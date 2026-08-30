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सिरसा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से बिगड़े हालात, जगह-जगह कूड़े का अंबार

हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण हर शहर में गंदगी के अंबार के साथ-साथ बदबू से आम लोग परेशान हैं.

Heaps of garbage in Sirsa
सिरसा में कचरे का अंबार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 30, 2026 at 5:41 PM IST

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सिरसाः हरियाणा सरकार और सफाई कर्मचारियों के बीच पिछले 28 दिनों से जारी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल पर बैठे हैं. कर्मचारियों का कहना है कि "जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा. वहीं दूसरी तरफ सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते सिरसा शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित होती नजर आ रही है. शहर के कई इलाकों में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं. कूड़े की वजह से स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

28 दिनों से सफाई कर्मचारी हड़ताल परः कर्मचारियों की हड़ताल के चलते सिरसा शहर में जगह-जगह गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं. पिछले 28 दिनों से सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं. कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है.

सिरसा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से बिगड़े हालात (ETV Bharat)

सार्वजनिक स्थानों पर कूड़े का अंबारः सफाई व्यवस्था प्रभावित होने के कारण शहर की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा जमा होता जा रहा है. हालात ऐसे हैं कि कई जगहों पर कूड़े के ढेर सड़क किनारे तक पहुंच गए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से सफाई व्यवस्था प्रभावित होने के कारण उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है.

रानियां रोड की हालत चिंताजनकः सिरसा की रानियां रोड पर हालात और भी ज्यादा चिंताजनक है, यहां सीवरेज का पानी सड़क और आसपास के क्षेत्र में जमा है. दूसरी तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं. सीवरेज का गंदा पानी कूड़े के साथ मिक्स हो रहा है जिससे गंदगी और दुर्गंध की समस्या और बढ़ गई है. कूड़े के ढेर और सीवरेज के पानी के कारण आसपास का वातावरण भी प्रभावित हो रहा है. गंदगी के बीच आवारा पशु घूमते नजर आ रहे हैं और कूड़े को इधर उधर फैला रहे हैं. इससे समस्या और गंभीर होती जा रही है.

बीमारियां फैलने का डर सतानेः कूड़े के ढेर और जमा सीवरेज के पानी के कारण इलाके में मक्खी और मच्छरों की तादाद भी बढ़ती नजर आ रही है. स्थानीय लोगों को अब बीमारियां फैलने का डर सताने लगा है. लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही सफाई व्यवस्था बहाल नहीं हुई और सीवरेज की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में स्थिति और खराब हो सकती है. ऐसे में अब लोगों की नजर सरकार और कर्मचारियों के बीच होने वाली अगली बातचीत पर टिकी है.

कर्मचारी यूनियन पीछे हटने को तैयार नहींः आपको बता दें कि सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं. कर्मचारी यूनियन और सरकार के बीच कई बार वार्ता हो चुकी है लेकिन बातचीत का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है. कर्मचारियों का कहना है कि वह अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए पूरी तरह अड़े हुए हैं. सरकार की तरफ से कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने की अपील की गई है. सरकार का कहना है कि बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान निकाला जाना चाहिए. लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों को पूरा करवाए बिना पीछे हटने के मूड में नहीं हैं.

पुलिस से कर्मचारियों की हो चुकी है भिड़ंतः हड़ताल के दौरान सिरसा शहर में सफाई कर्मचारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की स्थिति भी सामने आ चुकी है. कल भी कर्मचारियों और पुलिस कर्मचारियों के बीच धक्का मुक्की हुई थी. इस घटनाक्रम के बाद भी कर्मचारियों ने अपना आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है. सफाई कर्मचारियों का स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार की तरफ से ठोस फैसला नहीं लिया जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी. जगह जगह कूड़े के ढेर सीवरेज का जमा पानी और आवारा पशुओं के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं. स्थानीय लोगों की मांग है कि सरकार और कर्मचारी जल्द से जल्द बातचीत के जरिए इस गतिरोध को खत्म करें ताकि शहर की सफाई व्यवस्था दोबारा पटरी पर लौट सके और लोगों को गंदगी से राहत मिल सके.

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