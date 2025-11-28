ETV Bharat / state

संजौली मस्जिद विवाद: 11वें दिन भी अनशन पर डटे हिंदू संगठन, जानें जुमे की नमाज को लेकर क्या बोले

शिमला: हिन्दू संघर्ष समिति का संजौली मस्जिद के बाहर चल रहा अनशन 11वें दिन में प्रवेश कर गया है. हिंदू संघर्ष समिति अभी भी मस्जिद के अवैध होने की बात पर अड़िग है. वहीं, हिंदू संघर्ष समिति ने कहा है कि हम किसी को नमाज पढ़ने से नहीं रोकेंगे, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि प्रशासन इन्हें यहां आने से रोकता है या नहीं. साथ ही आंदोलन कर रहे लोगों ने कहा कि सौहार्द बनाए रखने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग यहां नमाज पढ़ने ना आए.

हिंदू संघर्ष समिति के नेता विजय शर्मा ने कहा है कि 'हमने गेंद प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के पाले में डाल दी है. आज हिन्दू संघर्ष समिति किसी को भी नमाज़ पढ़ने से नहीं रोकेगी. अगर नमाज़ पढ़ी जाती है, तो यह मुद्दा शनिवार को जिला प्रशासन के साथ होने वाली बैठक में उठाया जाएगा. मुस्लिम समुदाय से अपील है कि आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए वो संजौली मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए न आएं. हमने कल शस्त्र पूजन में अपना एजेंडा साफ कर दिया है कि हमारा शस्त्र पूजन सांकेतिक है. प्रशासन को तय करना है कि अवैध मस्जिद में नमाज न हो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है.'

विजय शर्मा ने आगे कहा कि किसी भी प्रकार के उकसावे की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए. इसे कोर्ट ने अवैध घोषित किया है. उकसावे के लिए अगर वहां नमाज पढ़ी जाएगी तो ये अच्छी बात नहीं होगी. हम अब ये देखना चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय सौहार्द बनाना चाहता है, क्या पुलिस और जिला प्रशासन अपनी बातों पर कायम रहेगा. ये हम आज देखेंगे. हम नमाज पढ़ने से किसी को नहीं रोकेंगे, हमने ये सबके विवेक पर छोड़ा है.

गुरुवार को हुआ शस्त्र पूजन

वहीं, मामले को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है. एडीएम पंकज शर्मा ने बताया कि 'मस्जिद के बाहर और आस-पास पुलिस का कड़ा पहरा है. कानून अपना काम कर रहा है. कल प्रशासन और हिंदू संगठनों के साथ होने वाली बैठक में इसे लेकर चर्चा होगी.' गौरतलब है कि शिमला के संजौली में हिंदू संघर्ष समिति ने गुरुवार को शस्त्र पूजन का आयोजन किया था. हिंदू संघर्ष समिति के नेता विजय शर्मा और मदन ठाकुर ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि वे छल करने की कोशिश न करें. समिति का आरोप है कि सरकार अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संरक्षण देने का काम कर रही है. समिति को 29 नवंबर की प्रस्तावित बैठक से सकारात्मक उम्मीद है.



क्या है कोर्ट का फैसला