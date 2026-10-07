ETV Bharat / state

'अगर भगवंत मान ने गलत नहीं की, तो डर क्यों रहे हैं?' - बीजेपी राज्यसभा सांसद

'अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे सरकार के खजाने का लाभ': विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है. विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है. उन्होंने कहा कि "एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमें व्यवस्थाओं में सहयोग करना चाहिए और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए. सरकार के खजाने पर पहला हक अंतिम व्यक्ति का है, इसलिए अंत्योदय की भावना के साथ मिलकर काम करना होगा."

सेवा और संकल्प के साथ आगे बढ़ने का आह्वान: सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन को सेवा, समर्पण और विकसित भारत के निर्माण से जोड़ना रहा. सेवा ज्योति यात्रा के जरिए लोगों तक राष्ट्र निर्माण और जनसेवा का संदेश पहुंचाया गया. विकसित भारत संकल्प सभा में मौजूद लोगों ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को दोहराया. इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन की जानकारी भी दी गई.

सेवा को जीवन में उतारने का संदेश: हरविंदर कल्याण ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को केवल एक विचार के रूप में नहीं अपनाया, बल्कि अपने जीवन में इसे जीकर दिखाया है. सेवा संकल्प अभियान समाज में सेवा, सहयोग और राष्ट्र निर्माण की भावना को मजबूत करने का काम कर रहा है." उन्होंने लोगों से विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया.

‘25 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने एक दिन की छुट्टी नहीं ली’:

राज्यसभा सदस्य संजय भाटिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने अपने 25 साल के कार्यकाल में एक भी छुट्टी नहीं ली. उनका लक्ष्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाकर दुनिया के शीर्ष देशों में पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की तकनीक, ऊर्जा, रक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पूरी दुनिया में पहचान बनी है.

भगवंत मान पर संजय भाटिया का निशाना: पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय पर चल रही सीबीआई कार्रवाई को लेकर संजय भाटिया ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "यदि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर डरने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है." उन्होंने कहा कि "जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और यदि सब कुछ सही है तो चिंता की कोई वजह नहीं होनी चाहिए."

कांग्रेस के चुनाव आयोग विरोध पर भी साधा निशाना: चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन को लेकर संजय भाटिया ने कहा कि "इंडिया गठबंधन के पास कोई काम नहीं है और इसी मुद्दे पर लगा हुआ है. जब कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस चुनाव जीती थी, तब यही चुनाव आयोग उसे ठीक नजर आता था. अब हार के बाद चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं."

'सरकार किसानों के साथ': मंडियों में धान खरीद को लेकर किसानों की परेशानी और एक किसान के आत्महत्या के प्रयास के सवाल पर संजय भाटिया ने कहा कि "ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए. उन्होंने कहा कि "वे खुद किसान के बेटे हैं और किसानों की पीड़ा को समझते हैं. सरकार किसानों के साथ खड़ी है और किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए."