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बिहार में फरक्का बराज की थीम पर बना 55 फीट का दुर्गा पूजा पंडाल, 'हमारा पानी, हमारा हक' का दे रहा संदेश

फरक्का बराज थीम दुर्गा पूजा पंडाल ( ETV Bharat )

पटना: राजधानी पटना के बोरिंग रोड स्थित जमुना गली के कस्तूरबा पथ पर श्री श्री सर्वजन दुर्गा पूजा समिति ने इस बार दुर्गा पूजा के लिए फरक्का बराज की भव्य प्रतिकृति पर आधारित पंडाल तैयार किया है. 55 फीट ऊंचाई और 55 फीट चौड़ाई वाला यह पंडाल केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि बिहार के जल संसाधनों, बाढ़, सुखाड़, नदी कटाव और किसानों की समस्याओं को सामने लाने का माध्यम बन गया है.

पंडाल की थीम और उद्देश्य