ETV Bharat / state

'दीपावली से पहले JDU के बागियों पर एक्शन लिया जाएगा', संजय झा का बड़ा एलान

संजय झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जेडीयू ( ETV Bharat )

पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जीत मिलने से जेडीयू को राहत जरूर मिली है लेकिन अब पार्टी तीन सीटों पर हुई हार की समीक्षा करने जा रही है. 5 नवंबर को जेडीयू के तरफ से समीक्षा बैठक बुलाई गई है. जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा की समीक्षा के बाद फैसला लिया जाएगा.

संजय झा का बयान (ETV Bharat)

''बागियों के कारण मुश्किल जरूर हुई है, जब समीक्षा हो जाएगी तभी कोई फैसला होगा. जेडीयू के पास केवल एक सीटिंग सीट पटना स्नातक थी, उसको हम लोगों ने जीत लिया है. हालांकि निश्चित रूप से तीन सीटों पर हमारी हार हुई है, आखिर किस वजह से हार हुई उस पर समीक्षा के बाद ही कुछ कह सकेंगे.''- संजय झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जेडीयू

बागियों पर एक्शन लिया जाएगा

मतलब साफ है कि दीपावली से पहले जेडीयू में एक्शन देखने को मिल सकता है. ऐसे में सबके मन में सवाल यही है कि आखिर किन-किन लोगों पर एक्शन लिया जाएगा? एक्शन की यह कार्रवाई महज कार्यकर्ताओं पर होगी या फिर बड़े नेताओं पर भी गाज गिरेगी.

'शिक्षकों ने साथ नहीं दिया'