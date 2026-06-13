शिमला के उपनगर संजौली में निजी स्कूल चलाने वाली महिला का मर्डर, अज्ञात हमलावरों ने दागी गोलियां
संजौली में प्राइवेट स्कूल संचालक की हत्या मामले में शिमला पुलिस ने अज्ञात हमलावरों की तलाश तेज कर दी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 9:28 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के संजौली उपनगर में एक निजी स्कूल संचालिका की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी. स्कूल संचालिका हत्या के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी, फोरेंसिक विशेषज्ञ और जांच दल मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल को सील कर साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. मौके से मिले सबूतों को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. ताकि हमलावर की पहचान की जा सके.
बता दें कि यह निजी स्कूल संजौली के साथ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास है. स्कूल की संपत्ति आदि को लेकर परिवार में विवाद चल रहा था. स्कूल संचालिका मीनाक्षी मित्तल स्कूल परिसर के साथ बने अपने फ्लैट में रहती थी. शनिवार शाम अज्ञात हमलावर वहां आए और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. बताया जा रहा है कि हमलावर ने तीन गोलियां चलाईं, जिनमें से एक गोली उनके सिर में लगी. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. उन्हें अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया.
मामले की जानकारी शिमला एएसपी ने दी. एएसपी अभिषेक ने बताया, 'कुछ देर पहले पुलिस को सूचना मिली कि संजौली स्थित सरस्वती पैराडाइज स्कूल की संचालिका मीनाक्षी मित्तल की कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है. सूचना प्राप्त होते ही पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची तथा मौके का निरीक्षण किया गया. घटनास्थल को सुरक्षित कर साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं. मामले में हत्या का अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है'.
एसपी शिमला ने कहा कि अभियुक्तों की पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं और उनकी तलाश के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस द्वारा आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की जा रही है. इसके अलावा मौके से अन्य तकनीकी साक्ष्यों का भी विश्लेषण किया जा रहा है.
शिमला जिले के संजौली में हुई इस खौफनाक वारदात के बाद से पूरे क्षेत्र में खौफ का माहौल है. स्कूल संचालिका की हत्या के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है.
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