संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने NCERT पर लगाया कागज खरीदने के टेंडर में घोटाले का आरोप, की CBI-ED जांच की मांग
आप नेताओं ने आरोप लगाया कि कंपनियों के टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने और ठेका मिलने पर सवाल खड़े होते हैं.
Published : November 23, 2026 at 4:39 PM IST
नई दिल्ली: राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली AAP प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाली NCERT ने कागज खरीदने में नियमों की अनदेखी की और कथित तौर पर पहले से विवादों में रही कंपनियों को करोड़ों रुपये का ठेका दे दिया. संजय सिंह ने दावा किया कि तीन कंपनियों को करीब 441 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया, जबकि इन कंपनियों की टेंडर प्रक्रिया और कारोबारी गतिविधियां पहले भी जांच के दायरे में रही हैं.
उन्होंने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ पहले भी कार्रवाई हुई थी और NCERT को भी इनके कामकाज पर संदेह था. इसके बावजूद इन्हें टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने और ठेका मिलने पर सवाल खड़े होते हैं. साथ ही आरोप लगाया कि कंपनियों ने आपसी मिलीभगत से टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित किया और बाजार दर से अधिक कीमत पर ठेका हासिल किया. NCERT ने पिछले साल 60.05 रुपये प्रति किलो की दर से कागज खरीदा था, जबकि इस बार यही कागज 88.20 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा गया. आखिर एक साल में कागज की कीमत इतनी अधिक कैसे बढ़ गई? उन्होंने आरोप लगा कि एक अन्य कंपनी ने NCERT को ईमेल के जरिए 75 रुपये प्रति किलो की दर से कागज उपलब्ध कराने की पेशकश की थी. इसके बावजूद 88.20 रुपये प्रति किलो की दर से खरीद की गई. जब कम कीमत पर कागज उपलब्ध कराने का विकल्प मौजूद था तो महंगी दर पर खरीद क्यों की गई.
बच्चों की किताबों के लिए खरीदे जाने वाले कागज में भी 441 करोड़ रुपये का घोटाला!— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) November 23, 2026
ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को बाजार भाव से 47% महंगे दाम पर ठेका दिया गया। NCERT को खुद इन कंपनियों की जांच की मांग करनी पड़ी।
मोदी जी, आखिर इन कंपनियों को ठेका देने के बदले कितनी रिश्वत खाई गई? जवाब… pic.twitter.com/SgRkfN0oiO
वहीं सौरभ भारद्वाज ने कहा कि संबंधित कंपनियों को असम सरकार ने वर्ष 2024-25 में कार्टेलाइजेशन के आरोपों के बाद ब्लैकलिस्ट किया था. आरोप था कि अलग-अलग कंपनियों ने एक ही IP एड्रेस से टेंडर जमा किए थे. NCERT की टेंडर शर्तों में स्पष्ट प्रावधान था कि वर्ष 2023-24, 2024-25 या 2025-26 में किसी भी राज्य सरकार या अन्य सरकारी विभाग की ओर से ब्लैकलिस्ट या डिबार की गई कंपनी टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकती. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इसके बावजूद संबंधित कंपनियों को तकनीकी रूप से योग्य घोषित किया गया. कंपनियों ने टेंडर के लिए हलफनामा भी दिया था, जिसमें पिछले तीन वर्षों में ब्लैकलिस्ट नहीं होने की जानकारी दी गई थी.
उन्होंने आगे कहा कि NCERT ने वर्ष 2024 में ही इन कंपनियों के खिलाफ कार्टेलाइजेशन की आशंका को लेकर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) में शिकायत की थी. 2025 में CCI की तरफ से संबंधित कंपनियों के यहां छापेमारी भी की गई थी. जब NCERT को इन कंपनियों की गतिविधियों पर पहले से संदेह था और उनके खिलाफ जांच की बात सामने आ चुकी थी, तो फिर इन्हें कागज खरीदने का इतना बड़ा ठेका कैसे दे दिया गया.
आप सांसद संजय सिंह ने मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगते हुए कहा कि टेंडर प्रक्रिया से लेकर कागज की खरीद तक जिन अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों की भूमिका रही है, उनकी जांच होनी चाहिए. अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. साथ ही केंद्र सरकार से जांच की स्थिति सार्वजनिक करने की मांग की.
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इसके अलावा सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली जल बोर्ड अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के नाम पर कीमती जमीनों का कमर्शियलाइजेशन और मोनेटाइजेशन करने की तैयारी कर रहा है. जल बोर्ड के प्रस्ताव में झंडेवालान और लाजपत नगर सहित कुछ स्थानों की जमीनों के व्यावसायिक उपयोग की बात थी. बाद में प्रस्ताव में बदलाव कर दिल्ली जल बोर्ड की सभी जमीनों के कमर्शियलाइजेशन और मोनेटाइजेशन का रास्ता खोलने की बात कही गई. भाजपा ने सरकार बनने से पहले दिल्ली जल बोर्ड को घाटे से उबारकर फायदे में लाने का वादा किया था, लेकिन अब उसकी जमीनों के व्यावसायिक उपयोग की योजना बनाई जा रही है.
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