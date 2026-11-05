पीएम मोदी से मिलकर गदगद हुईं लोहरदगा की संजना कुमारी, पैरा एशियन गेम्स में बढ़ाया है देश का मान
पैरा एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ पीएम ने मुलाकात की. इसमें लोहरदगा की संजना कुमारी भी शामिल रहीं.
Published : November 5, 2026 at 11:10 PM IST
लोहरदगा: जापान में आयोजित पैरा एशियन गेम्स में पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने वाली भारतीय टीम से गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की. दिल्ली के इंदिरा गांधी खेल परिसर में आयोजित इस मुलाकात में लोहरदगा की बेटी संजना कुमारी भी शामिल रहीं. प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद संजना का उत्साह बढ़ा है. बेटी की उपलब्धि और प्रधानमंत्री से मिलने की खुशी से परिवार गदगद है.
पीएम ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर दी बधाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरा एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी. उन्होंने खिलाड़ियों के जज्बे, लगन, संघर्ष और समर्पण की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. पदक विजेता टीम में शामिल लोहरदगा की संजना कुमारी के पिता और सेना के पूर्व जवान रतन कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बेटी ने उन्हें फोन किया. संजना ने बताया कि प्रधानमंत्री से मिलकर उसे काफी अच्छा लगा. प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के संघर्ष, इच्छाशक्ति और समर्पण की प्रशंसा की. इस मुलाकात से संजना का उत्साह और बढ़ा है. पीएमओ के बुलावे पर संजना दिल्ली गई थी.
परिवार में खुशी का माहौल
लोहरदगा शहरी क्षेत्र के शास्त्री नगर ढोढ़ा टोली निवासी संजना की इस उपलब्धि से परिवार के साथ-साथ पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है. बेटी की सफलता और प्रधानमंत्री से मुलाकात की जानकारी मिलने के बाद परिजन गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद एक्स पर पोस्ट कर भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि पैरा एशियन गेम्स में भारत की शानदार सफलता खिलाड़ियों की अपार क्षमता और प्रतिभा को दर्शाती है. इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने 30 स्वर्ण पदक जीते. इसके अलावा पांच विश्व रिकॉर्ड और नौ एशियाई रिकॉर्ड बनाए. चार स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने पूरे पोडियम पर कब्जा जमाया.
प्रधानमंत्री ने अपने एक्स पर पोस्ट में कहा है कि पैरा एशियन गेम्स में पहली बार हिस्सा लेने वाले 61 खिलाड़ियों में से 36 पदक जीतकर स्वदेश लौटे. वहीं भारतीय दल की 56 महिला खिलाड़ियों में से 34 पदक विजेता रही. उन्होंने कहा कि दृढ़ संकल्प के सामने कोई सपना बड़ा नहीं होता और न ही कोई चुनौती कठिन होती है. आज प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को देश का समर्थन और प्रोत्साहन मिल रहा है. उन्होंने खिलाड़ियों से खेलते रहने और देश का नाम रोशन करने का आह्वान किया.
संजना कुमारी की सफलता को लेकर पूरा परिवार काफी खुश है. संजना ने प्रतिभा, दृढ़ इच्छाशक्ति और मेहनत के दम पर चुनौती को पार किया है. प्रधानमंत्री से मुलाकात ने संजना के आत्मविश्वास को नई ऊर्जा दी है. उनकी उपलब्धि लोहरदगा के युवाओं और उभरते खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है. यह सफलता न केवल संजना और उनके परिवार, बल्कि पूरे लोहरदगा जिले के लिए गर्व का विषय है.
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