बिहार में फरक्का बराज की थीम पर बना 55 फीट का दुर्गा पूजा पंडाल, 'हमारा पानी, हमारा हक' का दे रहा संदेश
पटना में फरक्का बराज की थीम पर 55 फीट का दुर्गा पूजा पंडाल बना. फिर बढ़ी फरक्का जल संधि पर पुनर्विचार की मांग. रिपोर्ट- कृष्णनदंन
Published : October 18, 2026 at 8:22 AM IST
पटना: राजधानी पटना के बोरिंग रोड स्थित जमुना गली के कस्तूरबा पथ पर श्री श्री सर्वजन दुर्गा पूजा समिति ने इस बार दुर्गा पूजा के लिए फरक्का बराज की भव्य प्रतिकृति पर आधारित पंडाल तैयार किया है. 55 फीट ऊंचाई और 55 फीट चौड़ाई वाला यह पंडाल केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि बिहार के जल संसाधनों, बाढ़, सुखाड़, नदी कटाव और किसानों की समस्याओं को सामने लाने का माध्यम बन गया है.
पंडाल की थीम और उद्देश्य
समिति के अनुसार, पंडाल के जरिए फरक्का जल संधि की समीक्षा और बिहार के हितों को ध्यान में रखते हुए नए समझौते की मांग उठाई जा रही है. समिति ने गंगा में गाद जमने, बाढ़ और नदी कटाव जैसी समस्याओं को फरक्का से जुड़े मुद्दों के साथ जोड़ते हुए जल संधि की समीक्षा की जरूरत बताई है. इस पहल का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और केंद्र सरकार का ध्यान बिहार की समस्याओं की ओर आकर्षित करना है.
किसानों और राज्य के हितों की अनदेखी- संजय झा
फरक्का बराज की थीम पर बने इस पंडाल को देखने राज्यसभा सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी पहुंचे. पंडाल का अवलोकन करने के बाद उन्होंने कहा कि फरक्का जल संधि को लेकर जेडीयू की मांग का समर्थन अब आम जनता भी कर रही है. उनके अनुसार, करीब 30 साल पहले हुई जल संधि के कारण बिहार के किसानों और राज्य के हितों की अनदेखी हुई है.
"फरक्का जल संधि के कारण बिहार को एक ओर बाढ़ तो दूसरी ओर सूखे जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है. जेडीयू की मांग है कि मौजूदा संधि को समाप्त किया जाए या उसमें व्यापक संशोधन किया जाए. 12 दिसंबर के बाद होने वाले नए समझौते में बिहार की जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा."-संजय झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जेडीयू
#WATCH | पटना, बिहार | JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने 'फरक्का बैराज जल संधि' थीम वाले दुर्गा पूजा पंडाल पर कहा, "...इस दुर्गा पूजा पंडाल में फरक्का जल संधि और बिहार पर पड़ने वाले उसके नकारात्मक प्रभाव को दिखाया गया है... ये संधि 12 दिसंबर 2026 में 30 साल के बाद खत्म होने जा रही है। 30 साल बाद इस संधि पर रोक जरूरी है... पूजा पंडाल में लोग इस बात को दिखा रहे हैं कि फरक्का संधि से कितना बड़ा दुष्प्रभाव बिहार पर पड़ा। हमारी मांग है कि संधि का नवीनिकरण न हो और यदि हो तो बिहार की पेयजल की जरूरत को तय करके, उसके बाद ही कोई समझौता किया जाए। हम लोग, लोगों के बीच जाकर इस बारे में जागरूकता ला रहे हैं। पूरे बिहार में इसका प्रभाव पड़ रहा है... मुझे लगता है कि इसका सकारात्मक रास्ता निकलेगा।" JDU के भीतर मतभेद की खबरों पर उन्होंने कहा, "JDU में सब कुछ ठीक चल रहा है। पूरा NDA आंठों सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। आप देख रहे होंगे कि पांचों पार्टी के नेता सभी उम्मीदवारों के नामांकन और प्रचार में लगे हुए हैं। अन्य कोई बात होगी तो वो पार्टी के संज्ञान में है..."— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 17, 2026
‘हमारा पानी, हमारा हक’ का संदेश
श्री श्री सर्वजन दुर्गा पूजा समिति के उपाध्यक्ष राजू यादव ने कहा कि पंडाल के माध्यम से बिहार के लोगों की जल संबंधी समस्याओं और फरक्का जल संधि से जुड़े सवालों को सामने लाने की कोशिश की गई है. ‘हमारा पानी, हमारा हक’ इस पहल का मुख्य संदेश है. उनके मुताबिक, संधि से बिहार के हित प्रभावित हुए हैं और किसानों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है.
