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संजय सेठ का हेमंत सरकार पर तीखा हमला, आर्थिक स्थिति पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग

रांची: केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति, बिजली संकट और जल संकट को लेकर मुख्यमंत्री से श्वेतपत्र जारी करने की मांग की है.

आर्थिक स्थिति पर श्वेतपत्र की मांग

अपने संसदीय कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए संजय सेठ ने कहा कि झारखंड की आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया कि सरकार को अपनी वित्तीय स्थिति पर श्वेतपत्र जारी कर जनता को सच्चाई बतानी चाहिए. सेठ ने कहा, "जनता को यह जानने का अधिकार है कि वह जो टैक्स देती है, उसका क्या हाल है." उन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस का जिक्र करते हुए कहा कि इस पर तुरंत श्वेतपत्र जारी होना चाहिए.

केंद्रीय मंत्री संजय सेठ का बयान (ETV Bharat)

कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट और जल जीवन मिशन पर सवाल

संजय सेठ ने केंद्र सरकार द्वारा दिए गए फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कोरोना के समय केंद्र ने 18 करोड़ रुपये सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए दिए थे, लेकिन वह पैसा बर्बाद हो गया. नतीजतन आज अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है. इसी तरह जल जीवन मिशन की योजना पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 2490 करोड़ रुपये की लागत से पांच चरणों में चलाई गई इस योजना को सरकार ने बर्बाद कर दिया. आज भी राज्य के 7 लाख घर शुद्ध पेयजल से वंचित हैं. सेठ ने सवाल किया, "इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?"

बिजली में 10-10 घंटे कटौती