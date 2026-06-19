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सपा को लगेगा बड़ा झटका? कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के दावे से विपक्ष में हड़कंप!

मंत्री संजय निषाद ने दावा किया है कि सपा के दो दर्जन से ज्यादा सांसद उनके संपर्क में हैं.

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सपा को लगेगा बड़ा झटका? कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के दावे से विपक्ष में हड़कंप! (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 8:50 PM IST

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कानपुर देहात: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसी के साथ राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है. इसी क्रम में कानपुर देहात पहुंचे मंत्री संजय निषाद ने दावा किया है कि सपा के दो दर्जन से ज्यादा सांसद उनके संपर्क में हैं. इससे पहले मंत्री ओपी राजभर ने भी दावा किया था कि सपा के कई सांसद पार्टी छोड़ कर बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे है.

सपा को लगेगा बड़ा झटका? कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के दावे से विपक्ष में हड़कंप! (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, कानपुर देहात पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री डॉ. संजय निषाद ने प्राकृतिक खेती कार्यशाला में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि समाजवादी पार्टी के दो दर्जन से अधिक सांसद, जो हिंदुत्व विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उनके संपर्क में हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, जबकि हिंदूवादी सोच रखने वाले जनप्रतिनिधि इससे असहज हैं.

डॉ. संजय निषाद ने यह भी कहा कि जो लोग तुष्टिकरण और औरंगजेब की विचारधारा को छोड़कर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वे लगातार उनके संपर्क में हैं. हालांकि, डॉ. निषाद ने किसी सांसद का नाम सार्वजनिक नहीं किया और न ही यह स्पष्ट किया कि ये सांसद किस स्तर पर बातचीत कर रहे हैं. उनके इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

फर्रुखाबाद में प्राकृतिक खेती कार्यशाला-मेला का आयोजन

इधर फर्रुखाबाद में भी केन्द्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनपद स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी एवं प्राकृतिक खेती कार्यशाला-मेला का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह उपस्थित रहे. इस दौरान मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि हरित क्रांति ने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया, किन्तु रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति एवं मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. उन्होंने किसानों से गोबर, गौमूत्र, हरी खाद एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित खेती अपनाकर स्वस्थ समाज और समृद्ध कृषि व्यवस्था के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया.

वहीं, जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने कहा कि प्राकृतिक एवं जैविक खेती से किसानों को बेहतर बाजार, भूमि की उर्वरता में वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्राप्त होते हैं. उन्होंने किसानों से भविष्य की पीढ़ियों के हित में प्राकृतिक खेती को अपनाने की अपील की.

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