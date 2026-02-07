ETV Bharat / state

बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और लखनऊ वालों के लिए खुशखबरी, अब संजय सेतु नहीं होगा बंद

घाघरा नदी पर बने संजय सेतु से गुजरनेवालों को राहत मिली है. अब यहां पहले पैंटून ब्रिज बनेंगे. उसके बाद संजय सेतु बंद होगा.

Sanjay Setu
घाघरा नदी पर बने संजय सेतु से गुजरने वालों को राहत मिली है. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 10:04 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बाराबंकी: बाराबंकी-बहराइच सीमा पर स्थित घाघरा नदी पर बने संजय सेतु से गुजरने वालों को अब परेशान होने की जरूरत नही. पैंटून ब्रिज यानी पीपे का पुल बनाये बिना संजय सेतु पर आवागमन को बंद नही किया जाएगा.

एनएचएआई के लखनऊ प्रोजेक्ट डायरेक्टर नकुल प्रकाश वर्मा ने बताया कि शुक्रवार को प्रमुख सचिव से हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया है.

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिए हैं कि जनता की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संजय सेतु की मरम्मत से पहले वैकल्पिक पुल तैयार कराया जाय.

प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के खत्म होते ही वहां से पैंटून यानी पीपे लाये जाएंगे. उसके बाद निर्माण शुरू होगा. उन्होंने बताया कि इस पैंटून पुल के 20 मार्च तक तैयार हो जाने की उम्मीद है.

बताते चलें कि आम जनमानस को बेहतर कनेक्टिविटी के लिए साल 84 में बाराबंकी-बहराइच सीमा पर स्थित घाघरा नदी पर पुल बनाने के लिए शिलान्यास हुआ और साल 84 में संजय सेतु आवागमन के लिए शुरू हो गया. तकरीबन 41 साल पुराना है.

यह पुल बहराइच, गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती जिलों के साथ-साथ नेपाल देश को राजधानी लखनऊ से जोड़ता है. निर्माण के वक्त पुल पर यातायात कम था, लेकिन वक्त बदला तो इस पर यातायात का दबाव बढ़ा. एक तो पुराना हो चुका पुल और दूसरे ट्रैफिक का भारी लोड, लिहाजा पुल दिनों दिन जर्जर होता गया.

ऐसी स्थिति में अक्सर इसके एक्सपेंशन जॉइंट खुल जाते हैं. हालांकि एनएचएआई इसकी जब तब मरम्मत भी कराता रहता है. कुछ दिनों तक तो ठीक रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जॉइंटर फिर खुल जाते हैं.

बताते चलें कि बाराबंकी-बहराइच सीमा पर स्थित घाघरा नदी पर बना संजय सेतु तकरीबन 41 साल पुराना है. यह पुल बहराइच, गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती जिलों के साथ-साथ नेपाल देश को राजधानी लखनऊ से जोड़ता है.

पुराना हो चुका है पुल

निर्माण के वक्त पुल पर यातायात कम था, लेकिन वक्त बदला, तो इस पर यातायात का दबाव बढ़ा. एक तो पुराना हो चुका पुल और दूसरे ट्रैफिक का भारी लोड, लिहाजा पुल दिनों दिन जर्जर होता गया. अक्सर इसके एक्सपेंशन जॉइंट खुल जाते हैं. हालांकि एनएचएआई इसकी जब तब मरम्मत भी कराता रहता है.हर वर्ष पुल पर 10 फीसदी ट्रैफिक लोड बढ़ रहा है. इसके चलते एक्सपेंशन ज्वाइंट खुल जाते हैं, लेकिन उनकी मरम्मत करा दी जाती है. कुछ दिनों तक तो पुल की हालत ठीक रहती है, लेकिन उसके बाद जॉइंटर फिर खुल जाते हैं. पुल बेयरिंग बेस्ड है और पुल के पुराने होने के चलते इसकी बेयरिंग भी खराब हो चुकी हैं, जिन्हें भी बदला जाएगा.

व्यवस्थित ढंग से होगी मरम्मत

ऐसे में एनएचएआई ने इसकी बाकायदा मरम्मत कराने का फैसला लिया है. मरम्मत कार्य के चलते इस पुल से गुजरने वाले आवागमन को बंद करना होगा. संजय सेतु के बंद हो जाने से राजधानी लखनऊ के लिए अयोध्या होकर या फिर चहलारी घाट वाया सीतापुर होकर जाया जा सकता है. ऐसे में लोगों को 50 से 100 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर करना पड़ सकता है. आमजन की इस परेशानी को मुख्यमंत्री सीएम योगी ने संज्ञान लिया और पुल बंद करने से पहले विकल्प के तौर पर पीपे का पुल बनाने को कहा.

पीडी एनएचएआई ने बताया कि लगभग एक किलोमीटर का पैंटून का पुल संजय सेतु और रेलवे ब्रिज के बीच खाली जगह पर बनाया जाएगा. प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बताया कि एनएचएआई इस पीपे के पुल का निर्माण पीडब्ल्यूडी से कराएगा.

उन्होंने बताया कि प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के खत्म होते ही वहां से पैंटून लाए जाएंगे फिर पीपे के पुल का निर्माण होगा. उन्होंने बताया कि 20 फरवरी तक माघ मेला खत्म हो जाएगा. उसके बाद पैंटून लाये जाएंगे. उम्मीद है 20 मार्च तक पैंटून ब्रिज तैयार हो जाएगा. उसके बाद ही संजय सेतु की मरम्मत होगी.

ये भी पढ़ें - बाराबंकी का संजय सेतु 2 महीने के लिए हो जाएगा बंद; जानिए वजह

TAGGED:

BARABANKI NEWS
PONTOON BRIDGE
GHAGHARA RIVER
संजय सेतु
SANJAY SETU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.