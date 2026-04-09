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बिहार में नई सरकार का गठन कब? संजय झा ने बतायी तारीख

बिहार में 13 अप्रैल के बाद कभी भी नई सरकार बन सकती है. नीतीश के साथ दिल्ली रवाना होने से पहले संजय झा का बयान.

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संजय झा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 9, 2026 at 2:12 PM IST

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पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ चुके हैं. आज वह दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं. ऐसे में बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर सुगबुगाहट और तेज हो गई है. इसको लेकर जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा बयान दिया है.

कल नीतीश कुमार लेंगे शपथ: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दिल्ली में राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेंगे. इसको लेकर जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि कल दोपहर 12 बजकर 15 मिनट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेंगे.

संजय झा का बयान (ETV Bharat)

"कल मुख्यमंत्री का सवा 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा. राज्यसभा के चेयरमैन उन्हें शपथ दिलाएंगे और इसी को लेकर मुख्यमंत्री आज दिल्ली जा रहे हैं. हम लोग भी मुख्यमंत्री जी के साथ दिल्ली जा रहे हैं."- संजय झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जदयू

बिहार में नई सरकार का गठन कब?: नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद अब बिहार में नई सरकार कब बनेगी, इसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बुधवार को बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी विजय चौधरी ने खरमास के बाद नई सरकार के गठन के संकेत दिए थे. इसी कड़ी में अब संजय झा ने भी साफ कर दिया है कि 13 अप्रैल के बाद बिहर में नई सरकार बनेगी.

नए सीएम के नाम पर लगेगी मुहर: बता दें कि इस बार मुख्यमंत्री भाजपा कोटे से बनना है और उसको लेकर भी मंथन होना है. यह मंथन भी दिल्ली में ही होगी. खबर यह आ रही है कि कल ही भाजपा के बड़े नेताओं की एक बैठक होने वाली है, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन बनाए जाएंगे, इसकी भी चर्चा होगी और लगभग कल ही इसकी घोषणा हो जाएगी.

संजय झा और विजय चौधरी भी दिल्ली रवाना: एक खबर यह भी है कि कल जदयू के नेताओं की भी बैठक है. उसमें भी इन बातों की चर्चा की जाएगी. साथ ही एनडीए के नेता भी कल एक साथ बैठक करेंगे. कुल मिलाकर देखें तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं. उनके साथ संजय झा और विजय चौधरी भी दिल्ली रवाना हुए हैं.

पटना एयरपोर्ट पर संजय झा ने जाने से पहले मीडिया से बात की और साफ-साफ कह दिया है कि 13 अप्रैल के बाद कभी भी बिहार में नई सरकार की गठन हो सकता है. वैसे इस बार साफ है कि बिहार में भाजपा कोटे का मुख्यमंत्री बनेगा. अब देखना यह है कि एनडीए गठबंधन इसको लेकर किसके नाम की घोषणा करती है.

CM की रेस में प्रमुख संभावित नाम: इतना तो तय है कि बिहार का अगला सीएम बीजेपी कोटे से ही बनेगा. इस रेस में कई नाम हैं. सबसे आगे सम्राट चौधरी का नाम है, जो वर्तमान में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री हैं. इसके अलावा संजीव चौरसिया, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी इस दौड़ का हिस्सा माने जा रहे हैं.

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