'दीपावली से पहले JDU के बागियों पर एक्शन लिया जाएगा', संजय झा का बड़ा एलान
5 नवंबर को जदयू ने बुलाई समीक्षा बैठक. संजय झा ने कहा समीक्षा के बाद बागियों पर होगा फैसला. रिपोर्ट- अविनाश
Published : October 29, 2026 at 2:25 PM IST
पटना : बिहार विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में जेडीयू को चार में से 3 सीट पर हार मिली है. पटना स्नातक की सीट भी जेडीयू कांटे की लड़ाई में ही जीत पायी. अपने ही पार्टी के नेताओं के बागी तेवर ने जेडीयू की मुश्किल बढ़ा दी थी.
5 नवंबर को जेडीयू की समीक्षा बैठक
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जीत मिलने से जेडीयू को राहत जरूर मिली है लेकिन अब पार्टी तीन सीटों पर हुई हार की समीक्षा करने जा रही है. 5 नवंबर को जेडीयू के तरफ से समीक्षा बैठक बुलाई गई है. जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा की समीक्षा के बाद फैसला लिया जाएगा.
''बागियों के कारण मुश्किल जरूर हुई है, जब समीक्षा हो जाएगी तभी कोई फैसला होगा. जेडीयू के पास केवल एक सीटिंग सीट पटना स्नातक थी, उसको हम लोगों ने जीत लिया है. हालांकि निश्चित रूप से तीन सीटों पर हमारी हार हुई है, आखिर किस वजह से हार हुई उस पर समीक्षा के बाद ही कुछ कह सकेंगे.''- संजय झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जेडीयू
बागियों पर एक्शन लिया जाएगा
मतलब साफ है कि दीपावली से पहले जेडीयू में एक्शन देखने को मिल सकता है. ऐसे में सबके मन में सवाल यही है कि आखिर किन-किन लोगों पर एक्शन लिया जाएगा? एक्शन की यह कार्रवाई महज कार्यकर्ताओं पर होगी या फिर बड़े नेताओं पर भी गाज गिरेगी.
'शिक्षकों ने साथ नहीं दिया'
संजय झा जब संवाददाताओं से बात कर रहे थे तो एक टीस भी नजर आयी. उन्होंने कहा कि शिक्षकों के लिए नीतीश कुमार ने इतना काम भी किया फिर उनका समर्थन नहीं मिला. मतलब संजय झा का संदेश था कि जिनके लिए जेडीयू ने कार्य किया मौका मिलने पर उन्होंने साथ नहीं दिया.
दरअसल, गुरुवार को संजय झा की ओर से जेडीयू कार्यालय में बैठक की गई. जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत कई जिला अध्यक्षों को बुलाया गया था. बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है. 26 नवंबर को सुशासन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया. उस पर भी चर्चा हुई है. सुशासन दिवस पर पटना में कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है.
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