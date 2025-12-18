संजय सरावगी आज संभालेंगे बिहार BJP की कमान, दरभंगा से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पटना रवाना
भाजपा के नए बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी दरभंगा से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पटना के लिए रवाना हो गये हैं. आज करेंगे प्रभार ग्रहण.
Published : December 18, 2025 at 1:29 PM IST
दरभंगा: भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी आज गुरुवार को पटना के लिए अपने दरभंगा आवास से रवाना हो गये हैं. उनके साथ सैकड़ों वाहनों का काफिला और हजारों कार्यकर्ता भी पटना रवाना हुए हैं. प्रभार ग्रहण करने से पहले मिथिलांचल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पारंपरिक पाग-चादर और मखाना की माला पहनाकर भावुक विदाई दी.
कार्यकर्ताओं का उत्साहपूर्ण स्वागत: पटना पहुंचने से पहले दरभंगा में पूर्व मंत्री रामसूरत राय, सुपौल और मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों के जिलाध्यक्षों और दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सरावगी का जोरदार स्वागत किया. कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलमालाओं से लाद दिया और पटना तक साथ चलने का संकल्प लिया.
संगठन की मजबूती पहली प्राथमिकता: प्रभार ग्रहण से पहले संजय सरावगी ने कहा कि संगठन को मजबूत बनाना, सरकार और पार्टी के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी. उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया. सरावगी ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि यह जिम्मेदारी निष्ठा से निभाएंगे.
मिथिलांचल के चर्चित चेहरा: संजय सरावगी बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में भाजपा के पुराने और लोकप्रिय नेता हैं. उनका जन्म 28 अगस्त 1969 को दरभंगा में हुआ. वे कॉमर्स में मास्टर्स और एमबीए की डिग्री धारक हैं. 2005 से दरभंगा सदर सीट से लगातार छह बार विधायक चुने गए हैं और पूर्व में बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं. इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने के बावजूद पार्टी ने उन्हें बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपी है.
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नवदायित्व ग्रहण करने से पूर्व आज दरभंगा शहर के बड़ा बाजार स्थित प्रसिद्ध बाबा हज़ारीनाथ मंदिर में देवाधिदेव महादेव की पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-शांति एवं समृद्धि तथा संगठन के उन्नति की कामना की।— Sanjay Saraogi (@sanjay_saraogi) December 17, 2025
कृपानिधान से प्रार्थना है कि जनसेवा के मार्ग… pic.twitter.com/JAxhdsgBXn
पत्नी ने जताई खुशी: संजय सरावगी की पत्नी शोभा सरावगी ने प्रदेश अध्यक्ष बनने पर खुशी जाहिर की. उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके पति इस पद का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे. शोभा ने इसे परिवार और समाज के लिए गौरव की बात बताया.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शुभकामनाएं: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संजय सरावगी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई दी. उन्होंने कहा, “सरावगी हमारे मंत्रिमंडल में सहयोगी रह चुके हैं और कई बार विधायक चुने गए हैं. नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं.”
श्री संजय सरावगी जी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। श्री संजय सरावगी जी हमारे साथ मंत्रिमंडल में सहयोगी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। वे 5वीं बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। इस नई जिम्मेदारी के लिए उनको हार्दिक शुभकामनाएं।…— Nitish Kumar (@NitishKumar) December 15, 2025
वैश्य समाज से निरंतर नेतृत्व: संजय सरावगी वैश्य समाज से आते हैं. पूर्व अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी इसी समाज से थे, जो अब कैबिनेट मंत्री हैं. भाजपा के ‘एक व्यक्ति एक पद’ के सिद्धांत के तहत जायसवाल की जगह सरावगी को कमान सौंपी गई है. इससे वैश्य समाज में पार्टी का कोर वोटबैंक मजबूत रहेगा.
चर्चाओं पर लगी मुहर: मंत्रिमंडल विस्तार में मिथिलांचल के विधायकों को कम जगह मिलने के बाद से ही क्षेत्र के किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चा थी. आखिरकार पार्टी ने संजय सरावगी पर भरोसा जताया. यह नियुक्ति 15 दिसंबर को हुई थी और आज औपचारिक प्रभार ग्रहण के साथ नई शुरुआत होगी. भाजपा अब संगठन को और मजबूत कर आगे की चुनौतियों के लिए तैयार हो रही है.
ये भी पढ़ें-
बीच शहर में नाव लेकर पहुंचे वीआईपी प्रत्याशी उमेश सहनी, बीजेपी प्रत्याशी संजय सरावगी ने कही ये बात