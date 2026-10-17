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मंत्री संजय निषाद बोले; SC/ST एक्ट की तरह OBC के लिए भी बने कानून, तभी मिलेगी सुरक्षा

बरेली कार्यक्रम में डॉ. संजय निषाद. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने SC/ST एक्ट की तरह OBC के लिए भी कानून बनाने की मांग कर दी है. बरेली पहुंचे निषाद ने कहा कि OBC वर्ग के लोगों को भी कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए.

बरेली के सर्किट हाउस में आयोजित निषाद समाज के कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने विपक्ष पर पिछड़ों और दलितों का हक मारकर राजनीति करने का आरोप लगाया. सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा.