संजौली मस्जिद विवाद: 11वें दिन भी अनशन पर डटे हिंदू संगठन, जानें जुमे की नमाज को लेकर क्या बोले

संजौली में हिंदू संगठनों का अनशन 11वें दिन भी जारी है. आज जुमे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है.

संजौली मस्जिद विवाद
संजौली मस्जिद विवाद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 1:00 PM IST

शिमला: हिन्दू संघर्ष समिति का संजौली मस्जिद के बाहर चल रहा अनशन 11वें दिन में प्रवेश कर गया है. हिंदू संघर्ष समिति अभी भी मस्जिद के अवैध होने की बात पर अड़िग है. वहीं, हिंदू संघर्ष समिति ने कहा है कि हम किसी को नमाज पढ़ने से नहीं रोकेंगे, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि प्रशासन इन्हें यहां आने से रोकता है या नहीं. साथ ही आंदोलन कर रहे लोगों ने कहा कि सौहार्द बनाए रखने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग यहां नमाज पढ़ने ना आए.

हिंदू संघर्ष समिति के नेता विजय शर्मा ने कहा है कि 'हमने गेंद प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के पाले में डाल दी है. आज हिन्दू संघर्ष समिति किसी को भी नमाज़ पढ़ने से नहीं रोकेगी. अगर नमाज़ पढ़ी जाती है, तो यह मुद्दा शनिवार को जिला प्रशासन के साथ होने वाली बैठक में उठाया जाएगा. मुस्लिम समुदाय से अपील है कि आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए वो संजौली मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए न आएं. हमने कल शस्त्र पूजन में अपना एजेंडा साफ कर दिया है कि हमारा शस्त्र पूजन सांकेतिक है. प्रशासन को तय करना है कि अवैध मस्जिद में नमाज न हो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है.'

विजय शर्मा ने आगे कहा कि किसी भी प्रकार के उकसावे की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए. इसे कोर्ट ने अवैध घोषित किया है. उकसावे के लिए अगर वहां नमाज पढ़ी जाएगी तो ये अच्छी बात नहीं होगी. हम अब ये देखना चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय सौहार्द बनाना चाहता है, क्या पुलिस और जिला प्रशासन अपनी बातों पर कायम रहेगा. ये हम आज देखेंगे. हम नमाज पढ़ने से किसी को नहीं रोकेंगे, हमने ये सबके विवेक पर छोड़ा है.

गुरुवार को हुआ शस्त्र पूजन

वहीं, मामले को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है. एडीएम पंकज शर्मा ने बताया कि 'मस्जिद के बाहर और आस-पास पुलिस का कड़ा पहरा है. कानून अपना काम कर रहा है. कल प्रशासन और हिंदू संगठनों के साथ होने वाली बैठक में इसे लेकर चर्चा होगी.' गौरतलब है कि शिमला के संजौली में हिंदू संघर्ष समिति ने गुरुवार को शस्त्र पूजन का आयोजन किया था. हिंदू संघर्ष समिति के नेता विजय शर्मा और मदन ठाकुर ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि वे छल करने की कोशिश न करें. समिति का आरोप है कि सरकार अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संरक्षण देने का काम कर रही है. समिति को 29 नवंबर की प्रस्तावित बैठक से सकारात्मक उम्मीद है.

क्या है कोर्ट का फैसला

5 अक्टूबर 2024 को एमसी कमिश्नर कोर्ट ने 5 मंजिलों में से 3 अवैध मंजिलों को गिराने का आदेश जारी किया था. 30 अक्टूबर 2024 को ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने जिला अदालत में अपील दाखिल की, जो खारिज कर दी गई. वहीं, 5 मई 2025 को एमसी कमिश्नर ने निचले दो फ्लोर को भी गिराने का आदेश दिया.

इस महीने फिर बढ़ा विवाद

बीते 14 नवंबर को संजौली मस्जिद में कुछ लोग नमाज पढ़ने के लिए आए थे. इस दौरान स्थानीय महिलाओं के साथ मिलकर देवभूमि संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने इनका रास्ता रोक दिया और वापस लौट जाने का कहा. इनका तर्क था कि ये मस्जिद जब अवैध है तो यहां नमाज क्यों पढ़ी जा रही है. महौल खराब न हो इसके लिए मौके पर पुलिस भी मौजूद थी. पुलिस ने बीच बचाव किया और माहौल को शांत करवाने का प्रयास किया. इसके बाद पुलिस ने रास्ता रोकने वाले लोगों के खिलाफ एसएचओ की शिकायत पर संजौली पुलिस थाने में बीएनएस की धारा 126(2), 196, 189(2), 299 और (341, 153ए, 143, 295(ए) आईपीसी) के तहत मामला दर्ज किया. एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने की बातें की गईं और नारे लगाए गए. एफआईआर दर्ज होने पर हिंदू संगठनों के लोग भड़क गए. इसके बाद संजौली थाने के बाहर अनशन शुरू कर दिया था.

