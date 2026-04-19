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महिला आरक्षण बनाम परिसीमन को लेकर सियासी संग्राम जारी, ‘भ्रामक प्रचार’ पर संजय सिंह का तीखा हमला

आप सांसद संजय सिंह ने महिला आरक्षण को लेकर चल रही बहस पर कहा कि महिला आरक्षण बिल 2023 में पारित हो चुका है.

महिला आरक्षण बिल 2023 में पारित हो चुका है- संजय सिंह
महिला आरक्षण बिल 2023 में पारित हो चुका है- संजय सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 19, 2026 at 10:29 AM IST

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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने महिला आरक्षण को लेकर चल रही सियासी बहस के बीच भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि देश में महिला आरक्षण बिल पहले ही 2023 में सर्वसम्मति से पारित हो चुका है और अब इसे लेकर विपक्ष के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हाल ही में संसद में जो बिल गिरा, वह महिला आरक्षण से जुड़ा नहीं बल्कि परिसीमन संशोधन से संबंधित था.

2023 में पास हो चुका है महिला आरक्षण बिल:

संजय सिंह ने कहा कि 2023 में संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण बिल को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का समर्थन मिला था. उन्होंने कहा कि इस कानून की अधिसूचना भी अब जारी हो चुकी है और यह देशभर में लागू है. ऐसे में यह कहना कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल गिरा दिया पूरी तरह से भ्रामक और गलत जानकारी है.

परिसीमन बिल को बताया ‘विभाजनकारी':

संजय सिंह ने कहा कि संसद में जिस संशोधन को विपक्ष ने गिराया वह परिसीमन से जुड़ा था, जिसका उद्देश्य राज्यों के बीच सीटों का पुनर्वितरण करना था. उन्होंने कहा कि यह कदम उत्तर और दक्षिण भारत के बीच विवाद पैदा कर सकता था. उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के जरिए कुछ राज्यों खासकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की सीटें कम करने की कोशिश की जा रही थी, जिससे राजनीतिक असंतोष बढ़ सकता था.

भाजपा फैला रही है भ्रम:

संजय सिंह ने कहा कि शुक्रवार से देशभर में यह नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल को गिरा दिया. उन्होंने इसे भाजपा का सुनियोजित प्रचार बताया और कहा कि कुछ लोग “मीडिया प्रकोष्ठ” की तरह इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह रणनीति आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए अपनाई गई है, जिससे विपक्ष को महिला विरोधी दिखाया जा सके.

महिला मुद्दों पर भाजपा की भूमिका पर सवाल:

आप पार्टी के सांसद ने भाजपा पर महिला सुरक्षा के मुद्दों पर निष्क्रिय रहने का आरोप भी लगाया. उन्होंने मणिपुर, हाथरस और अंकिता भंडारी जैसे मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि इन घटनाओं में भाजपा की चुप्पी उसके “महिला हितैषी” दावों पर सवाल खड़े करती है. उन्होंने बताया कि 2023 के महिला आरक्षण कानून में खुद केंद्र सरकार ने यह प्रावधान रखा था कि पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन और उसके बाद आरक्षण लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने पहले ही इस प्रक्रिया को लंबा और अनावश्यक बताया था और सीधे 33% आरक्षण लागू करने की मांग की थी.

चुनावी रणनीति का आरोप:

संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार ने यह मुद्दा पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में राजनीतिक लाभ के लिए उठाया. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर विपक्ष को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन विपक्ष ने इसे समझते हुए परिसीमन संशोधन को खारिज कर दिया. उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वह इस तरह की “भ्रामक खबरों” से सावधान रहें और तथ्यों के आधार पर अपनी राय बनाएं. उन्होंने दोहराया कि महिला आरक्षण कानून पहले से लागू है और उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. बीजेपी और उसके दिग्गज नेता इस पर जनता को केवल भ्रमित कर रहै हैं.

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