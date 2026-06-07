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संजौली पॉक्सो एक्ट मामला: दुकान में घुसकर मारपीट करने और पुलिस जांच में बाधा डालने के आरोप में 2 गिरफ्तार

"पुलिस थाना संजौली में दुकान में तोड़-फोड़ पर मारपीट के मामले में अजीम मिर्जा की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. पुलिस द्वारा बीएनएस की धारा 333, 115(2), 351(2), 191(2), 190, 324(4), 196(1) एवं 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है." - गौरव सिंह, एसपी शिमला

एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता अजीम मिर्जा ने पुलिस को बताया कि संजौली में उसकी दर्जी की दुकान है. जहां उसका एक सहयोगी आफताब भी काम करता है. शिकायतकर्ता ने बताया कि 6 जून को जब वो अपनी दुकान में मौजूद था, तब कुछ लोग एक नाबालिग लड़की के साथ उसकी दुकान में आए. इस दौरान वो नाबालिग को सामने लाकर उससे पहचान करने को लेकर सवाल पूछने लगे. शिकायतकर्ता ने बताया कि नाबालिग ने उन्हें पहचाने से इंकार कर दिया, लेकिन बावजूद इसके भी साथ आए व्यक्तियों ने उसके साथ मारपीट की और दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की तारें तोड़ दी और उनकी वीडियो बनाने की कोशिश की. शिकायत में उन्होंने पुलिस को बताया कि उसे और उसके सहयोगी अफताब को वे लोग दुकान से बाहर सड़क तक ले जाकर उनके साथ मारपीट की उनके खिलाफ नारेबाजी की.

शिमला: संजौली पॉक्सो एक्ट मामले में जबरन दुकान में घुसकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और मारपीट को लेकर पुलिस में ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो लोगों को हिरासत में लेकर संजौली थाने में पूछताछ की जा रही है. संजौली में नाबालिग का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और छेड़छाड़ करने के मामले को लेकर आरोपियों ने जिन युवकों के साथ की मारपीट, पीड़िता की शिकायत में उनका नाम ही दर्ज नहीं था.

एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि शिकायत के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. आरोपियों की पहचान मदन ठाकुर (उम्र 43 साल) और विजय शर्मा (उम्र 47 साल) के तौर पर हुई है. वहीं, कल्पी शर्मा और श्वेता चौहान को हिरासत में लेकर संजौली थाने में पूछताछ की जा रही है. मामले में जांच जारी है. आरोपियों को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा.

क्या है पूरा मामला ?

बता दें कि शिमला जिले के संजौली में एक नाबालिग लड़की को वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और छेड़छाड़ करने के मामले में महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई. पीड़िता ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश एक व्यक्ति ने पहले उसका वीडियो बनाया, फिर ब्लैकमेल करने लगा और उसे दुकान पर बुलाकर गलत तरीके से छूने की कोशिश की. जिसके बाद शनिवार को संजौली में जमकर हंगामा हुआ. वहीं, देवभूमि संघर्ष समिति का आरोप है कि शिकायत के 24 घंटे बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. जिसके बाद उन्होंने कथित आरोपी युवक की शहर में परेड कराई, जबकि नाबालिग की शिकायत में उस युवक का नाम ही नहीं था और नाबालिग ने उसे पहचानने से भी इंकार कर दिया, बावजूद इसके उसके साथ मारपीट की गई. हालांकि पुलिस द्वारा मामले के आरोपी उबैद के खिलाफ केस दर्ज कर, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस जांच में बाधा डालने का मामला

एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि पीड़िता द्वारा दी गई शिकायत और बयान में अजीम मिर्जा और आफताब पर कोई आरोप नहीं है. हालांकि पुलिस द्वारा इस मामले में हर एंगल से जांच की जा रही है. जिसके बाद अजीम मिर्जा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी विजय और मदन को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपियों पर पुलिस जांच को गैर कानूनी तरीके से प्रभावित करने, कानून अपने हाथ में लेने और अजीम-आफताब के साथ मारपीट कर उनकी परेड निकालने को लेकर मामला दर्ज किया गया है.