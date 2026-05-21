ETV Bharat / state

हमीरपुर में बोले डॉ. संजय निषाद- PDA के नाम पर पिछड़ों के अधिकार छीन रही समाजवादी पार्टी

डॉ. संजय निषाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी PDA के नाम पर पिछड़ों के अधिकारों पर डाका डाल रही है.

डॉ. संजय निषाद.
डॉ. संजय निषाद. (Photo Credit: Dr. Sanjaya Nishad X Handle)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 8:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर: निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमीरपुर पहुंचे. उन्होंने कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा.

डॉ. संजय निषाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी PDA के नाम पर पिछड़ों के अधिकारों पर डाका डाल रही है. सपा सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है. उन्होंने कहा कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है. डॉ. भीमराव आंबेडकर ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था.

उन्होंने कहा कि भारत में रहकर यहां की परंपरा और व्यवस्था को स्वीकार करना होगा. यदि किसी को हिंदू धर्म से आपत्ति है, तो वह बौद्ध धर्म अपना सकता है, लेकिन बाहरी आधार पर आरक्षण की मांग उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि कुछ दल एक वर्ग विशेष की आवाज तो उठाते हैं, लेकिन निषाद, मझवार, गोंड और खरवार जैसी वंचित जातियों के हक की बात नहीं करते हैं.

उन्होंने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि कई जगह पिछड़ों और दलितों के आरक्षण में सेंध लगाने की कोशिश हुई है. पश्चिम बंगाल में इसे हाईकोर्ट ने रोका. कहा कि पिछड़ा और दलित समाज अब जागरूक हो चुका है.

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अंग्रेजों ने जिन जातियों को कानून बनाकर उजाड़ा था, उनके लिए विशेष व्यवस्थाओं की बात कही गई थी. उनके बच्चों को शिक्षा में आरक्षण देने की व्यवस्था थी, लेकिन 2013 में सपा सरकार ने उनका हक छीना. उन्होंने इसे भी आरक्षण छीनने का तरीका बताया.

संजय निषाद ने कहा कि सपा का यही रवैया रहा तो बंगाल की तरह यूपी में भी उसका जनाधार साफ हो जाएगा. फूलन देवी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने निषाद समाज और वंचित जातियों के आरक्षण की आवाज उठाई थी. आरोप लगाया कि जब उन्होंने अलग राजनीतिक राह अपनाई तो उन्हें पार्टी से बाहर किया गया और बाद में उनकी हत्या हो गई.

यह भी पढ़ें: UP यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा; कहा- पार्टी में मेरे सुझाव की उपेक्षा हो रही है

TAGGED:

HAMIRPUR SANJAY NISHAD STATEMENT
SANJAY NISHAD ATTACK SAMAJWADI
SANJAY NISHAD VS SAMAJWADI PARTY
UP ASSEMBLY ELECTION 2027
UTTAR PRADESH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.