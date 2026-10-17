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संजय पाठक की फर्मों को हाईकोर्ट से राहत नहीं, कोर्ट ने किया मामले में हस्तक्षेप से इनकार

संजय पाठक की फर्मों को हाईकोर्ट से राहत नहीं ( Etv Bharat )

जबलपुर : आयरन ओर के अवैध खनन से जुड़े मामले में विधायक संजय पाठक से संबंधित फर्मों को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है. अधिवक्ता पंकज कुमार दुबे ने मीडिया को बताया कि उच्च न्यायालय की जबलपुर खंडपीठ ने संजय पाठक से संबंधित फर्मों के विरुद्ध चल रही लगभग 443 करोड़ रु एवं उस पर देय जीएसटी की रिकवरी संबंधी कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है.

उन्होंने बताया कि यह मामला वर्ष 2004 से 2017 के बीच विजय राघवगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय पाठक से जुड़े फर्मों की कथित अवैध माइनिंग से जुड़ा हुआ था, जिसपर राजस्व कर जमा नहीं किया गया.इस मामले में कलेक्टर द्वारा संजय पाठक को 443 करोड़ रु सरकारी खजाने में जमा करने के लिए आदेश दिया था.