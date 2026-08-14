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संजय झा ने राहुल गांधी को बताया 'लफुआ', कहा- 'लफुआगिरि कर रहे हैं कांग्रेस सांसद'

पटना: लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी के एक वीडियो पर जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पलटवार किया. कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बिहार में एक शब्द है 'लफुआगिरी'. संजय झा ने कहा कि वे डिसेंसी का सारा लिमिट क्रॉस कर गए हैं.

इटली के राष्ट्राध्यक्ष से दोस्ताना संबंध: संजय झा ने सवाल उठाया कि पब्लिक डिस्कोर्स में कैसे बात करना है? क्या करना है? जिसके बारे में बोल रहे हैं, वह एक राष्ट्राध्यक्ष हैं इटली के, उससे भारत का दोस्ताना संबंध हैं. जिस तरह के भाषा का प्रयोग पब्लिक डिस्कोर्स में करते हैं, ऐसे लोगों को बिहार में लफुआगिरि कहते हैं.

पार्ट टाइम पॉलिटिक्स का आरोप: संजय झा ने कहा कि ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं. जब आंदोलन चल रहा था, उस समय विदेश में थे. जब मुद्दा खत्म हो गया, समस्याओं का समाधान हो रहा है, सब कुछ पटरी पर है तो आकर आंदोलन कर रहे हैं. जल संधि को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी.

जल संधि पर घेरा: जल संधि को लेकर कहा कि जो बिहार का मुद्दा है, उसपर भी हमलोग चुप हो जाते हैं. 1996 से इंडो-बांग्लादेश जल संधि हुआ. उस समय यूपीए की सरकार थी. जो कल आंदोलन करने जा रहे हैं, उनका परिवार तत्कालीन सरकार का समर्थन कर रहा था. राजद और कांग्रेस की मदद से सरकार चल रही थी.