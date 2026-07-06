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हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त आएंगे चंडीगढ़, 8-12 जुलाई को करेंगे मैराथन बैठक

कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त आठ जुलाई को प्रदेश कांग्रेस कमेटी अहम की बैठक में होंगे शामिल. 12 जुलाई तक बैठकों में लेंगे हिस्सा.

CONGRESS MEETING IN CHANDIGARH
हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त आएंगे चंडीगढ़ (Getty Images)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 6, 2026 at 7:59 PM IST

3 Min Read
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चंडीगढ़ः हरियाणा में पार्टी मामलों के प्रभारी संजय दत्त 8 जुलाई को चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जनरल बॉडी की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. बैठक के बाद वह पार्टी के सांसदों एवं विधायकों से एक-एक कर मुलाकात करेंगे और उनसे संगठनात्मक एवं राजनीतिक विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे. ये जानकारी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने जानकारी दी.

पार्टी के नेताओं के साथ-साथ करेंगे व्यापक संवादः राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि "हरियाणा का प्रभारी नियुक्त होने के बाद संजय दत्त का यह पहला प्रदेश स्तरीय दौरा होगा. उनका यह दौरा 8 जुलाई से 12 जुलाई तक चलेगा, जिसके दौरान वे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित विभिन्न बैठकों, समीक्षा सत्रों एवं संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से पार्टी के जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से व्यापक स्तर पर संवाद करेंगे और संगठन को और अधिक सशक्त और सक्रिय बनाने की दिशा में आवश्यक मार्गदर्शन देंगे.

वन-टू-वन बैठक कर लेंगे फीटबैकः उन्होंने बताया कि "9 जुलाई को संजय दत्त प्रदेश की सभी जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों के साथ वन-टू-वन बैठकें करेंगे और प्रत्येक जिले के संगठनात्मक कार्यों, चुनौतियों के साथ-साथ भविष्य की रणनीति पर विस्तृत चर्चा करेंगे. 10 जुलाई को वे सर्वप्रथम प्रदेश कांग्रेस के अग्रणी संगठनों के प्रमुखों के साथ संवाद करेंगे. इसके बाद मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के संबंध में गठित प्रदेश कांग्रेस की राज्य स्तरीय समिति की बैठक लेंगे. इसी दिन वे 'छात्रों की गूंज' अभियान की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अभियान की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करेंगे.

मुख्यालय में ओपन हाउस का करेंगे आयोजनः इसी दिन सायं 7:00 बजे संजय दत्त नीट पेपर लीक प्रकरण से जुड़े घटनाक्रम के कारण अपनी जान गंवाने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पंचकूला के सेक्टर-26 स्थित कम्युनिटी सेंटर से डॉ. भीमराव अंबेडकर चौक तक आयोजित कैंडल मार्च का नेतृत्व करेंगे. राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि "11 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में ओपन हाउस का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान संजय दत्त प्रातः 9:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनके सुझाव, समस्याएं एवं संगठन संबंधी विचार सुनेंगे."
एक-एक कर विस्तृत संवाद करेंगे: उन्होंने आगे बताया कि "12 जुलाई को संजय दत्त प्रातः 8:30 बजे से रात्रि लगभग 10:00 बजे तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव-2024 के पार्टी के पराजित उम्मीदवारों से एक-एक कर विस्तृत संवाद करेंगे. इस दौरान वे चुनावी अनुभवों, संगठनात्मक मजबूती और भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर उनके सुझाव प्राप्त करेंगे, ताकि प्रदेश में कांग्रेस संगठन को और अधिक प्रभावी एवं जनोन्मुख बनाया जा सके."

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