जनजागरूकता बढ़ाने का प्रयास
राजू यादव ने बताया कि समिति का उद्देश्य केवल पंडाल के माध्यम से लोगों का ध्यान आकर्षित करना नहीं है, बल्कि बिहार के जल अधिकारों को लेकर जनजागरूकता बढ़ाना भी है. उन्होंने जोर दिया कि फरक्का जल संधि से बिहार की जनता को होने वाले नुकसान का समाधान होना चाहिए और इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए.
नेपाल से आने वाले पानी और निकासी की समस्या
समिति ने बिहार में बाढ़ की समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद बिहार की नदियों में जलस्तर बढ़ता है और कई इलाकों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है. ऐसी स्थिति में बिहार को अपने यहां पानी की निकासी और प्रबंधन के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता, जबकि नुकसान राज्य के लोगों को उठाना पड़ता है.
"जब बारिश नहीं होती और बिहार को सिंचाई तथा अन्य जरूरतों के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तब गंगा में पर्याप्त पानी की उपलब्धता महत्वपूर्ण हो जाती है. बांग्लादेश की बिजली और अन्य परियोजनाओं के लिए पानी की जरूरत को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन बिहार की आवश्यकताओं को भी समान रूप से महत्व दिया जाना चाहिए. जल प्रबंधन की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे बिहार के किसान और आम लोग अपनी जरूरतों के लिए पर्याप्त पानी का उपयोग कर सकें."-राजू यादव, उपाध्यक्ष, श्री श्री सर्वजन दुर्गा पूजा समिति
30 साल पुरानी संधि की समाप्ति पर टिकी निगाहें
भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का से संबंधित जल बंटवारे की संधि की अवधि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाली है. ऐसे में इसके नवीनीकरण और भविष्य में होने वाले समझौते को लेकर बिहार के हितों का सवाल जोर पकड़ रहा है. स्थानीय स्तर पर यह मांग की जा रही है कि नए समझौते में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, नदियों के प्रवाह, किसानों की जरूरतों और बाढ़-सुखाड़ की समस्या को प्राथमिकता दी जाए.
बाढ़ और सूखे की दोहरी समस्या
बिहार को एक ओर मानसून के दौरान बाढ़ की गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो दूसरी ओर गर्मी के महीनों में पानी की कमी भी परेशानी बढ़ाती है. समिति और इस मुद्दे को उठा रहे लोगों का कहना है कि जल प्रबंधन की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे बाढ़ के समय नदियों के पानी की निकासी और प्रबंधन में बिहार की जरूरतों का ध्यान रखा जा सके. वहीं, मार्च और अप्रैल जैसे महीनों में गंगा में पर्याप्त पानी उपलब्ध रहने की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो.
बिहार के हितों को प्राथमिकता देने की अपील
यह पंडाल धार्मिक आयोजन के साथ-साथ बिहार के जल अधिकारों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है. समिति और राजनीतिक नेताओं की मांग है कि आगामी जल समझौते में बिहार की मौसमी जरूरतों, सिंचाई, कृषि और पेयजल संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि राज्य के किसानों और आम लोगों को राहत मिल सके.
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