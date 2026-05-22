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संजय सेठ का हेमंत सरकार पर तीखा हमला, आर्थिक स्थिति पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग

संजय सेठ ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने झारखंड की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है.

Sanjay Seth On Hemant Soren
संजय सेठ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 22, 2026 at 6:36 PM IST

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रांची: केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति, बिजली संकट और जल संकट को लेकर मुख्यमंत्री से श्वेतपत्र जारी करने की मांग की है.

आर्थिक स्थिति पर श्वेतपत्र की मांग

अपने संसदीय कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए संजय सेठ ने कहा कि झारखंड की आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया कि सरकार को अपनी वित्तीय स्थिति पर श्वेतपत्र जारी कर जनता को सच्चाई बतानी चाहिए. सेठ ने कहा, "जनता को यह जानने का अधिकार है कि वह जो टैक्स देती है, उसका क्या हाल है." उन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस का जिक्र करते हुए कहा कि इस पर तुरंत श्वेतपत्र जारी होना चाहिए.

केंद्रीय मंत्री संजय सेठ का बयान (ETV Bharat)

कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट और जल जीवन मिशन पर सवाल

संजय सेठ ने केंद्र सरकार द्वारा दिए गए फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कोरोना के समय केंद्र ने 18 करोड़ रुपये सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए दिए थे, लेकिन वह पैसा बर्बाद हो गया. नतीजतन आज अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है. इसी तरह जल जीवन मिशन की योजना पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 2490 करोड़ रुपये की लागत से पांच चरणों में चलाई गई इस योजना को सरकार ने बर्बाद कर दिया. आज भी राज्य के 7 लाख घर शुद्ध पेयजल से वंचित हैं. सेठ ने सवाल किया, "इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?"

बिजली में 10-10 घंटे कटौती

चिलचिलाती गर्मी में बिजली की अनियमित आपूर्ति को लेकर सेठ ने सरकार की लापरवाही पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में बिजली की आंखमिचौली चल रही है. राजधानी में 10-10 घंटे बिजली कट रही है, लेकिन सरकार इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रही है.

मानसून से पहले खुला नाला और डैम साफ करने की चेतावनी

सेठ ने चेतावनी देते हुए कहा कि मानसून दस्तक देने वाला है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई तैयारी नहीं है. उन्होंने 15 दिनों के अंदर सभी खुले नालों को ढकने और उनकी सफाई करने का काम सरकार से किया. उन्होंने रुक्का और धुर्वा डैम का उदाहरण देते हुए कहा कि कई बार सरकार को इन डैमों की गाद हटाने और सफाई कराने का सुझाव दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. अगर समय रहते डैम साफ किए जाएं तो गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत से निजात मिल सकती है.

केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने स्पष्ट किया कि सरकार को जनता की समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और स्थिति को सुधारने के ठोस कदम उठाने चाहिए.

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