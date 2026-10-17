मंत्री संजय निषाद बोले; SC/ST एक्ट की तरह OBC के लिए भी बने कानून, तभी मिलेगी सुरक्षा
मंत्री ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाए. कहा कि नकारात्मक राजनीति हो रही.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 7:21 AM IST
बरेली: प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने SC/ST एक्ट की तरह OBC के लिए भी कानून बनाने की मांग कर दी है. बरेली पहुंचे निषाद ने कहा कि OBC वर्ग के लोगों को भी कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए.
बरेली के सर्किट हाउस में आयोजित निषाद समाज के कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने विपक्ष पर पिछड़ों और दलितों का हक मारकर राजनीति करने का आरोप लगाया. सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा.
मत्स्य मंत्री डॉ. संजय निषाद ने बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बदायूं से आए निषाद समाज के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष के पास नकारात्मक राजनीति करने के अलावा कोई काम नहीं है.
उन्होंने आरोप लगाया कि जब विपक्ष सत्ता में था, तब दलितों और पिछड़ों के हितों की अनदेखी की गई और अपने लोगों को ही तरजीह दी गई. मंत्री ने कहा कि पिछड़ों के नाम पर राजनीति करना और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखना अन्याय है.
उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज का वोट लेकर उन्हें सिर्फ दरी, कुर्सी बिछाने का काम दिया गया. संजय निषाद ने कहा कि विपक्ष के पास प्रेस कांफ्रेंस करने, बयानबाजी और पोस्टर लगाने के अलावा कुछ नहीं बचा है.
उन्होंने दावा किया कि जनता ने अपना मन बना लिया है और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले और उसके बाद भी एनडीए के साथ रहना पसंद करेगी. उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए के साथ शांति, सुख और समृद्धि है. मंत्री ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाए.
डॉ. संजय निषाद ने ओबीसी वर्ग के लोगों को सुरक्षा और न्याय दिलाने के लिए प्रभावी कानूनी व्यवस्था की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार होने पर उन्हें भी मजबूत कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए. सम्मेलन में निषाद समाज की राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक अधिकारों और आगामी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई.
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