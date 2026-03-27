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आ गई तारीख कब नीतीश कुमार विधान परिषद से इस्तीफा देंगे, बोले संजय झा- देश में सबसे अच्छा बिहार का लॉ एंड ऑर्डर

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं. 16 मार्च को सर्टिफिकेट भी उन्हें मिल गया है. ऐसे में संवैधानिक बाध्यता है कि 14 दिनों में विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दें, नहीं तो राज्यसभा की मेंबरशिप खत्म हो जाएगी.

संजय झा ने लगाई मुहर : 30 मार्च को नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे इसकी चर्चा हो रही है. इस पर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी मुहर लगा दी है. संजय झा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 14 दिन की संवैधानिक बाध्यता है और उसके अनुसार फैसला लेंगे.

संजय झा का बयान (ETV Bharat)

''2005 में न्याय मांगने के लिए नीतीश कुमार ने यात्रा की थी. इस बार समृद्धि के लिए यात्रा की हैं. नीतीश कुमार के कमिटमेंट और जज्बे को समझ सकते हैं. मुख्यमंत्री की यात्रा से बहुत सारी चीज जमीन पर उतरी है.''- संजय झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जदयू

'केन्द्र ने उठाया बेहतर कदम' : वहीं ईरान जंग को लेकर संजय झा ने कहा कि सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें भी केंद्र सरकार की तरफ से स्थितियों को स्पष्ट किया गया था. भारत सरकार ने पेट्रोलियम सरचार्ज घटाया है और यह अच्छा फैसला है. दुनिया में पेट्रोलियम की कीमत बढ़ रही है, लेकिन भारत में इसे स्थिर रखा गया है. भारत सरकार ईरान से भी संपर्क में है और यूएस से भी संपर्क में है. केंद्र सरकार की अच्छी विदेश नीति है और इसी कारण भारत पर अभी तक इसका कोई असर नहीं पड़ा है.