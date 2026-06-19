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सपा को लगेगा बड़ा झटका? कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के दावे से विपक्ष में हड़कंप!

सपा को लगेगा बड़ा झटका? कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के दावे से विपक्ष में हड़कंप! ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर देहात: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसी के साथ राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है. इसी क्रम में कानपुर देहात पहुंचे मंत्री संजय निषाद ने दावा किया है कि सपा के दो दर्जन से ज्यादा सांसद उनके संपर्क में हैं. इससे पहले मंत्री ओपी राजभर ने भी दावा किया था कि सपा के कई सांसद पार्टी छोड़ कर बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे है.

सपा को लगेगा बड़ा झटका? कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के दावे से विपक्ष में हड़कंप! (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, कानपुर देहात पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री डॉ. संजय निषाद ने प्राकृतिक खेती कार्यशाला में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि समाजवादी पार्टी के दो दर्जन से अधिक सांसद, जो हिंदुत्व विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उनके संपर्क में हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, जबकि हिंदूवादी सोच रखने वाले जनप्रतिनिधि इससे असहज हैं.

डॉ. संजय निषाद ने यह भी कहा कि जो लोग तुष्टिकरण और औरंगजेब की विचारधारा को छोड़कर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वे लगातार उनके संपर्क में हैं. हालांकि, डॉ. निषाद ने किसी सांसद का नाम सार्वजनिक नहीं किया और न ही यह स्पष्ट किया कि ये सांसद किस स्तर पर बातचीत कर रहे हैं. उनके इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं.