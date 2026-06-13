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शिमला के उपनगर संजौली में निजी स्कूल चलाने वाली महिला का मर्डर, अज्ञात हमलावरों ने दागी गोलियां

शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के संजौली उपनगर में एक निजी स्कूल संचालिका की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी. स्कूल संचालिका हत्या के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी, फोरेंसिक विशेषज्ञ और जांच दल मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल को सील कर साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. मौके से मिले सबूतों को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. ताकि हमलावर की पहचान की जा सके.

बता दें कि यह निजी स्कूल संजौली के साथ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास है. स्कूल की संपत्ति आदि को लेकर परिवार में विवाद चल रहा था. स्कूल संचालिका मीनाक्षी मित्तल स्कूल परिसर के साथ बने अपने फ्लैट में रहती थी. शनिवार शाम अज्ञात हमलावर वहां आए और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. बताया जा रहा है कि हमलावर ने तीन गोलियां चलाईं, जिनमें से एक गोली उनके सिर में लगी. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. उन्हें अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया.