ETV Bharat / state

संजय सरावगी आज संभालेंगे बिहार BJP की कमान, दरभंगा से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पटना रवाना

भाजपा के नए बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी दरभंगा से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पटना के लिए रवाना हो गये हैं. आज करेंगे प्रभार ग्रहण.

SANJAY SARAOGI
संजय सरावगी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 18, 2025 at 1:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दरभंगा: भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी आज गुरुवार को पटना के लिए अपने दरभंगा आवास से रवाना हो गये हैं. उनके साथ सैकड़ों वाहनों का काफिला और हजारों कार्यकर्ता भी पटना रवाना हुए हैं. प्रभार ग्रहण करने से पहले मिथिलांचल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पारंपरिक पाग-चादर और मखाना की माला पहनाकर भावुक विदाई दी.

कार्यकर्ताओं का उत्साहपूर्ण स्वागत: पटना पहुंचने से पहले दरभंगा में पूर्व मंत्री रामसूरत राय, सुपौल और मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों के जिलाध्यक्षों और दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सरावगी का जोरदार स्वागत किया. कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलमालाओं से लाद दिया और पटना तक साथ चलने का संकल्प लिया.

भाजपा के नये प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी (ETV Bharat)

संगठन की मजबूती पहली प्राथमिकता: प्रभार ग्रहण से पहले संजय सरावगी ने कहा कि संगठन को मजबूत बनाना, सरकार और पार्टी के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी. उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया. सरावगी ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि यह जिम्मेदारी निष्ठा से निभाएंगे.

SANJAY SARAOGI
दरभंगा पहुंचे सैंकड़ो कार्यकर्ता (ETV Bharat)

मिथिलांचल के चर्चित चेहरा: संजय सरावगी बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में भाजपा के पुराने और लोकप्रिय नेता हैं. उनका जन्म 28 अगस्त 1969 को दरभंगा में हुआ. वे कॉमर्स में मास्टर्स और एमबीए की डिग्री धारक हैं. 2005 से दरभंगा सदर सीट से लगातार छह बार विधायक चुने गए हैं और पूर्व में बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं. इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने के बावजूद पार्टी ने उन्हें बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपी है.

पत्नी ने जताई खुशी: संजय सरावगी की पत्नी शोभा सरावगी ने प्रदेश अध्यक्ष बनने पर खुशी जाहिर की. उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके पति इस पद का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे. शोभा ने इसे परिवार और समाज के लिए गौरव की बात बताया.

SANJAY SARAOGI
कौन हैं संजय सरावगी ((सौ. बीजेपी सोशल मीडिया))

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शुभकामनाएं: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संजय सरावगी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई दी. उन्होंने कहा, “सरावगी हमारे मंत्रिमंडल में सहयोगी रह चुके हैं और कई बार विधायक चुने गए हैं. नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं.”

वैश्य समाज से निरंतर नेतृत्व: संजय सरावगी वैश्य समाज से आते हैं. पूर्व अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी इसी समाज से थे, जो अब कैबिनेट मंत्री हैं. भाजपा के ‘एक व्यक्ति एक पद’ के सिद्धांत के तहत जायसवाल की जगह सरावगी को कमान सौंपी गई है. इससे वैश्य समाज में पार्टी का कोर वोटबैंक मजबूत रहेगा.

SANJAY SARAOGI
बीजेपी द्वारा जारी पत्र (ETV Bharat)

चर्चाओं पर लगी मुहर: मंत्रिमंडल विस्तार में मिथिलांचल के विधायकों को कम जगह मिलने के बाद से ही क्षेत्र के किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चा थी. आखिरकार पार्टी ने संजय सरावगी पर भरोसा जताया. यह नियुक्ति 15 दिसंबर को हुई थी और आज औपचारिक प्रभार ग्रहण के साथ नई शुरुआत होगी. भाजपा अब संगठन को और मजबूत कर आगे की चुनौतियों के लिए तैयार हो रही है.

SANJAY SARAOGI
संजय सरावगी दरभंगा आवास से हुए रवाना (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें-

बीच शहर में नाव लेकर पहुंचे वीआईपी प्रत्याशी उमेश सहनी, बीजेपी प्रत्याशी संजय सरावगी ने कही ये बात

बिहार बीजेपी के अध्यक्ष कौन बनेंगे? ये 6 नाम रेस में आगे

TAGGED:

संजय सरावगी
BIHAR BJP NEW STATE PRESIDENT
BIHAR BJP
BIHAR BJP STATE PRESIDENT SANJAY
SANJAY SARAOGI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.