ETV Bharat / state

बिहार बीजेपी के नए बॉस का घंटों इंतजार करते रहे सम्राट चौधरी, विनोद तावडे और विजय सिन्हा भी थे साथ

नए प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत ( ETV Bharat )