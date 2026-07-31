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Sanjay Dutt का जबरा फैन चुट्टू अवस्थी, हाईकोर्ट से परमिशन लेकर मनाया जन्मदिन, यरवदा जेल के भी काटे चक्कर

संजय दत्त के जबरा फैन ने संजू बाबा का जन्मदिन मनाने के लिए हाईकोर्ट से परमिशन ली.इसके बाद शर्तों के मुताबिक जन्मदिन मनाया.

SANJAY DUTT DIE HARD FAN
Sanjay Dutt का जबरा फैन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 31, 2026 at 5:43 PM IST

7 Min Read
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बिलासपुर : आपने फैन तो बहुत देखे होंगे,लेकिन बिलासपुर में संजू बाबा यानी संजय दत्त का ऐसा फैन है जिसे अपने चहेते स्टार का जन्मदिन मनाने के लिए हाईकोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी. आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक फिल्म स्टार के जन्मदिन के लिए हाईकोर्ट से परमिशन क्यों. इस बात का जवाब इस अनोखे फैन ने ईटीवी भारत में दिया. बिलासपुर संवाददाता संजय यादव ने संजू बाबा के इस फैन से खात बात की.

संजू बाबा को लेकर दीवानगी

बिलासपुर के चुट्टू अवस्थी की फिल्म स्टार संजय दत्त के प्रति दीवानगी इतनी ज्यादा है कि वो पिछले 40 साल से लगातार संजू बाबा का जन्मदिन भव्य तरीके से मना रहे हैं. चुट्टू अवस्थी बताते हैं कि वो जब पंद्रह साल के थे तब उन्होंने संजय दत्त की पहली फिल्म नाम देखी. उस फिल्म में उन्हें संजय दत्त इतने ज्यादा अच्छे लगे कि वो उनकी फिल्में देखने लगे. नाम के बाद फतेह फिल्म आई और चुट्टू ने उस फिल्म को भी देखा.इसके बाद तो मानो उनके दिलो दिमाग में सिर्फ संजय दत्त छा गए. संजय दत्त को अपना आइडल मानकर चुट्टू ने उनका जन्मदिन मनाना शुरु किया. लेकिन कहते हैं कि यदि आप किसी को दीवानों की तरह चाहो फिर भी मुसीबतें रास्ते में आ जाती हैं.

die hard fan of Sanjay Dutt
संजय दत्त का जबरा फैन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संजय दत्त के जन्मदिन से क्या हुई परेशानी ?

चुट्टू अवस्थी के मुताबिक आज तक उन्होंने अपना जन्मदिन नहीं मनाया.लेकिन जब वो संजय दत्त का जन्मदिन मनाने लगे तो लोग उन्हें पागल कहने लगे.क्योंकि चुट्टू साधारण तरीके से नहीं बल्कि कटआउट और गाजे बाजे आतिशबाजी करते हुए संजू बाबा का जन्मदिन सेलिब्रेट करने लगे.कई बार उन्होंने सड़क पर भव्य स्टेज लगाकर जन्मदिन पर केक काटा.उनके इस आयोजन से लोगों को परेशानी हुई और उन्हें कानून तोड़ने पर दंडित भी किया गया.इसके बाद भी चुट्टू की संजय दत्त के प्रति दीवानगी कम नहीं हुई.लेकिन चुट्टू के सामने बड़ी समस्या ये थी कि वो अपने सितारे का जन्मदिन बिना मनाए नहीं रह सकते थे.इसलिए उन्होंने बिना कानून तोड़े संजू बाबा के जन्मदिन को मनाने का फैसला किया.

Sanjay Dutt का जबरा फैन चुट्टू अवस्थी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

SDM ने कहा नो तो हाईकोर्ट पहुंचे चुट्टू

इस बार चुट्टू ने जन्मदिन मनाने के लिए प्रशासन के सामने आवेदन दिया.लेकिन उनके आवेदन को प्रशासन ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके जन्मदिन मनाने पर जनमानस परेशान होता है.आवेदन खारिज होने के बाद उन्होंने सोचा कि ना तो वो किसी अधिकारी के पास जाएंगे और ना ही नेताओं के पास जाकर संजू बाबा के जन्मदिन के लिए गिड़गिड़ाएंगे.इसलिए उन्होंने उस दरवाजे की ओर रुख किया जो सभी की बातों को सुनता है और फैसला करता है. चुट्टू ने संजय दत्त का जन्मदिन मनाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.जिस पर हाईकोर्ट ने चुट्टू अवस्थी को संजू बाबा का जन्मदिन मनाने की इजाजत दे दी.

Chuttu Awasthi celebrated birthday
हर साल संजय दत्त का बर्थ डे मनाने की परंपरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हाईकोर्ट ने किस शर्त पर दी अनुमति ?

