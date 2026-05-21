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हमीरपुर में बोले डॉ. संजय निषाद- PDA के नाम पर पिछड़ों के अधिकार छीन रही समाजवादी पार्टी

डॉ. संजय निषाद. ( Photo Credit: Dr. Sanjaya Nishad X Handle )