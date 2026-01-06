संजय अग्रवाल लगातार पांचवीं बार चुने गए जामताड़ा जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, व्यवसायियों ने दी बधाई
जामताड़ा जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पद पर संजय अग्रवाल लगातार पांचवीं बार निर्वाचित हुए हैं.
जामताड़ा: जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स की वार्षिक बैठक मंगलवार को जामताड़ा-दुमका रोड स्थित पटोदिया धर्मशाला में आयोजित की गई. जिसमें लगातार पांचवीं बार सर्वसम्मति से जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पद पर संजय अग्रवाल का चयन किया गया.
इस बैठक में जिला भर के व्यवसायी और चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने भाग लिया. इस दौरान व्यवसायियों और चैंबर के सदस्यों ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए संजय अग्रवाल का चयन किया. इसके बाद व्यवसायियों ने संजय अग्रवाल को निर्वाचन पर बधाई दी और फूल माला से उन्हें लाद दिया.
संजय अग्रवाल ने जताया आभार
वहीं पांचवीं बार अध्यक्ष चुने जाने पर संजय अग्रवाल ने जिले के व्यवसायियों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि वह व्यवसायियों के लिए 24x7 खड़े हैं. संजय अग्रवाल ने यह भी कहा कि जिस तरह से व्यवसायियों ने पांचवीं बार लगातार उन्हें अध्यक्ष चुनकर उनपर भरोसा जताया है वह उसपर खरा उतरने का प्रयास करेंगे.
व्यवसायियों ने जाहिर की खुशी
वहीं लगातार पांचवीं बार संजय अग्रवाल को जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष चुने जाने पर व्यवसायियों ने खुशी जाहिर की. व्यवसायियों ने कहा कि जिस तरह से संजय अग्रवाल व्यवसायियों के लिए दिन-रात काम करते हैं, सेवा करते हैं यह बात तारीफ के काबिल है. इसी कारण व्यवसायी वर्ग उनके कामों से काफी खुश है और आगे भी उनसे व्यवसायियों को काफी उम्मीदें हैं.
