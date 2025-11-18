ETV Bharat / state

संजौली मस्जिद मामले ने एक बार फिर पकड़ा तूल, थाने के बाहर क्यों अनशन पर बैठे हिन्दू संगठनों के लोग

हिन्दू संगठनों से जुड़े हुए नेता और अनशन पर बैठे हुए विजय शर्मा और मदन ठाकुर का कहना है कि 'हिंदू समाज के लोगों के खिलाफ दर्ज किए झूठे मामलों को वापस नहीं लिया गया, तो प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा. इसके साथ ही मस्जिद को अवैध घोषित किया गया है, लेकिन इसके बिजली पानी के कनेक्शन नहीं काटे गए. इसके बारे में डीसी शिमला को भी अवगत करवाया गया था. मस्जिद में हर प्रकार की गतिविधियों पर भी रोक लगाने की मांग की गई ती, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने इसके लिए सरकार और प्रशासन को 24 घंटे का समय दिया है. अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई, तो शुक्रवार को संजौली में एक बार फिर बड़ा आंदोलन होगा.'

हिंदू संगठनों का आरोप है कि मस्जिद को अवैध घोषित किए जाने के बाद भी इसकी बिजली पानी क्यों नहीं काटी गई. मस्जिद में भी अभी नमाज पढ़ी जा रही है. इसका विरोध करने पर स्थानीय लोगों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज हुए हैं. इसी के विरोध में हिंदू संगठनों ने अनशन शुरू कर दिया है और शिमला के साथ साथ प्रदेशभर में आंदोलन की चेतावनी दी है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली मस्जिद मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है. संजौली थाना के बाहर देवभूमि संघर्ष समिति की अगुवाई में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता स्थानीय लोगों के साथ अनशन पर बैठ गए हैं. इसके साथ ही हिंदू संगठनों ने शुक्रवार को एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है.

बता दें कि बीते शुक्रवार को संजौली मस्जिद में कुछ लोग नमाज पढ़ने के लिए आए थे. इस दौरान स्थानीय महिलाओं के साथ मिलकर देवभूमि संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने इनका रास्ता रोक दिया और वापस लौट जाने का कहा. इनका तर्क था कि ये मस्जिद जब अवैध है तो यहां नमाज क्यों पढ़ी जा रही है. महौल खराब न हो इसके लिए मौके पर पुलिस भी मौजूद थी. पुलिस ने बीच बचाव किया और माहौल को शांत करवाने का प्रयास किया. इसके बाद पुलिस ने रास्ता रोकने वाले लोगों के खिलाफ एसएचओ की शिकायत पर संजौली पुलिस थाने में बीएनएस की धारा 126(2), 196, 189(2), 299 और (341, 153ए, 143, 295(ए) आईपीसी) के तहत मामला दर्ज किया गया है. एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने की बातें की गईं और नारे लगाए गए. एफआईआर दर्ज होने पर हिंदू संगठनों के लोग भड़क गए हैं.

वहीं, हिंदू संगठनों का कहना है कि एसएचओ ने स्वत: संज्ञान के आधार पर शिकायत दर्ज की है. किसी मुस्लिम पक्ष ने पुलिस में इसकी शिकायत नहीं दी है. एचएचओ को स्वत: संज्ञान के आधार पर एफआईआर का अधिकार उस समय है जब परिस्थितियां अनियंत्रित हो जाएं. यहां ऐसा कुछ था ही नहीं. लोग बड़ी शांति से प्रदर्शन कर रहे थे.

मस्जिद में गतिविधियां बंद करवाने की मांग

दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का आरोप है कि सप्ताह भर यहां मस्जिद में कोई गतिविधि नहीं होती, लेकिन शुक्रवार को जुम्मे पर बाहरी राज्यों के लोग यहां नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, जब नगर निगम आयुक्त की अदालत से मस्जिद तोड़ने का फ़ैसला दिया जा चुका है. जिला अदालत भी वक्फ बोर्ड के साथ संजौली मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर चुकी है, तो यहां गतिविधियां क्यों बंद नहीं करवाई जा रही.

स्थानीय महिलाओं का कहना है कि शुक्रवार को बड़ी संख्या में बाहरी लोग यहां एकत्र हो जाते हैं. हम अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं ऐसे में प्रशासन मस्जिद में आवाजाही पर रोक लगाए. इसके अलावा स्थानीय निवासियों ने अवैध करार दी जा चुकी मस्जिद का बिजली और पानी कनेक्शन तुरंत काटने की भी मांग की है. स्थानीय निवासियों का कहना है वो यहां नमाज नहीं होने देंगे और यहां आने वाले लोगों को मस्जिद जाने से रोकेंगे. विजय शर्मा ने चेतावनी दी कि आने वाला शुक्रवार को भी अगर मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने आएंगे तो हिंदू संगठन एक बहुत बड़ा आंदोलन संजौली में करेगा. इसके लिए पुलिस प्रशासन ही जिम्मेदार होगा, क्योंकि वहीं उन्हें नमाज पढ़ने से नहीं रोक रहा है और ना ही बिजली पानी काट रहा है.

