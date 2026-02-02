ETV Bharat / state

'ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की हालत खराब', PCB के फैसले पर भड़के बिहार BJP अध्यक्ष

टी-20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने पर संजय सरावगी ने कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान हिला हुआ है.

Sanjay Saraogi
संजय सरावगी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 2, 2026 at 7:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने तय किया है कि उसकी टीम टी-20 वर्ल्ड कप-2026 में भारत के खिलाफ कोई मैच नहीं खेलेगी. 15 फरवरी को दोनों देशों के बीच मुकाबला होना था. अब इसको लेकर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने बड़ा बयान दिया है. पटना में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की क्या औकात है कि वह हमारा सामना करेगा.

पाकिस्तान पर भड़के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष: संजय सरावगी ने टी-20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने के पाकिस्तान के फैसले पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से 'ऑपरेशन सिंदूर' में हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया है, उससे पूरा पाकिस्तान हिला हुआ है. इसलिए मैच खेलने से भी डरते हैं.

"पाकिस्तान की क्या औकात है? ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह हमारे बहादुर सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया, उससे पाकिस्तान हिल गया है."- संजय सरावगी, अध्यक्ष, बिहार बीजेपी

Sanjay Saraogi
बजट सत्र के दौरान संजय सरावगी व अन्य विधायक (ETV Bharat)

केंद्रीय बजट की तारीफ की: वहीं केंद्रीय बजट की तारीफ करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो आम बजट पेश किया है, वह कर्तव्य पथ पर चलने वाला बजट है. यह बजट आर्थिक विकास, जनता की आकांक्षाओं और ‘सबका साथ, सबका विकास’ की भावना को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि यह बजट गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को समर्पित है. एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस किया गया है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी (ETV Bharat)

पीएम के विकसित भारत का सपना: संजय सरावगी ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है. महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई अहम प्रावधान किए गए हैं. रक्षा क्षेत्र के बजट में भी बढ़ोतरी की गई है. साथ ही विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए राम राज्य जैसी सुशासन की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए अधिक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं.

Sanjay Saraogi
एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय सरावगी (ETV Bharat)

एनडीए की प्रेस वार्ता: आम बजट को लेकर बिहार एनडीए के सभी घटक दलों ने एक सुर में सराहना की है. बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में एनडीए की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में संजय सरावगी के अलाने जेडीयू की ओर से मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, लोजपा (रामविलास) के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से डीएन सिंह मौजूद रहे.

ये भी पढ़ें: राष्ट्रीय औसत से बिहार का विकास दर 3% अधिक, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में सरकार का दावा

TAGGED:

T20 WORLD CUP
INDIA VS PAKISTAN
BIHAR BUDGET SESSION
संजय सरावगी
SANJAY SARAOGI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.