'तेजस्वी यादव के DNA में AK-47', बोले संजय सरावगी- 'राजद बचाव मार्च था'
संजय सरावगी ने राजद के लोकभवन मार्च को तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर का एक और फ्लॉप शो करार दिया है. रिपोर्ट- रंजीत कुमार
Published : August 19, 2026 at 6:07 PM IST
पटना : छात्रों के मुद्दे और एक-47 के साथ ही कई अन्य मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को पटना में लोकभवन मार्च किया. इस दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा. वाटर कैनन छोड़े गए और तेजस्वी यादव को हिरासत में भी लिया गया. इस मार्च को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए इसे फ्लॉप शो करार दिया है.
तेजस्वी की घटती राजनीतिक स्वीकार्यता का प्रमाण : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने राजद के लोकभवन मार्च पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह मार्च जनसमर्थन का प्रदर्शन नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर को बचाने की एक और असफल कोशिश साबित हुई है.
"राजभवन मार्च के नाम पर राजद ने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का प्रयास किया, लेकिन जमीन पर न तो अपेक्षित जनसमर्थन दिखाई दिया और न ही कार्यकर्ताओं में वह उत्साह नजर आया, जिसका दावा राजद लगातार करता रहा है."- संजय सरावगी, प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी
'न छात्र साथ.. न कार्यकर्ताओं का भरोसा': प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि तेजस्वी यादव ने मार्च तो निकाल दिया, लेकिन उनके साथ न छात्र खड़े हुए, न आम जनता और न ही राजद के कार्यकर्ताओं में कोई खास उत्साह दिखा. जिस युवा शक्ति और जनसमर्थन की बात तेजस्वी यादव लगातार करते हैं, लोकभवन मार्च में उसकी वास्तविक तस्वीर बिहार की जनता ने देख ली. यह मार्च राजद और तेजस्वी यादव की घटती राजनीतिक स्वीकार्यता का प्रमाण है.
'तेजस्वी के पास नहीं जवाब' : संजय सरावगी ने कहा कि तेजस्वी यादव की राजनीति अब जनता के वास्तविक मुद्दों से कटकर केवल विरोध, आरोप और कैमरे के सामने प्रदर्शन तक सीमित रह गई है. बिहार के युवा रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर अवसर और विकसित बिहार चाहते हैं.जनता यह जानना चाहती है कि बिहार के विकास में उनका ठोस विजन क्या है, लेकिन तेजस्वी यादव के पास इन सवालों का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है.
"राजनीति में जनता के दिल में जगह बनानी पड़ती है. तेजस्वी यादव को यह समझना चाहिए कि केवल मार्च निकालने और सरकार के खिलाफ नारे लगाने से बिहार की जनता का विश्वास वापस नहीं पाया जा सकता. जनता अब काम और परिणाम के आधार पर नेताओं का मूल्यांकन करती है."- संजय सरावगी, प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी
'राजनीतिक बेचैनी का प्रतिबिंब बना मार्च' : सरावगी ने कहा कि राजद को पहले अपने भीतर झांकना चाहिए. जिस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपने ही संगठन में लगातार असंतोष, कार्यकर्ताओं की दूरी और घटते जनाधार की चिंता करनी पड़ रही हो, वह बिहार की जनता को राजनीतिक पाठ पढ़ाने की कोशिश न करे. राजद का मार्च इसी राजनीतिक बेचैनी का प्रतिबिंब नजर आया.
"तेजस्वी केवल विरोध की राजनीति करते हैं' : प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कि राजद और तेजस्वी यादव को अब यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि केवल विरोध की राजनीति के सहारे जनता का विश्वास हासिल नहीं किया जा सकता. राजभवन मार्च ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि तेजस्वी यादव की राजनीति में जनविश्वास लगातार कमजोर हो रहा है.
"एके-47 लहराया जा रहा था. ठीक है ये सांकेतिक था, लेकिन उनके (तेजस्वी यादव) डीएनए में एके-47 है. जब जंगल राज था, तब इसी तरह से एके-47 लहराया जा रहा था. ओरिजनल नहीं दूसरा ही एके-47 था."- संजय सरावगी, प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी
सांकेतिक एके-47 लेकर प्रदर्शन : बता दें कि प्रदर्शन के दौरान राजद कार्यकर्ता पुलिस वर्दी में पहुंचे थे और नकली AK-47 साथ लाए थे. सिवान में कथित फायरिंग मामले का विरोध किया गया. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एके-47 वाली सरकार नहीं चलेगी.
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