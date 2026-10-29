'जेडीयू के अंदर हो गई थी अराजक स्थिति..' आखिर ये क्यों बोले संजय झा? जानें पूरी खबर
संजय झा ने बताया क्यों जरूरी हो गया था अनंत सिंह पर कार्रवाई, कांग्रेस को भी इस मामले में घेरा. रिपोर्ट- कुंदन कुमार
Published : October 29, 2026 at 1:37 PM IST
पटना : अनंत सिंह पर पार्टी विरोधी गतिविधि करने के खिलाफ की गई कार्रवाई और नीरज कुमार की जीत पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा बयान दिया है. संजय झा ने बताया कि पार्टी ने अनंत सिंह के ऊपर क्यों कार्रवाई की और क्यों उन्हें विधायक पद से हटाने की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने साफ कहा कि अनंत सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधि के चलते पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया है.
'अनंत सिंह की वजह से जेडीयू में अराजक स्थिति बनी'
संजय सिंह ने पार्टी की कार्रवाई का कारण बताते हुए कहा कि अनंत सिंह की वजह से जेडीयू के अंदर अराजक स्थिति बन गई थी. ऐसे समय में उनपर कार्रवाई करके पार्टी ने सर्वसम्मति से निकाले जाने के फैसले पर मुहर लगाई थी. उन्होंने ये भी कहा कि ये कार्रवाई राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के आदेश पर हुई है. इसी कारण उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया.
"अनंत सिंह की वजह से पार्टी में अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई थी. सर्वसम्मति से पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के आदेश पर उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया था. पटना स्नातक सीट पर नीरज कुमार जीते हैं. एनडीए के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर इस चुनाव में अपनी ताकत दिखाई है हम सभी कार्यकर्ता और नेताओं को भी बधाई देते हैं." - संजय झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जेडीयू
संजय झा के निशाने पर कांग्रेस का रामलीला आंदोलन
इस दौरान संजय झा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा. उन्होंने एक नवंबर को होने वाले कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाया. संजय झा ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में बैलेट पेपर के उपयोग की बात करती थी लेकिन विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो गया. कर्नाटक और बिहार में कांग्रेस अपनी सीटिंग सीट भी नहीं जीत पाई. वो चुनाव आयोग को क्या कहेंगे. जनता ही कांग्रेस को पसंद नहीं करती.
देश के 4 राज्यों में विधान परिषद की कुल 28 सीटों पर बैलेट पेपर से चुनाव हुए, जिनमें 16 सीटों पर NDA के प्रत्याशी जीते। दूसरी ओर, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस कर्नाटक और बिहार में अपनी सीटिंग सीट भी हार गई। चुनाव चाहे EVM से हो या Ballot से, जीत के लिए जनता का वोट जरूरी है। लेकिन, चुनाव-दर-चुनाव जनता कांग्रेस को लगातार रिजेक्ट कर रही है। बार-बार नकारे जाने के बाद कांग्रेस के नेता देश में अराजकता फैला कर सत्ता हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं। बांग्लादेश की घटना से प्रेरित लोग आजकल कांग्रेस नेता के आसपास दिखते हैं। लेकिन, इस देश में झूठ और अराजकता फैला कर सत्ता पाने का उनका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। एक ओर कांग्रेस के नेता 'दिल्ली चलो' का आह्वान कर रहे हैं, दूसरी ओर जनता अपने जनादेश के जरिए कांग्रेस को 'बिहार छोड़ो', 'उत्तर प्रदेश छोड़ो', 'कर्नाटक छोड़ो' के संदेश दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री @narendramodi जी ने ठीक ही पूछा है; विधान परिषद् की 28 सीटों पर बैलेट पेपर से हुए चुनाव में करारी हार का ठीकरा अब किस पर फोड़ेंगे कांग्रेस के नेता? आज पटना में मीडिया से बात करते हुए 👇 #MLCElection #MLCElectionResults #MLCElection2026— Sanjay Kumar Jha (@SanjayJhaBihar) October 29, 2026
''जनता मोदी जी को तीन-तीन बार मौका दिया, इसका उन्हें मलाल है. यही कारण है कि अराजक तत्वों के साथ मिलकर कांग्रेस पूरे देश में अराजकता फैलाना चाहती है. जिस तरह फ्रांस में घटना हुई, बांग्लादेश में घटना हुई, इस घटना से इंस्पायर्ड लोग कांग्रेस का साथ दे रहे हैं. वह सभी पूरे देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं.''- संजय झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जेडीयू
अब आगे क्या होगा..?
बता दें कि अनंत सिंह ने जेडीयू के नीरज कुमार के खिलाफ खुलकर प्रचार किया और जन सुराज पार्टी के प्रत्यासी अनुज सिंह के समर्थन में अंत तक साथ दिया और अपने ही पार्टी के प्रत्याशी नीरज कुमार के खिलाफ बगावत की. इसके खिलाफ पार्टी ने उनपर कार्रवाई शुरू कर दी है. उनकी विधायकी भी रद्द करने की संस्तुति विधानसभा अध्यक्ष के पास लंबित है. पत्नी के राज्यमंत्री का दर्जा भी छीना जा चुका है.
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