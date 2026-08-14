संजय झा ने राहुल गांधी को बताया 'लफुआ', कहा- 'लफुआगिरि कर रहे हैं कांग्रेस सांसद'
जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने राहुल गांधी के वीडियो पर पलटवार करते हुए उनकी भाषा को 'लफुआगिरी' कहा है.
Published : August 14, 2026 at 3:03 PM IST
पटना: लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी के एक वीडियो पर जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पलटवार किया. कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बिहार में एक शब्द है 'लफुआगिरी'. संजय झा ने कहा कि वे डिसेंसी का सारा लिमिट क्रॉस कर गए हैं.
इटली के राष्ट्राध्यक्ष से दोस्ताना संबंध: संजय झा ने सवाल उठाया कि पब्लिक डिस्कोर्स में कैसे बात करना है? क्या करना है? जिसके बारे में बोल रहे हैं, वह एक राष्ट्राध्यक्ष हैं इटली के, उससे भारत का दोस्ताना संबंध हैं. जिस तरह के भाषा का प्रयोग पब्लिक डिस्कोर्स में करते हैं, ऐसे लोगों को बिहार में लफुआगिरि कहते हैं.
सार्वजनिक जीवन (Public Life) में शालीनता और मर्यादा (Decency) की सारी सीमाएं पार कर चुके हैं राहुल गांधी।— Sanjay Kumar Jha (@SanjayJhaBihar) August 14, 2026
किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में कैसे बात करनी चाहिए, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं रह गया है। वे जिनके बारे में मजाक उड़ा रहे हैं, वे एक देश (इटली) की… pic.twitter.com/matSLEMDgM
पार्ट टाइम पॉलिटिक्स का आरोप: संजय झा ने कहा कि ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं. जब आंदोलन चल रहा था, उस समय विदेश में थे. जब मुद्दा खत्म हो गया, समस्याओं का समाधान हो रहा है, सब कुछ पटरी पर है तो आकर आंदोलन कर रहे हैं. जल संधि को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी.
जल संधि पर घेरा: जल संधि को लेकर कहा कि जो बिहार का मुद्दा है, उसपर भी हमलोग चुप हो जाते हैं. 1996 से इंडो-बांग्लादेश जल संधि हुआ. उस समय यूपीए की सरकार थी. जो कल आंदोलन करने जा रहे हैं, उनका परिवार तत्कालीन सरकार का समर्थन कर रहा था. राजद और कांग्रेस की मदद से सरकार चल रही थी.
वे बहुत लेट हो चुके हैं! पेपर लीक को लेकर जब छात्रों का आंदोलन चल रहा था, तब वे विदेश में थे। जब केंद्र सरकार द्वारा और बिहार सरकार द्वारा सभी मुद्दों का समाधान कर दिया गया और छात्रों का आंदोलन भी समाप्त हो गया, तब वे आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं!— Sanjay Kumar Jha (@SanjayJhaBihar) August 14, 2026
असल में वे पार्ट टाइम पॉलिटिक्स… pic.twitter.com/NnUvT8GzbP
संजय झा का अपना अनुभव: अपना एक्सप्रिएंस शेयर करते हुए संजय झा ने बताया कि, जब मैं जल संसाधन विभाग में मंत्री था तो हमारे नेता सह तत्कालीन सीएम नीतीश कुमार कहते थे कि इससे बाहर निकलो या फिर जल संधि तोड़ दो.
पीएम मोदी की विदेश नीति पर सवाल: दरअसल, राहुल गांधी ने रचनात्मक कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम नरेंद्र की विदेश नीति पर सवाल उठाए थे. कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गले मिलने को विदेश नीति समझते हैं. इस दौरान उन्होंने स्टेज पर हास्यात्मक तरीके से पीएम मोदी की कॉपी करते हुए कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को गले लगाया. इसपर संदीप ने कहा कि मोदी जी मेलोनी समझ कर गले तो नहीं लगा लिया.
राहुल गांधी की भाषा और राजनीतिक आचरण का स्तर दिन-प्रतिदिन गिरता जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री और इटली की राष्ट्राध्यक्ष जैसी संवैधानिक एवं सम्मानित शख्सियतों के लिए जिस तरह की आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है, वह किसी भी सभ्य लोकतांत्रिक और राजनीतिक संस्कृति के… pic.twitter.com/EqHjO4OQQw— Sambit Patra (@sambitswaraj) August 13, 2026
सत्ता पक्ष ने उठाए सवाल: बता दें कि जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री हैं. हालांकि इसपर राहुल गांधी ने कोई टिप्पणी नहीं की लेकिन, स्टेज पर खड़े कांग्रेस नेता और दर्शक जमकर ठहारे लगाए. राहुल गांधी के इसी वीडियो पर सत्ता पक्ष सवाल उठा रहे हैं.
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