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संजय निषाद का बड़ा ऐलान: 'पश्चिम यूपी में भी बनेंगे हमारे MLA'

'देश को मोदी जैसे अभिभावक की जरूरत'

'निषाद मार्शल कौम है'
'निषाद मार्शल कौम है' (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 1:44 PM IST

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मुजफ्फरनगर: निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद सोमवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे. यहां उन्होंने एक मैरिज हॉल में मछुआरा समाज और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंडल स्तरीय महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक का मुख्य उद्देश्य बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना रहा.

पश्चिमी यूपी पर नजर: बैठक में संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं से अपने-अपने मोहल्ले में 'जय निषाद' का झंडा लगाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि सामाजिक ऊर्जा को अब राजनीतिक ऊर्जा में लगाना है, ताकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी समाज की भागीदारी बढ़े और यहां से भी उनके विधायक बनें.

संजय निषाद का बड़ा ऐलान (Video Credit: ETV Bharat)

निषाद समाज एक मार्शल कौम है, कश्यप समाज देश की वफादार और राष्ट्रवादी कौम है. हमारे पुरखों ने अंग्रेजों और मुगलों से लड़ाई लड़ी. हमारे लोग दबंग थे, तभी अंग्रेज भागे थे.- संजय निषाद, कैबिनेट मंत्री, यूपी

पीएम मोदी का सपोर्ट: संजय निषाद ने पीएम मोदी को बेहतरीन अभिभावक बताया और कहा कि, देश को इस वक्त वैसे ही अभिभावक की जरूरत है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए कहा कि देश को एक अभिभावक की जरूरत है जो जनता के भविष्य की बात करे.

भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति लगाना, मत्स्य मंत्रालय को अलग करना और समाज के लिए सैकड़ों करोड़ की योजनाएं शुरू करना वर्तमान सरकार की उपलब्धि है.- संजय निषाद, कैबिनेट मंत्री, यूपी

विपक्ष पर निशाना: मंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने मछुआरा समाज के लिए एक रुपया भी नहीं दिया. उन्होंने कहा कि पहले उर्दू अनुवादकों की भर्ती की गई, जबकि न तो मछली उर्दू पढ़ती है और न ही निषाद समाज. इसका नतीजा यह हुआ कि गाजियाबाद से गाजीपुर तक तालाबों पर विशेष समुदाय का कब्जा हो गया.

अब 100 प्रतिशत तालाब मत्स्य पालन के लिए कश्यप समाज को दिए जा रहे हैं. तालाबों से आने वाला पैसा सरकार नहीं लेती, बल्कि उसे ग्राम पंचायत के विकास में लगाया जाता है. तालाबों पर हुए अवैध कब्जों को हटाया जाएगा और राजस्व संहिता के उल्लंघन को रोका जाएगा.- संजय निषाद, कैबिनेट मंत्री, यूपी



उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि नेता टिकट की भीख नहीं मांगता, वोट से नेता बनता है. इसलिए सभी वोट इकट्ठा करें, ताकि पिछले चुनाव में हारी हुई सीटों को जीता जा सके.

यह भी पढ़ें: मुजफ्फरनगर की 'पर्दाफाश झील' बनी डेथ प्वाइंट; गहराई का अनसुलझा रहस्य, फाइलों में धूल फांक रहीं विकास योजनाएं

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