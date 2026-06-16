ETV Bharat / state

ED की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे संजय सिंह, बोले- AAP को कमजोर करने की साजिश

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पार्टी के गोवा सह-प्रभारी दीपक सिंगला और उनके परिवार से जुड़े लोगों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है. जिस मामले को लेकर कार्रवाई हो रही है, उसकी शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी और उस मामले में जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है. मुकदमे की प्रक्रिया लगभग पूरी होने के बावजूद लगातार छापेमारी और गिरफ्तारियां की जा रही हैं. यह भी आरोप लगाया कि दीपक सिंगला के भाई रमन सिंगला, उनके रिश्तेदारों और पार्टी से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं के यहां भी ED की ओर से छापेमारी की गई है.

केंद्रीय एजेंसियों का हो रहा दुरुपयोग: AAP सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ED और CBI जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है. विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाकर उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है. इससे पहले भी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, नेता सत्येंद्र जैन और अन्य नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई थी.

प्रधानमंत्री पर भी साधा निशाना: संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ तो सख्त रुख अपनाती है, लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपेक्षित तरीके से प्रतिक्रिया नहीं देती. आम आदमी पार्टी ऐसी कार्रवाइयों से डरने वाली नहीं है और पार्टी अपने राजनीतिक संघर्ष को जारी रखेगी.