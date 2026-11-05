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देश के अग्निवीर के लिए दिवाली का उपहार है सरकार का नया फैसलाः मंत्री संजय सेठ

समर्थकों के साथ मंत्री संजय सेठ ( Etv Bharat )

जमशेदपुर: देश की सुरक्षा में तैनात अग्निवीर को लेकर सरकार के नये फैसले को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दिवाली का उपहार बताया है. उन्होंने कहा है कि अब अग्निपथ के अग्निवीरों की सेवा अवधि बढ़ा दी गई है. देश में अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. जमशेदपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस संदर्भ में जानकारी दी है.

मंत्री संजय सेठ ने बताया कि जून 2022 में शुरू की गई अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की शुरुआती सेवा अवधि चार साल निर्धारित की गई थी. योजना के प्रावधानों के अनुसार, प्रदर्शन और योग्यता के आधार पर 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित सैन्य सेवा में शामिल किया जाना था. वहीं, शेष 75 प्रतिशत अग्निवीरों को चार साल की सेवा पूरी होने के बाद बाहर होना था.