ETV Bharat / state

संजय अग्रवाल लगातार पांचवीं बार चुने गए जामताड़ा जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, व्यवसायियों ने दी बधाई

जामताड़ा जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय अग्रवाल के साथ व्यवसायी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

जामताड़ा: जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स की वार्षिक बैठक मंगलवार को जामताड़ा-दुमका रोड स्थित पटोदिया धर्मशाला में आयोजित की गई. जिसमें लगातार पांचवीं बार सर्वसम्मति से जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पद पर संजय अग्रवाल का चयन किया गया.

इस बैठक में जिला भर के व्यवसायी और चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने भाग लिया. इस दौरान व्यवसायियों और चैंबर के सदस्यों ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए संजय अग्रवाल का चयन किया. इसके बाद व्यवसायियों ने संजय अग्रवाल को निर्वाचन पर बधाई दी और फूल माला से उन्हें लाद दिया.

जामताड़ा जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय अग्रवाल का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

संजय अग्रवाल ने जताया आभार

वहीं पांचवीं बार अध्यक्ष चुने जाने पर संजय अग्रवाल ने जिले के व्यवसायियों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि वह व्यवसायियों के लिए 24x7 खड़े हैं. संजय अग्रवाल ने यह भी कहा कि जिस तरह से व्यवसायियों ने पांचवीं बार लगातार उन्हें अध्यक्ष चुनकर उनपर भरोसा जताया है वह उसपर खरा उतरने का प्रयास करेंगे.