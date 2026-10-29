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'जेडीयू के अंदर हो गई थी अराजक स्थिति..' आखिर ये क्यों बोले संजय झा? जानें पूरी खबर

संजय झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जेडीयू ( ETV Bharat )

पटना : अनंत सिंह पर पार्टी विरोधी गतिविधि करने के खिलाफ की गई कार्रवाई और नीरज कुमार की जीत पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा बयान दिया है. संजय झा ने बताया कि पार्टी ने अनंत सिंह के ऊपर क्यों कार्रवाई की और क्यों उन्हें विधायक पद से हटाने की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने साफ कहा कि अनंत सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधि के चलते पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया है.

'अनंत सिंह की वजह से जेडीयू में अराजक स्थिति बनी'