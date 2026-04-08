मैं कितना लोकप्रिय हूं, ये जनता बताएगी, संजय पाठक के इस पॉलिटिकल स्टंट से मची खलबली
संजय पाठक ने विधायकी क्षेत्र में अपनी लोकप्रियता का मूल्यांकन करने की घोषणा की, बोले- 51 प्रतिशत से कम वोट मिले तो दे दूंगा इस्तीफा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 2:40 PM IST
कटनी : मध्य प्रदेश के दिग्गज विधायकों में शुमार संजय सत्येंद्र पाठक एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार उन्होंने ऐसी घोषणा की है कि बड़े-बड़े सियासी पंडित भी हैरान रह गए है. दरअसल, संजय पाठक ने विधायकी क्षेत्र में अपनी लोकप्रियता का मूल्यांकन करने की घोषणा कर दी है. ढाई वर्ष विधायकी का कार्यकाल पूरा होने पर संजय पाठक मध्यवर्ती चुनाव की तर्ज पर जनादेश के जरिए क्षेत्र में अपना एक बार फिर मूल्यांकन कराने जा रहे हैं.
51 फीसदी से कम वोट मिले तो इस्तीफा दे दूंगा
संजय पाठक का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है, जहां उन्होंने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि जनादेश में 51 फीसदी से कम वोट मिलने पर वह इस्तीफा दे देंगे. वे इसके पहले भी 2023 में विधानसभा चुनाव के पहले जनादेश करा चुके हैं. कटनी के विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक संजय पाठक ने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि मध्यवर्ती चुनाव की तर्ज पर वह ढाई वर्ष में जनता के बीच जाकर जनादेश कराएंगे. विधायक ने यह घोषणा नगर परिषद कैमोर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की.
सोचा चेक कर लूं, विधायक बने रहना चाहिए या नहीं : संजय पाठक
विजयराघवगढ़ विधायक संजय पाठक ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा, '' मुझे विधायक बने 2 साल से ऊपर हो गया है. ऐसे में मन में आया कि चेक किया जाए कि मुझे विधायक बने रहना चाहिए या नहीं? जनादेश की तरह ही कोई नया सूत्र निकालेंगे और देखेंगे कि हमारे ढाई वर्ष के कार्यकाल को जनता कितने नंबर देती है. अगर जनता हमको 51% से ऊपर नंबर देगी तो विधायक रहे आएंगे, नहीं तो इस्तीफा देकर घर बैठ जाएंगे.'' हो सकता है कि मई-जून में जनता के द्वार जाकर संजय पाठक खुद को क्रॉस चेक करेंगे, घर-घर, जाकर वे पूछेंगे कि क्या वे सेवा के योग्य हैं और विधायक बने रहने लायक हैं या नहीं.
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पहले भी करा चुके हैं जनादेश
पूर्वमंत्री व विधायक संजय पाठक विधानसभा चुनाव से पहले जून 2023 में भी जनादेश करा चुके हैं. चुनाव के पहले कराए गए सर्वे को तब जनादेश का नाम दिया गया था. चार दिन चली वोटिंग प्रक्रिया के बाद वोटों की गिनती होकर घोषित परिणाम में 75 फीसदी से अधिक मतदाताओं ने संजय पाठक के चुनाव लड़ने के पक्ष में वोट दिया था. चुनाव आयोग की तर्ज पर मतगणना के लिए 66 टेबल में 215 लोग लगे रहे, जिनमे 290 पेटी की गणना पूर्ण की गई. विधानसभा क्षेत्र में कुल दो लाख तैतीस हजार मतदाता हैं, जिनमें से एक लाख सैंतीस हजार पचपन वोट डाले गए. इसमें 75 फीसदी से अधिक एक लाख तीन हजार 203 मतदाताओं ने संजय पाठक के चुनाव लड़ने के पक्ष में वोट दिया. इसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा. विधानसभा चुनाव में भी उन्हें 1 लाख के आसपास वोट मिले थे.