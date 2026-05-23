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देश में नहीं है महंगाई, सब कुछ कंट्रोल में, रांची में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का दावा

रांची: देश में एक बार फिर पेट्रोल-डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है. इस पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इसे मजबूरी में उठाया गया कदम बताया है. उनका कहना है कि मध्य पूर्व की क्या स्थिति है, वह सभी को पता है. आगे क्या होगा ये कोई भी बता नहीं सकता है.

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि केंद्र सरकार प्रति लीटर डीजल-पेट्रोल पर अभी भी 32 रुपये सब्सिडी देती है. लगभग 1000 करोड़ रुपए रोजाना केंद्र सरकार इस पर अभी के समय में खर्च कर रही है. इसके बावजूद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता पेट्रोल और डीजल कहीं भी है तो वह भारत में है.

मीडिया से बात करते केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री (ETV BHARAT)

उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में जो हालात है, उससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है. प्रधानमंत्री का प्रयास है कि हम एक लिमिट में रहे और किसी तरह इस समय का मुकाबला करें. यदि एक-एक लीटर या दो-दो लीटर हम पेट्रोल-डीजल की बचत करते हैं तो लाखों डालर का पेट्रोल डीजल बचत होगा. प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद से मैं भी शहर में बाइक पर चल रहा हूं और दूसरे शहर जाने के दौरान सिर्फ एक गाड़ी का इस्तेमाल करता हूं.

देश में कोई महंगाई नहीं है, सब कंट्रोल है: संजय सेठ