पंडितों की जिम्मेदारी, कालू बाबा की संतानों को सत्ता तक पहुंचाएं, जानिए संजय निषाद ने ऐसा क्यों कहा?
पीलीभीत में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने समाज के लोगों को किया जागरूक, बसपा और सपा का उदाहरण देकर समझाया
पीलीभीत: निषाद पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य मंत्री डॉ. संजय निषाद के सुर बदले नजर आ रहे हैं. बीसलपुर के ग्राम परसिया स्थित बारात घर में बुधवार को आयोजित कार्यकर्ताओं की कार्यशाला को संबोधित करते हुए संजय निषाद ने बसपा सुप्रीमो की तारीफ की. उन्होंने कहा कि हाल ही में लखनऊ में मुख्यमंत्री मायावती द्वारा आयोजित रैली ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है. रैली देखकर लोकसभा और विधानसभा के नेताओं के पसीने छूट गए.
संजय निषाद कहा कि वह निषाद, कश्यप, कहार और बिंदु समाज को जागरूक करने आए हैं, ताकि सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन सजग होकर कर सकें. उन्होंने अवध विश्वविद्यालय की पुस्तक ‘ब्राह्मणी’ का हवाला देते हुए कहा कि 'भारत में संस्कृत का आगमन निषादों के माध्यम से हुआ था. इसलिए पंडितों की जिम्मेदारी बनती है कि वे कालू बाबा की संतानों को सत्ता में पहुंचाने का कार्य करें.
डॉ. संजय ने कहा कि उन्होंने शाहजहांपुर और पीलीभीत की सभी विधानसभाओं में कहार, बिंदु, मछुआरा और कश्यप समाज की सोच बदलने का संकल्प लिया है. उन्होंने कहा, “डॉ. संजय के स्कूल में पढ़ोगे तो पौव्वा वाले नहीं, पावर वाले बनोगे.”
संजय निषाद ने कहा कि पहले बसपा के लोग अपनी ताकत को नहीं पहचानते थे, इसलिए अपने हकों से वंचित रहे, लेकिन जब जागरूक हुए तो उन्हें अधिकार मिल गए. प्रदेश में 27 प्रतिशत यादव समाज सजग है, इसलिए उन्हें खजाना दिखाई देता है. जबकि निषाद, कश्यप, बिंदु और मछुआरे समुदाय 18 प्रतिशत हैं, किंतु सजग नहीं हैं. कुछ पाने के लिए जागृत होना आवश्यक है.
डॉ. संजय निषाद ने कहा कि एक एयरपोर्ट पर एक एक व्यक्ति ‘जय निषाद राज’ का नारा लगाता मिला. जब उससे पूछा कि वह क्या करता है, तो उसने बताया कि उसने एम.ए. किया है लेकिन नौकरी नहीं मिली. उसे एक चाबी दी गई और वह शौचालय साफ करने का काम करता है. जिसमें उसे 15 हजार रुपये मिलते हैं, जिनमें से 5 हजार बिचौलिए और 5 हजार वह खा जाता है. बाकि पांच हजार घर भेजता है.
उन्होंने व्यथा व्यक्त करते हुए कहा कि यह शर्म की बात है कि निषाद राज और महर्षि कश्यप के वंशज का बेटा पखाना साफ करने को मजबूर है. जो अब तक साफ कर रहे थे पखाना, वो ले जा रहे खजाना. मंच से कार्यकर्ताओं की ओर इशारा करते हुए कहा, “तुम बस स्वागत के लिए मत खड़े रहो, बल्कि अपने समाज को जगाने का काम करो.
