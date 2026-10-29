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'जेडीयू के अंदर हो गई थी अराजक स्थिति..' आखिर ये क्यों बोले संजय झा? जानें पूरी खबर

संजय झा ने बताया क्यों जरूरी हो गया था अनंत सिंह पर कार्रवाई, कांग्रेस को भी इस मामले में घेरा. रिपोर्ट- कुंदन कुमार

संजय झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जेडीयू
संजय झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जेडीयू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 29, 2026 at 1:37 PM IST

3 Min Read
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पटना : अनंत सिंह पर पार्टी विरोधी गतिविधि करने के खिलाफ की गई कार्रवाई और नीरज कुमार की जीत पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा बयान दिया है. संजय झा ने बताया कि पार्टी ने अनंत सिंह के ऊपर क्यों कार्रवाई की और क्यों उन्हें विधायक पद से हटाने की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने साफ कहा कि अनंत सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधि के चलते पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया है.

'अनंत सिंह की वजह से जेडीयू में अराजक स्थिति बनी'

संजय सिंह ने पार्टी की कार्रवाई का कारण बताते हुए कहा कि अनंत सिंह की वजह से जेडीयू के अंदर अराजक स्थिति बन गई थी. ऐसे समय में उनपर कार्रवाई करके पार्टी ने सर्वसम्मति से निकाले जाने के फैसले पर मुहर लगाई थी. उन्होंने ये भी कहा कि ये कार्रवाई राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के आदेश पर हुई है. इसी कारण उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया.

संजय झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जेडीयू (ETV Bharat)

"अनंत सिंह की वजह से पार्टी में अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई थी. सर्वसम्मति से पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के आदेश पर उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया था. पटना स्नातक सीट पर नीरज कुमार जीते हैं. एनडीए के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर इस चुनाव में अपनी ताकत दिखाई है हम सभी कार्यकर्ता और नेताओं को भी बधाई देते हैं." - संजय झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जेडीयू

संजय झा के निशाने पर कांग्रेस का रामलीला आंदोलन

इस दौरान संजय झा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा. उन्होंने एक नवंबर को होने वाले कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाया. संजय झा ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में बैलेट पेपर के उपयोग की बात करती थी लेकिन विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो गया. कर्नाटक और बिहार में कांग्रेस अपनी सीटिंग सीट भी नहीं जीत पाई. वो चुनाव आयोग को क्या कहेंगे. जनता ही कांग्रेस को पसंद नहीं करती.

''जनता मोदी जी को तीन-तीन बार मौका दिया, इसका उन्हें मलाल है. यही कारण है कि अराजक तत्वों के साथ मिलकर कांग्रेस पूरे देश में अराजकता फैलाना चाहती है. जिस तरह फ्रांस में घटना हुई, बांग्लादेश में घटना हुई, इस घटना से इंस्पायर्ड लोग कांग्रेस का साथ दे रहे हैं. वह सभी पूरे देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं.''- संजय झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जेडीयू

अब आगे क्या होगा..?

बता दें कि अनंत सिंह ने जेडीयू के नीरज कुमार के खिलाफ खुलकर प्रचार किया और जन सुराज पार्टी के प्रत्यासी अनुज सिंह के समर्थन में अंत तक साथ दिया और अपने ही पार्टी के प्रत्याशी नीरज कुमार के खिलाफ बगावत की. इसके खिलाफ पार्टी ने उनपर कार्रवाई शुरू कर दी है. उनकी विधायकी भी रद्द करने की संस्तुति विधानसभा अध्यक्ष के पास लंबित है. पत्नी के राज्यमंत्री का दर्जा भी छीना जा चुका है.

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