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पीएम मोदी से मिलकर गदगद हुईं लोहरदगा की संजना कुमारी, पैरा एशियन गेम्स में बढ़ाया है देश का मान

पैरा एशियन गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ पीएम की मुलाकात, लोहरदगा की संजना कुमारी भी शामिल ( सौ. संजना के पिता रतन कुमार )

लोहरदगा: जापान में आयोजित पैरा एशियन गेम्स में पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने वाली भारतीय टीम से गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की. दिल्ली के इंदिरा गांधी खेल परिसर में आयोजित इस मुलाकात में लोहरदगा की बेटी संजना कुमारी भी शामिल रहीं. प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद संजना का उत्साह बढ़ा है. बेटी की उपलब्धि और प्रधानमंत्री से मिलने की खुशी से परिवार गदगद है.

पीएम ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर दी बधाई