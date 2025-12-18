बिहार बीजेपी के नए बॉस का घंटों इंतजार करते रहे सम्राट चौधरी, विनोद तावडे और विजय सिन्हा भी थे साथ
संजय सरावगी का बीजेपी दफ्तर में भव्य स्वागत हुआ. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने घंटों नए बॉस का इंतजार किया.
Published : December 18, 2025 at 4:14 PM IST
पटना: बिहार बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है. प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दरभंगा से विधायक संजय सरावगी ने कार्यभार संभाल लिया है. बीजेपी दफ्तर में नए प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं में बड़े ही उत्साह के साथ स्वागत किया. बिहार भाजपा के तमाम बड़े नेता स्वागत समारोह के मौके पर मौजूद रहे.
संजय सरावगी ने संभाला कार्यभार : बिहार बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है. दिलीप जायसवाल को नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाया गया और एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को लेकर दिलीप जायसवाल की जगह बीजेपी ने संजय सरावगी को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है. संजय सरावगी दरभंगा से विधायक हैं और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यभार भी संभाल लिया है.
नए प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत: प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत की तैयारी पिछले दो दिनों से की जा रही थी. पटना स्थित भाजपा कार्यालय में सुबह से ही उत्सवी माहौल था. एक और जहां ढोल बाजे बजाये जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता स्वागत के लिए तैयार थी. जैसे ही सरावगी पार्टी ऑफिस पहुंचे उनका भव्य स्वागत किया गया.
2 घंटे तक बिहार बीजेपी के नए बॉस का इंतजार: प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत की तैयारी सुबह से की जा रही थी. कार्यकर्ताओं के साथ-साथ बड़े नेता भी स्वागत के लिए तैयार थे. बिहार प्रभारी विनोद तावडे, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल समेत कई नेता अपने अध्यक्ष का इंतजार 2 घंटे से अधिक समय से कर रहे थे. आखिरकार दोपहर 3:00 बजे जब अध्यक्ष का काफिला प्रदेश कार्यालय में पहुंचा तो तमाम बड़े नेताओं ने उनका गर्मजोशी से उनका स्वागत किया.
बता दें कि संजय जायसवाल के बाद सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन वह जब नीतीश कैबिनेट में शामिल हो गए तब उनकी जगह दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया. दोनों नेता डेढ़ साल का कार्यकाल ही पूरा कर पाए. अब बदली हुई परिस्थितियों में पूर्व मंत्री संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है.
कौन हैं बिहार बीजेपी के नए BOSS?: दरभंगा सदर से संजय सरावगी 6 बार विधायक रहे हैं. वैश्य समाज से आते हैं और इससे पहले वह सरकार में मंत्री भी हुआ करते थे. पहली बार 2005 (फरवरी) में दरभंगा सदर विधानसभा से विधायक चुने गए. उसके बाद 2005 (नवंबर), 2010, 2015, 2020, 2025 में लगातार विधायक चुने गए.
2017 में बिहार विधानसभा के प्राक्कलन समिति के सभापति रहे. फरवरी 2025 से बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के पद पर रहे. बिहार प्रदेश भाजपा गोवंश प्रकोष्ठ के संयोजक के पद पर रह चुके हैं. अन्य पदों पर भी रह चुके हैं, जैसे कार्य प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सहित कई जिलों में संगठन चुनाव प्रभारी एवं सदस्यता प्रभारी रहे.
ये भी पढ़ें
संजय सरावगी आज संभालेंगे बिहार BJP की कमान, दरभंगा से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पटना रवाना