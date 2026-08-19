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'तेजस्वी यादव के DNA में AK-47', बोले संजय सरावगी- 'राजद बचाव मार्च था'

पटना : छात्रों के मुद्दे और एक-47 के साथ ही कई अन्य मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को पटना में लोकभवन मार्च किया. इस दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा. वाटर कैनन छोड़े गए और तेजस्वी यादव को हिरासत में भी लिया गया. इस मार्च को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए इसे फ्लॉप शो करार दिया है.

तेजस्वी की घटती राजनीतिक स्वीकार्यता का प्रमाण : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने राजद के लोकभवन मार्च पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह मार्च जनसमर्थन का प्रदर्शन नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर को बचाने की एक और असफल कोशिश साबित हुई है.

संजय सरावगी का बयान (ETV Bharat)

"राजभवन मार्च के नाम पर राजद ने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का प्रयास किया, लेकिन जमीन पर न तो अपेक्षित जनसमर्थन दिखाई दिया और न ही कार्यकर्ताओं में वह उत्साह नजर आया, जिसका दावा राजद लगातार करता रहा है."- संजय सरावगी, प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी

'न छात्र साथ.. न कार्यकर्ताओं का भरोसा': प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि तेजस्वी यादव ने मार्च तो निकाल दिया, लेकिन उनके साथ न छात्र खड़े हुए, न आम जनता और न ही राजद के कार्यकर्ताओं में कोई खास उत्साह दिखा. जिस युवा शक्ति और जनसमर्थन की बात तेजस्वी यादव लगातार करते हैं, लोकभवन मार्च में उसकी वास्तविक तस्वीर बिहार की जनता ने देख ली. यह मार्च राजद और तेजस्वी यादव की घटती राजनीतिक स्वीकार्यता का प्रमाण है.

तेजस्वी यादव (तेजस्वी यादव सोशल मीडिया)

'तेजस्वी के पास नहीं जवाब' : संजय सरावगी ने कहा कि तेजस्वी यादव की राजनीति अब जनता के वास्तविक मुद्दों से कटकर केवल विरोध, आरोप और कैमरे के सामने प्रदर्शन तक सीमित रह गई है. बिहार के युवा रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर अवसर और विकसित बिहार चाहते हैं.जनता यह जानना चाहती है कि बिहार के विकास में उनका ठोस विजन क्या है, लेकिन तेजस्वी यादव के पास इन सवालों का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है.