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संजौली नाबालिग छेड़छाड़ मामला: तोड़फोड़ और मारपीट के चारों आरोपी रिहा, कोर्ट ने दी जमानत

नाबालिग से जुड़े मूल मामले की जांच अभी चल रही है. पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

SANJAULI GIRL MOLESTATION CASE
संजौली नाबालिग छेड़छाड़ मामला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 9:10 PM IST

3 Min Read
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शिमला: राजधानी शिमला के संजौली में नाबालिग से छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग मामले से जुड़ा विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है. मामले में तोड़फोड़, मारपीट और कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट से जमानत मिल गई है. अदालत के आदेश के बाद सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया है. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों मदन ठाकुर, विजय शर्मा, गौरव और गगन को न्यायिक मजिस्ट्रेट शिमला की अदालत में पेश किया. सुनवाई के दौरान पुलिस और बचाव पक्ष की दलीलें सुनी गईं. इसके बाद अदालत ने चारों आरोपियों को जमानत देने का फैसला सुनाया. जमानत मिलने के बाद सभी आरोपी जेल से बाहर आ गए हैं. हालांकि मामले की जांच अभी भी जारी है.

प्रदर्शन और चक्का जाम के बाद गरमाया था मामला

संजौली में नाबालिग से कथित छेड़छाड़ के मामले को लेकर पिछले दिनों माहौल तनावपूर्ण हो गया था. स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था. रविवार को संजौली में चक्का जाम भी किया गया था. प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि मामले में कड़ी कार्रवाई हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं. वहीं, गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई की मांग को लेकर भी विरोध जताया गया था.

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तोड़फोड़ और मारपीट मामले में गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी (ETV BHARAT)

पुलिस ने क्यों की थी गिरफ्तारी?

पुलिस के अनुसार, नाबालिग से कथित छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग मामले में शिकायत मिलने के बाद महिला थाना शिमला में केस दर्ज किया गया था. पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद कुछ लोगों ने आरोपी से जुड़ी दुकान में जबरन प्रवेश किया, तोड़फोड़ की और कुछ लोगों के साथ मारपीट की. पुलिस का कहना था कि जिन लोगों के साथ मारपीट हुई, उनका नाम न तो शिकायत में था और न ही पीड़िता के बयान में आया था. इसी आधार पर पुलिस ने कानून हाथ में लेने और जांच प्रभावित करने के आरोप में कार्रवाई की थी.

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संजौली में हुए प्रदर्शन के दौरान पीड़िता (ETV BHARAT)

मामले की जांच अभी जारी

शिमला पुलिस का कहना है कि नाबालिग से जुड़े मूल मामले की जांच अभी चल रही है. पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. अगर जांच के दौरान कोई नया तथ्य सामने आता है तो उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने पहले भी साफ किया था कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती. वहीं, मामले को लेकर प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

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