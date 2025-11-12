ETV Bharat / state

रक्षा राज्य मंत्री का बड़ा आरोप, स्वास्थ्य मंत्री और निदेशक के बीच विवाद से बर्बाद हो रही रिम्स की व्यवस्था, सीएम से हस्तक्षेप की मांग

रिम्स जीबी की 63वीं बैठक आयोजित की गई. जिसके बाद रांची सांसद संजय सेठ ने सवाल खड़े गिए हैं.

meeting of RIMS Governing Council
रिम्स शासी परिसद की बैठक (Etv Bharat)
Published : November 12, 2025 at 5:49 PM IST

रांची: झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के शासी परिषद की 63वीं बैठक में शामिल होने के बाद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि रिम्स निदेशक और मंत्री के बीच विवाद के कारण रिम्स की व्यवस्था दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हस्तक्षेप की मांग करते हुए संजय सेठ ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और रिम्स निदेशक के बीच विवाद व्यवस्था को बिगाड़ रहा है, जिससे राज्य की बीमार आबादी रिम्स में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रही है और कोई काम नहीं हो रहा है. उन्होंने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तब तक स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा. मुख्यमंत्री को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द इसका समाधान करना चाहिए.

रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान (Etv Bharat)

रिम्स शासी परिषद की बैठक के बाद रक्षा मंत्री संजय सेठ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वास्थ्य मंत्री और शासी परिषद के अध्यक्ष डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि रिम्स में कोई विवाद नहीं है. हम बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं. मेडिकल ऑफिसर से संबंधित नियमावली में बदलाव किया जाएगा. इसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी.

इरफान अंसारी ने बताया कि आज की बैठक में NAT मशीन और वेंटिलेटर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. कुछ लोग रिम्स को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि रक्षा राज्य मंत्री बैठकों में कुछ और मीडिया के सामने कुछ और कहते हैं. रिम्स निदेशक ने भी कहा कि कोई विवाद नहीं हुआ है, कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई है और हम सब कुछ बेहतर कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि शेल्टर होम को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए भी योजनाएं बनाई जा रही हैं. आज की जीबी बैठक में अपर मुख्य सचिव एके सिंह, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और कांके विधायक सुरेश बैठा भी मौजूद थे.

