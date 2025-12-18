ETV Bharat / state

नीतीश के हिजाब मुद्दे पर संजय निषाद की आपत्तिजनक टिप्पणी; विपक्ष ने बताया महिला विरोधी तो योगी के मंत्री ने दी सफाई

समाजवादी पार्टी ने मंत्री संजय निषाद और बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ लखनऊ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

संजय निषाद के खिलाफ सपा नेता ने दर्ज कराई शिकायत.
संजय निषाद के खिलाफ सपा नेता ने दर्ज कराई शिकायत. (PTI)
Published : December 18, 2025 at 12:00 PM IST

Updated : December 18, 2025 at 12:11 PM IST

लखनऊ: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिला के चेहरे से हिजाब खींचने पर योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद की आपत्तिजनक टिप्पणी पर सियासत गर्म हो गई है. विपक्ष संजय निषाद के बयान को महिला विरोधी बताते हुए कार्रवाई करने की मांग कर रहा है. वहीं, संजय निषाद ने अपने बयान पर माफी मांगते हुए सफाई दी है. उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी का अर्थ गलत समझा गया और इसमें कोई दुर्भावना नहीं थी. समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने मंत्री संजय निषाद और बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ लखनऊ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गयाः निषाद पार्टी के प्रमुख और मंत्री संजय निषाद ने बुधवार को न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, "मेरी टिप्पणी को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया, गलत तरीके से समझा गया, और उसका मूल भाव अस्पष्टता और अनुवाद में खो गया. अगर किसी को ठेस पहुंची है, तो मैं अपने शब्दों को वापस लेने के लिए तैयार हूं. निषाद ने कहा कि वह गोरखपुर और भोजपुरी भाषी क्षेत्र से संबंध रखतें है और अभिव्यक्ति और बातचीत की शैली क्षेत्र के अनुसार भिन्न होती है. उन्होंने कहा, "भोजपुरी में किसी भी मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश न करने और संयम बरतने की सलाह देने का यह एक आम तरीका है. मैंने हिंदी में भी इसी शैली का प्रयोग किया और मुझे नहीं पता था कि यह इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा."

अपमान करने का कोई इरादा नहीं थाः संजय निषाद ने कहा, "जिस प्रकार हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र या तमिलनाडु में भाषा और अभिव्यक्तियां भिन्न होती हैं. उसी प्रकार उत्तर भारत और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बोलियां भिन्न होती हैं. इसका यह मतलब नहीं है कि अपमान करने का कोई इरादा था. संजय निषाद ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने सरकारी योजना के वास्तविक लाभार्थी की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए "केवल पर्दा हटाया" था. हालांकि पटना में आयोजित सरकारी कार्यक्रम से पहले उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी थी. निषाद ने आगे कहा कि उनकी टिप्पणियों में किसी महिला, समुदाय या धर्म के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी. न तो कोई दुर्भावना थी और न ही अनादर करने का कोई इरादा. कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए जानबूझकर इस मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं.

निषाद की महिला विरोधी मानसिकताः वहीं, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने निषाद की टिप्पणी को "बेहद महिला विरोधी" करार दिया और कहा कि यह भाजपा और उसके सहयोगियों की मानसिकता को दर्शाती है. हम बिना शर्त माफी की मांग करते हैं. ऐसा न होने पर हम मंत्री को बर्खास्त करने की मांग करेंगे. समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अब्बास हैदर ने कहा कि निषाद की टिप्पणी "निंदनीय और अशोभनीय" थी. मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का यही विचार है, जिसे मंत्री ने अपने बयानों में दर्शाया है? संजय निषाद को तत्काल और बिना शर्त माफी मांगने चाहिए. आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई ने कहा कि यह बयान "अशिष्ट और महिला विरोधी मानसिकता" को दर्शाता है. दरअसल, एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान संजय निषाद नीतीश कुमार के हिजाब हटाने को लेकर विवादित टिप्पणी की थी. इंटरव्यू का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर वायरल हो रहा है.

सुमैय्या राणा ने पुलिस से की शिकायतः इसी बीच, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता और मशहूर शायर मुन्नवर राणा की बेटी सुमैय्या राणा ने बुधवार को संजय निषाद और नीतीश कुमार के खिलाफ लखनऊ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. अपनी शिकायत में सुमैय्या ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा एक महिला का हिजाब खींचने का वीडियो क्लिप सामने आने से महिलाओं में आक्रोश है, जिसके चलते उन्होंने पुलिस कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई है.

जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांगः पीटीआई वीडियो से बात करते हुए राणा ने कहा कि वह खुद हिजाब पहनती हैं, इसलिए अगर उनके साथ ऐसा कोई कृत्य किया जाता है तो वह चुप नहीं रहेंगी. उन्होंने कहा कि शिकायत में यूपी मंत्री संजय निषाद की इस मुद्दे पर की गई टिप्पणियों का भी जिक्र है. राणा ने बताया कि उन्होंने कैसरबाग पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. जिसमें जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है. राणा ने कहा कि उनकी शिकायत स्वीकार किए जाने से पहले उन्हें पहले कैसरबाग से गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन भेजा गया था. जहां पुलिस ने कहा कि जांच के बाद ही एफआईआर दर्ज की जाएगी. कैसरबाग के सहायक पुलिस आयुक्त रत्नेश सिंह ने बुधवार शाम पीटीआई को बताया कि मामले की फिलहाल जांच चल रही है. जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

(पीटीआई)

Last Updated : December 18, 2025 at 12:11 PM IST

NITISH HIJAB ISSUE
SANJAY NISHAD OBJECTIONABLE COMMENT
COMPLAINT AGAINST SANJAY NISHAD
संजय निषाद हिजाब बयान
SANJAY NISHAD HIJAB COMMENT

