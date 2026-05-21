हमीरपुर में बोले डॉ. संजय निषाद- PDA के नाम पर पिछड़ों के अधिकार छीन रही समाजवादी पार्टी
डॉ. संजय निषाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी PDA के नाम पर पिछड़ों के अधिकारों पर डाका डाल रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 8:36 AM IST
हमीरपुर: निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमीरपुर पहुंचे. उन्होंने कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा.
डॉ. संजय निषाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी PDA के नाम पर पिछड़ों के अधिकारों पर डाका डाल रही है. सपा सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है. उन्होंने कहा कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है. डॉ. भीमराव आंबेडकर ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था.
उन्होंने कहा कि भारत में रहकर यहां की परंपरा और व्यवस्था को स्वीकार करना होगा. यदि किसी को हिंदू धर्म से आपत्ति है, तो वह बौद्ध धर्म अपना सकता है, लेकिन बाहरी आधार पर आरक्षण की मांग उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि कुछ दल एक वर्ग विशेष की आवाज तो उठाते हैं, लेकिन निषाद, मझवार, गोंड और खरवार जैसी वंचित जातियों के हक की बात नहीं करते हैं.
जनपद हमीरपुर में आज मीडिया बंधुओं के साथ संवाद कर क्षेत्र की जनसमस्याओं, संगठन की नीतियों एवं समाज के अधिकारों को लेकर विस्तृत चर्चा की।— Dr. Sanjay Kumar Nishad (@drsanjayknishad) May 20, 2026
जनता की आवाज़ को मजबूती से उठाना और अंतिम व्यक्ति तक न्याय एवं विकास पहुँचाना ही हमारा संकल्प है।
मीडिया लोकतंत्र का सशक्त स्तंभ है, जो समाज… pic.twitter.com/B1iihcOv1t
उन्होंने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि कई जगह पिछड़ों और दलितों के आरक्षण में सेंध लगाने की कोशिश हुई है. पश्चिम बंगाल में इसे हाईकोर्ट ने रोका. कहा कि पिछड़ा और दलित समाज अब जागरूक हो चुका है.
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अंग्रेजों ने जिन जातियों को कानून बनाकर उजाड़ा था, उनके लिए विशेष व्यवस्थाओं की बात कही गई थी. उनके बच्चों को शिक्षा में आरक्षण देने की व्यवस्था थी, लेकिन 2013 में सपा सरकार ने उनका हक छीना. उन्होंने इसे भी आरक्षण छीनने का तरीका बताया.
संजय निषाद ने कहा कि सपा का यही रवैया रहा तो बंगाल की तरह यूपी में भी उसका जनाधार साफ हो जाएगा. फूलन देवी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने निषाद समाज और वंचित जातियों के आरक्षण की आवाज उठाई थी. आरोप लगाया कि जब उन्होंने अलग राजनीतिक राह अपनाई तो उन्हें पार्टी से बाहर किया गया और बाद में उनकी हत्या हो गई.
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