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बिहार में नई सरकार का गठन कब? संजय झा ने बतायी तारीख

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ चुके हैं. आज वह दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं. ऐसे में बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर सुगबुगाहट और तेज हो गई है. इसको लेकर जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा बयान दिया है.

कल नीतीश कुमार लेंगे शपथ: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दिल्ली में राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेंगे. इसको लेकर जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि कल दोपहर 12 बजकर 15 मिनट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेंगे.

संजय झा का बयान (ETV Bharat)

"कल मुख्यमंत्री का सवा 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा. राज्यसभा के चेयरमैन उन्हें शपथ दिलाएंगे और इसी को लेकर मुख्यमंत्री आज दिल्ली जा रहे हैं. हम लोग भी मुख्यमंत्री जी के साथ दिल्ली जा रहे हैं."- संजय झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जदयू

बिहार में नई सरकार का गठन कब?: नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद अब बिहार में नई सरकार कब बनेगी, इसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बुधवार को बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी विजय चौधरी ने खरमास के बाद नई सरकार के गठन के संकेत दिए थे. इसी कड़ी में अब संजय झा ने भी साफ कर दिया है कि 13 अप्रैल के बाद बिहर में नई सरकार बनेगी.

नए सीएम के नाम पर लगेगी मुहर: बता दें कि इस बार मुख्यमंत्री भाजपा कोटे से बनना है और उसको लेकर भी मंथन होना है. यह मंथन भी दिल्ली में ही होगी. खबर यह आ रही है कि कल ही भाजपा के बड़े नेताओं की एक बैठक होने वाली है, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन बनाए जाएंगे, इसकी भी चर्चा होगी और लगभग कल ही इसकी घोषणा हो जाएगी.