चुट्टू अवस्थी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सशर्त अनुमति दी. इसके बाद जन्मदिन का कार्यक्रम मनाया गया. आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि किसी आयोजन के दौरान सार्वजनिक रास्तों या सड़क पर किसी भी प्रकार की कोई भीड़ इकट्ठा नहीं की जाएगी.साथ ही साथ सड़क में यातायात बाधित नहीं होना चाहिए. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आयोजन के दौरान पर्यावरण,कानून-व्यवस्था और अन्य प्रशासनिक नियमों का पूरी तरह पालन किया जाए. यदि किसी भी नियम का उल्लंघन होता है तो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने की स्वतंत्रता होगी.इस मामले में याचिकाकर्ता ने आशंका जताई थी कि आयोजन से सार्वजनिक मार्ग प्रभावित हो सकता है और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 29 जुलाई 2026 को यह अंतरिम आदेश जारी किया.

मुश्किल वक्त में भी मांगी सलामती की दुआ

बिलासपुर के चुट्टू बताते हैं कि उन्होंने संजय दत्त के मुश्किल वक्त में भी उनका जन्मदिन मनाना नहीं छोड़ा.चाहे कोरोना का समय हो, जेल जाने का वक्त हो या फिर जब उन्हें कैंसर हुआ तब.हर साल वो ना सिर्फ संजय दत्त का जन्मदिन मनाते रहे बल्कि भगवान से उनकी तरक्की और अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की. कोरोना काल में उन्होंने लोगों के बीच जाकर सारे नियमों का पालन करते हुए उनका जन्मदिन मनाया.यही नहीं जब संजय दत्त की तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने उनकी हेल्थ के लिए अष्टमुख शिवमुखी मंदिर में जाप करवाया.साथ ही साथ नवरात्रि के दौरान मरही माता मंदिर में संजय दत्त के नाम से ज्योत भी जलवाई.

celebrate sanju birthday by feeding poor
गरीबों को खाना खिलाकर मनाते हैं जन्मदिन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रिहाई के बाद अनोखा सेलिब्रेशन

चुट्टू बताते हैं कि जब संजय दत्त को जेल से रिहाई मिली थी तो वो काफी खुश हुए थे.इसलिए उन्होंने उनकी रिहाई पर जेल में ही क्विंटल भर लड्डू बांटे थे. आज जब भी कोई उन्हें देखता है तो यही कहता है कि ये संजू बाबा के जबरा फैन हैं. चुट्टू के मुताबिक उनकी जितनी हैसियत है वो उसी के हिसाब से ही संजू का जन्मदिन मनाते हैं.इसके लिए वो अपनी कमाई का 25 फीसदी हिस्सा संजू बाबा के जन्मदिन पर खर्च करते हैं.

अब तक नहीं हुई मुलाकात

संजू दत्त जब जेल में थे तब चुट्टू अवस्थी अपने दोस्तों के साथ संजू बाबा से मिलने के लिए पुणे के यरवदा जेल में पहुंचे थे.जहां वो अपने साथ उनके जन्मदिन सेलिब्रेशन के पेपर कटिंग को लेकर गए थे.जब वो अपने दोस्तों के साथ पहुंचे तो उनमें से किसी ने जेल के सामने मोबाइल से तस्वीर खींची थी.कानून का उल्लंघन करने पर चुट्टू समेत उनके दोस्तों को जेलर ने तलब कर लिया था. तब चुट्टू ने कहा था कि जिन लोगों ने तस्वीर खींची हैं वो उनके भाई हैं.इस पर जेलर भड़के और उन्हें बताया कि मुंबई में भाई का मतलब क्या होता है.चुट्टू ने फिर जेलर से संजय दत्त से मिलने की इच्छा जाहिर की.लेकिन जेलर ने उन्हें नहीं मिलने दिया.फिर वो अपने साथ लेकर गए पेपर कंटिंग को जेलर को देकर आ गए.चुट्टू ने पेपर कटिंग को संजय दत्त तक पहुंचाने की अपील जेलर से की. इसके बाद एक बार जब संजू बाबा मुंबई में थे तो चुट्टू उनसे मिलने गए,जिस पर संजय दत्त के बॉडीगार्ड ने उन्हें दूसरे दिन आने को कहा.अगले दिन फ्लाइट होने के कारण चुट्टू संजू बाबा से नहीं मिल सके.

हर साल संजय दत्त का जन्मदिन मनाने का क्रेज

चुट्टू अवस्थी बताते हैं कि उन्हें हाईकोर्ट ने संजय दत्त का जन्मदिन मनाने की अनुमति दी.इसके लिए उन्होंने दो जगहों का ऑप्शन दिया था.हाईकोर्ट ने एक जगह की अनुमति दी.जिसके बाद उन्होंने नियमानुसार जन्मदिन मनाया. साथ ही साथ गरीबों को खाना खिलाने के बाद साईं हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप भी लगवाया.

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