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संजौली नाबालिग छेड़छाड़ मामला: कानून हाथ में लेने वालों पर पुलिस का एक्शन जारी, दो और दबोचे, अब तक 6 गिरफ्तार

दुकान में तोड़फोड़ और दो लोगों से मारपीट मामले में पुलिस ने अब तक 2 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया.

SANJAULI MINOR MOLESTATION CASE
2 महिलाओं समेत अब तक 6 गिरफ्तार (Shimla Police)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 3:49 PM IST

3 Min Read
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शिमला: जिला शिमला के उपमंडल संजौली में नाबालिग से छेड़छाड़ और उसे ब्लैकमेल करने के मामले में कुछ लोगों द्वारा एक दर्जी की दुकान में घुसकर तोड़-फोड़ की गई और दुकान में मौजूद दो लोगों से मारपीट की. इस मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि चार आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है. अब तक पुलिस ने मामले में 2 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें भाजपा जिला शिमला अध्यक्ष केशव चौहान की पत्नी श्वेता चौहान भी शामिल है.

अजीम मिर्जा ने दर्ज करवाई थी शिकायत

एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि अजीम मिर्जा द्वारा दर्ज शिकायत के तहत पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने उसकी दुकान में घुसकर उसके और उसके सहयोगी आफताब के साथ मारपीट की और दुकान में लगे सीसीटीवी की तारें तोड़ दी. इस दौरान वे एक नाबालिग को साथ लेकर आए और उससे उनकी पहचान करने को कहा. नाबालिग ने उन्हें पहचाने से मना कर दिया, लेकिन बावजूद इसके उसे और उसके सहकर्मी आफताब को दुकान से बाहर ले जाकर मारपीट की और सार्वजनिक जुलूस निकाला. मामले में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी मदन ठाकुर एवं विजय शर्मा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि बाकी चार को रविवार रात को गिरफ्तार किया गया है.

मामले में अब तक 6 गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

  1. मदन ठाकुर (उम्र 43 साल), निवासी शिमला
  2. विजय शर्मा (उम्र 47 साल), निवासी शिमला
  3. श्वेता चौहान (उम्र 41 साल), निवासी संजौली
  4. कल्पना शर्मा (उम्र 42 साल), निवासी संजौली
  5. गौरव कुमार, निवासी ओल्ड बस स्टैंड, शिमला
  6. गगन शर्मा, निवासी गांव बुखारी, शिमला

"अब तक इस मामले में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. आमजन से भी अपील है कि किसी भी आपराधिक घटना या शिकायत की स्थिति में कानून को हाथ में न लें. पुलिस एवं न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास रखें. कानून अपने हाथ में लेने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी." - गौरव सिंह, एसपी शिमला

क्या है पूरा मामला ?

संजौली में 16 साल की पीड़िता ने महिला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है और उसके साथ छेड़छाड़ की गई. नाबालिग ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश एक व्यक्ति ने पहले वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और दुकान पर बुलाकर गलत तरीके से छूने की कोशिश की. देवभूमि संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि शिकायत के 24 घंटे के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया. इसके चलते शनिवार को संजौली में जमकर हंगामा हुआ. जिसके बाद कुछ लोगों ने एक दर्जी की दुकान पर जाकर तोड़फोड़ की और वहां मौजूद दो लोगों (अजीम मिर्जा और आफताब) के साथ मारपीट की और शहर में परेड कराई, जबकि नाबालिग की शिकायत में उस युवक का नाम ही नहीं था और नाबालिग ने उसे पहचानने से भी इंकार कर दिया, बावजूद इसके उसके साथ मारपीट की गई. हालांकि पुलिस द्वारा मामले के आरोपी उबैद के खिलाफ केस दर्ज कर, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

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