मिर्जापुर में संजय सिंह ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले-अराजक पार्टी
कहा-ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना होगा, गिरफ्तारी होनी चाहिए
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 2:54 PM IST
मिर्जापुर: आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि वोट चोरी हो रही है. लाखों लोगों का नाम काट दिया गया. चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए. मंगलवार को मिर्जापुर पहुंचे आप सांसद ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा. कहा कि बीजेपी के दफ्तर से लिस्ट जाती है कि किसका नाम काटना है, किस पार्टी- किस बूथ का और जितना नाम बताया जाता है, उतना नाम ज्ञानेश कुमार काट देते हैं. जितना जोड़ने के कहते हैं जोड़ देते हैं. जंतर-मंतर पर प्रोस्टेट रोक देने से रुकने वाला नहीं है और तेज हो रहा है. दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है.
संजय सिंह ने कहा कि वोट चोरी का मामला है. 13 करोड़ 34 लाख लोगों का नाम पूरे देश में काट दिया गया. पूरे देश या दुनिया में सबसे बड़ी अराजक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है. ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना होगा, गिरफ्तारी होनी चाहिए और निष्पक्ष चुनाव कराना होगा. आप सांसद ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील कुमार पांडे के घर जाकर उनके बड़े भाई स्वर्गीय अनिल कुमार पांडे के निधन पर शोक जताया और फिर सोनभद्र के लिए रवाना हो गए.
बता दें कि दिल्ली में जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहा है. कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियां इस्तीफे की मांग कर रही हैं. इस क्रम में पिछले दिनों विरोधी दलों के कई नेताओं को भी हिरासत में लिया गया था. संजय सिंह ने भी भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया है.
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