने कहा कि राबड़ी देवी को दूसरा आवास अलॉट हुआ है और उन्हें उस आवास में चल जाना चाहिए. संजय सिंह टाइगर ने कहा कि राबड़ी देवी इस आवास को लेकर जिस तरह की आसक्ति जता रही हैं उससे ऐसा लग रहा है की वे अब बाल हठ करने में लगी हुई हैं. यह कहीं से भी उचित नहीं है, उन्हें यह समझना चाहिए कि सरकारी आवास किसी का अपना नहीं होता है जरूरत के अनुसार सरकार उसे बदलती रहती है.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

आरजेडी के बयान पर पलटवार: आरजेडी के 'बदले की भावना' वाले बयान पर पलटवार करते हुए संजय टाइगर ने आगे कहा कि राजनीति में कहीं भी कोई बदले की भावना से कुछ नहीं करता है. जो आरोप राबड़ी देवी और उनके पार्टी के नेता लगा रहे हैं वह पूरी तरह से बेबुनियाद है. आप समझ लीजिए जो फैसिलिटी विपक्ष के नेताओं को बिहार में मिलना चाहिए हमारी सरकार ने उन्हें दिया है.

"विपक्ष के नेताओं के लिए भी अलग से आवास की व्यवस्था की गई है उनके सुरक्षा और आवास को लेकर सरकार को जो करना चाहिए वह किया गया है राबड़ी देवी को भी नया आवास मिला है उसमें भी सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है." - संजय सिंह टाइगर, मंत्री, उच्च शिक्षा एवं विधि विभाग

सुविधाओं के साथ आवास आवंटित: संजय सिंह टाइगर ने आगे कहा कि विपक्षी नेताओं को सभी सुविधाओं के साथ आवास आवंटित किए गए हैं. राबड़ी देवी भी इससे अछूती नहीं है. इसके बावजूद अगर वह नए आवास में नहीं जाना चाहती हैं तो समझ लीजिए कि वह बाल हठ कर रही हैं.यह बात आम जनता भी जान रही है. सरकार के निर्णय के अनुसार जो आवास उन्हें मिला हैं वहां उन्हें चले जाना चाहिए इसमें जिद उचित नहीं है.

दोषियों पर होगी कार्रवाई: वही खान सर के कोचिंग पर हुए हमले के मामले में सवाल पूछे जाने पर जवाब में उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है और उसको लेकर जो भी दोषी होंगे उन सब पर कार्रवाई होगी. यह सरकार किसी भी हालत में आरोपियों को बख्शने वाली नहीं है.

जल्द जेल में होंगे अपराधी: मंत्री ने आगे कहा कि अपराधी जहां भी होंगे पाताल से भी उन्हें खोज कर जेल में डाला जाएगा. बिहार में एनडीए की सरकार है और सुशासन की सरकार ऐसी घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई करती है.सभी दोषियों पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.

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