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संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने NCERT पर लगाया कागज खरीदने के टेंडर में घोटाले का आरोप, की CBI-ED जांच की मांग

आप सांसद संजय सिंह के साथ आप नेता सौरभ भारद्वाज ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली AAP प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाली NCERT ने कागज खरीदने में नियमों की अनदेखी की और कथित तौर पर पहले से विवादों में रही कंपनियों को करोड़ों रुपये का ठेका दे दिया. संजय सिंह ने दावा किया कि तीन कंपनियों को करीब 441 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया, जबकि इन कंपनियों की टेंडर प्रक्रिया और कारोबारी गतिविधियां पहले भी जांच के दायरे में रही हैं.

उन्होंने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ पहले भी कार्रवाई हुई थी और NCERT को भी इनके कामकाज पर संदेह था. इसके बावजूद इन्हें टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने और ठेका मिलने पर सवाल खड़े होते हैं. साथ ही आरोप लगाया कि कंपनियों ने आपसी मिलीभगत से टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित किया और बाजार दर से अधिक कीमत पर ठेका हासिल किया. NCERT ने पिछले साल 60.05 रुपये प्रति किलो की दर से कागज खरीदा था, जबकि इस बार यही कागज 88.20 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा गया. आखिर एक साल में कागज की कीमत इतनी अधिक कैसे बढ़ गई? उन्होंने आरोप लगा कि एक अन्य कंपनी ने NCERT को ईमेल के जरिए 75 रुपये प्रति किलो की दर से कागज उपलब्ध कराने की पेशकश की थी. इसके बावजूद 88.20 रुपये प्रति किलो की दर से खरीद की गई. जब कम कीमत पर कागज उपलब्ध कराने का विकल्प मौजूद था तो महंगी दर पर खरीद क्यों की गई.