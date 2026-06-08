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संजौली नाबालिग छेड़छाड़ मामला: कानून हाथ में लेने वालों पर पुलिस का एक्शन जारी, दो और दबोचे, अब तक 6 गिरफ्तार

2 महिलाओं समेत अब तक 6 गिरफ्तार ( Shimla Police )

शिमला: जिला शिमला के उपमंडल संजौली में नाबालिग से छेड़छाड़ और उसे ब्लैकमेल करने के मामले में कुछ लोगों द्वारा एक दर्जी की दुकान में घुसकर तोड़-फोड़ की गई और दुकान में मौजूद दो लोगों से मारपीट की. इस मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि चार आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है. अब तक पुलिस ने मामले में 2 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें भाजपा जिला शिमला अध्यक्ष केशव चौहान की पत्नी श्वेता चौहान भी शामिल है. अजीम मिर्जा ने दर्ज करवाई थी शिकायत एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि अजीम मिर्जा द्वारा दर्ज शिकायत के तहत पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने उसकी दुकान में घुसकर उसके और उसके सहयोगी आफताब के साथ मारपीट की और दुकान में लगे सीसीटीवी की तारें तोड़ दी. इस दौरान वे एक नाबालिग को साथ लेकर आए और उससे उनकी पहचान करने को कहा. नाबालिग ने उन्हें पहचाने से मना कर दिया, लेकिन बावजूद इसके उसे और उसके सहकर्मी आफताब को दुकान से बाहर ले जाकर मारपीट की और सार्वजनिक जुलूस निकाला. मामले में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी मदन ठाकुर एवं विजय शर्मा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि बाकी चार को रविवार रात को गिरफ्तार किया गया है.