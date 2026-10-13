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मिर्जापुर में संजय स‍िंह ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले-अराजक पार्टी

मिर्जापुर में आप सांसद संजय सिंह ( Photo Credit; ETV Bharat )

मिर्जापुर: आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि वोट चोरी हो रही है. लाखों लोगों का नाम काट दिया गया. चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए. मंगलवार को मिर्जापुर पहुंचे आप सांसद ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा. कहा कि बीजेपी के दफ्तर से लिस्ट जाती है कि किसका नाम काटना है, किस पार्टी- किस बूथ का और जितना नाम बताया जाता है, उतना नाम ज्ञानेश कुमार काट देते हैं. जितना जोड़ने के कहते हैं जोड़ देते हैं. जंतर-मंतर पर प्रोस्टेट रोक देने से रुकने वाला नहीं है और तेज हो रहा है. दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है.